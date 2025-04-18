https://ria.ru/20250418/vsu-2011993731.html

Суд вынес приговор четырем боевикам ВСУ за вторжение в Курскую область

Суд вынес приговор четырем боевикам ВСУ за вторжение в Курскую область - РИА Новости, 18.04.2025

Суд вынес приговор четырем боевикам ВСУ за вторжение в Курскую область

Второй западный окружной военный суд приговорил на сроки от 15,5 до 16 лет лишения свободы четверых украинских боевиков, незаконно вторгшихся в Курскую область... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T10:53:00+03:00

2025-04-18T10:53:00+03:00

2025-04-18T10:53:00+03:00

происшествия

курская область

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главная военная прокуратура

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил на сроки от 15,5 до 16 лет лишения свободы четверых украинских боевиков, незаконно вторгшихся в Курскую область в сентябре 2024 года, сообщает Главная военная прокуратура. "Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех стрелков 47 отдельной механизированной, 95 отдельной десантно-штурмовой и 17 отдельной танковой бригад вооруженных формирований Украины Максима Воротникова, Владимира Щербатова, Николая Кальницкого и Сергея Крытина. Они признаны виновными по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, с 24 по 30 сентября Воротников, Щербатов, Кальницкий, Крытин в составе групп с другими украинскими военнослужащими вторглись на территорию Глушковского района Курской области. На занятой территории они неоднократно меняли свои позиции, наблюдали за действиями российских военнослужащих, передавали информацию о них, воздействовали на органы государственной власти и местного самоуправления, запугивали мирных граждан. Террористическая деятельность каждого из подсудимых была пресечена российскими военнослужащими, после задержания и до вынесения приговора преступники содержались под стражей. "Суд приговорил Воротникова, Щербатова, Кальницкого к наказанию на срок 16 лет лишения свободы каждого, Крытина - на срок 15 лет 6 месяцев лишения свободы. Все они будут отбывать первые 4 года в тюрьме, остальную часть наказания – в исправительной колонии строгого режима", - отмечается в релизе.

https://ria.ru/20250411/prigovor-2010676680.html

https://ria.ru/20250331/sud-2008369444.html

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происшествия, курская область, украина, россия, главная военная прокуратура