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Суд вынес приговор четырем боевикам ВСУ за вторжение в Курскую область - РИА Новости, 18.04.2025
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10:53 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/vsu-2011993731.html
Суд вынес приговор четырем боевикам ВСУ за вторжение в Курскую область
Суд вынес приговор четырем боевикам ВСУ за вторжение в Курскую область - РИА Новости, 18.04.2025
Суд вынес приговор четырем боевикам ВСУ за вторжение в Курскую область
Второй западный окружной военный суд приговорил на сроки от 15,5 до 16 лет лишения свободы четверых украинских боевиков, незаконно вторгшихся в Курскую область... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T10:53:00+03:00
2025-04-18T10:53:00+03:00
происшествия
курская область
украина
россия
главная военная прокуратура
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил на сроки от 15,5 до 16 лет лишения свободы четверых украинских боевиков, незаконно вторгшихся в Курскую область в сентябре 2024 года, сообщает Главная военная прокуратура. "Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех стрелков 47 отдельной механизированной, 95 отдельной десантно-штурмовой и 17 отдельной танковой бригад вооруженных формирований Украины Максима Воротникова, Владимира Щербатова, Николая Кальницкого и Сергея Крытина. Они признаны виновными по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, с 24 по 30 сентября Воротников, Щербатов, Кальницкий, Крытин в составе групп с другими украинскими военнослужащими вторглись на территорию Глушковского района Курской области. На занятой территории они неоднократно меняли свои позиции, наблюдали за действиями российских военнослужащих, передавали информацию о них, воздействовали на органы государственной власти и местного самоуправления, запугивали мирных граждан. Террористическая деятельность каждого из подсудимых была пресечена российскими военнослужащими, после задержания и до вынесения приговора преступники содержались под стражей. "Суд приговорил Воротникова, Щербатова, Кальницкого к наказанию на срок 16 лет лишения свободы каждого, Крытина - на срок 15 лет 6 месяцев лишения свободы. Все они будут отбывать первые 4 года в тюрьме, остальную часть наказания – в исправительной колонии строгого режима", - отмечается в релизе.
https://ria.ru/20250411/prigovor-2010676680.html
https://ria.ru/20250331/sud-2008369444.html
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происшествия, курская область, украина, россия, главная военная прокуратура
Происшествия, Курская область, Украина, Россия, Главная военная прокуратура
Суд вынес приговор четырем боевикам ВСУ за вторжение в Курскую область

Четверо военных ВСУ получили срок до 16 лет за вторжение в Курскую область

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил на сроки от 15,5 до 16 лет лишения свободы четверых украинских боевиков, незаконно вторгшихся в Курскую область в сентябре 2024 года, сообщает Главная военная прокуратура.
"Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех стрелков 47 отдельной механизированной, 95 отдельной десантно-штурмовой и 17 отдельной танковой бригад вооруженных формирований Украины Максима Воротникова, Владимира Щербатова, Николая Кальницкого и Сергея Крытина. Они признаны виновными по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении.
Украинский военнослужащий Борис Николенко, запугивавший мирных жителей Курской области, в суде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Суд вынес приговор украинскому военному за преступления в Курской области
11 апреля, 12:12
Как было установлено в суде, с 24 по 30 сентября Воротников, Щербатов, Кальницкий, Крытин в составе групп с другими украинскими военнослужащими вторглись на территорию Глушковского района Курской области. На занятой территории они неоднократно меняли свои позиции, наблюдали за действиями российских военнослужащих, передавали информацию о них, воздействовали на органы государственной власти и местного самоуправления, запугивали мирных граждан.
Террористическая деятельность каждого из подсудимых была пресечена российскими военнослужащими, после задержания и до вынесения приговора преступники содержались под стражей.
"Суд приговорил Воротникова, Щербатова, Кальницкого к наказанию на срок 16 лет лишения свободы каждого, Крытина - на срок 15 лет 6 месяцев лишения свободы. Все они будут отбывать первые 4 года в тюрьме, остальную часть наказания – в исправительной колонии строгого режима", - отмечается в релизе.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Суд приговорил трех украинских военных к 15 годам тюрьмы
31 марта, 12:22
 
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