Боец рассказал, как ВСУ расстреливали жителей Красногоровки в ДНР
ВСУ расстреливали мирных жителей в Красногоровке, пока ее не освободили
Освобожденная Красногоровка в ДНР. Архивное фото
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АВДЕЕВКА, 18 апр – РИА Новости. Боевики ВСУ расстреливали мирных жителей Красногоровки в ДНР, пока ее не освободили российские военные, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады имени Захарченко 51-й гвардейской армии центральной группировки войск с позывным "Саб".
"В Красногоровке, когда мы заняли один из домов, в подвале проживали порядка 20 человек. Когда мы уже познакомились, пообщались, они рассказывали, что у них в Красногоровке был парень … с нервным расстройством. Когда мы (штурмовые отряды ВС РФ – ред.) еще не зашли в Красногоровку, он, бывало, частенько ездил за водой на велосипеде", – сказал "Саб".
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"И однажды он подъезжал к этой трехэтажке, а в соседнем доме … сидел украинский снайпер. Мирные рассказали: они (ВСУ – ред.) просто взяли и застрелили его – непонятно почему, там и русских не было в этот момент", – указал боец.
По его словам, история с убийством мирного гражданина боевиками ВСУ в Красногоровке является далеко не единичной.
Красногоровка была важным логистическим узлом обороны ВСУ в 20 километрах от Донецка. В сентябре 2024 года министерство обороны РФ сообщило об освобождении Красногоровки
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