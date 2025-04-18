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Боец рассказал, как ВСУ расстреливали жителей Красногоровки в ДНР - РИА Новости, 18.04.2025
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06:50 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/vsu-2011955765.html
Боец рассказал, как ВСУ расстреливали жителей Красногоровки в ДНР
Боец рассказал, как ВСУ расстреливали жителей Красногоровки в ДНР - РИА Новости, 18.04.2025
Боец рассказал, как ВСУ расстреливали жителей Красногоровки в ДНР
Боевики ВСУ расстреливали мирных жителей Красногоровки в ДНР, пока ее не освободили российские военные, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода 5-й... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T06:50:00+03:00
2025-04-18T06:50:00+03:00
в мире
красногоровка
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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АВДЕЕВКА, 18 апр – РИА Новости. Боевики ВСУ расстреливали мирных жителей Красногоровки в ДНР, пока ее не освободили российские военные, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады имени Захарченко 51-й гвардейской армии центральной группировки войск с позывным "Саб". "В Красногоровке, когда мы заняли один из домов, в подвале проживали порядка 20 человек. Когда мы уже познакомились, пообщались, они рассказывали, что у них в Красногоровке был парень … с нервным расстройством. Когда мы (штурмовые отряды ВС РФ – ред.) еще не зашли в Красногоровку, он, бывало, частенько ездил за водой на велосипеде", – сказал "Саб". "И однажды он подъезжал к этой трехэтажке, а в соседнем доме … сидел украинский снайпер. Мирные рассказали: они (ВСУ – ред.) просто взяли и застрелили его – непонятно почему, там и русских не было в этот момент", – указал боец. По его словам, история с убийством мирного гражданина боевиками ВСУ в Красногоровке является далеко не единичной. Красногоровка была важным логистическим узлом обороны ВСУ в 20 километрах от Донецка. В сентябре 2024 года министерство обороны РФ сообщило об освобождении Красногоровки
https://ria.ru/20250416/ukraine-2011632816.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красногоровка
россия
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в мире, красногоровка, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Красногоровка, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал, как ВСУ расстреливали жителей Красногоровки в ДНР

ВСУ расстреливали мирных жителей в Красногоровке, пока ее не освободили

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсвобожденная Красногоровка в ДНР
Освобожденная Красногоровка в ДНР - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Освобожденная Красногоровка в ДНР. Архивное фото
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АВДЕЕВКА, 18 апр – РИА Новости. Боевики ВСУ расстреливали мирных жителей Красногоровки в ДНР, пока ее не освободили российские военные, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады имени Захарченко 51-й гвардейской армии центральной группировки войск с позывным "Саб".
Красногоровке, когда мы заняли один из домов, в подвале проживали порядка 20 человек. Когда мы уже познакомились, пообщались, они рассказывали, что у них в Красногоровке был парень … с нервным расстройством. Когда мы (штурмовые отряды ВС РФ – ред.) еще не зашли в Красногоровку, он, бывало, частенько ездил за водой на велосипеде", – сказал "Саб".
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"И однажды он подъезжал к этой трехэтажке, а в соседнем доме … сидел украинский снайпер. Мирные рассказали: они (ВСУ – ред.) просто взяли и застрелили его – непонятно почему, там и русских не было в этот момент", – указал боец.
По его словам, история с убийством мирного гражданина боевиками ВСУ в Красногоровке является далеко не единичной.
Красногоровка была важным логистическим узлом обороны ВСУ в 20 километрах от Донецка. В сентябре 2024 года министерство обороны РФ сообщило об освобождении Красногоровки
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В миреКрасногоровкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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