https://ria.ru/20250418/vsu-2011955765.html

Боец рассказал, как ВСУ расстреливали жителей Красногоровки в ДНР

Боец рассказал, как ВСУ расстреливали жителей Красногоровки в ДНР - РИА Новости, 18.04.2025

Боец рассказал, как ВСУ расстреливали жителей Красногоровки в ДНР

Боевики ВСУ расстреливали мирных жителей Красногоровки в ДНР, пока ее не освободили российские военные, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода 5-й... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T06:50:00+03:00

2025-04-18T06:50:00+03:00

2025-04-18T06:50:00+03:00

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АВДЕЕВКА, 18 апр – РИА Новости. Боевики ВСУ расстреливали мирных жителей Красногоровки в ДНР, пока ее не освободили российские военные, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады имени Захарченко 51-й гвардейской армии центральной группировки войск с позывным "Саб". "В Красногоровке, когда мы заняли один из домов, в подвале проживали порядка 20 человек. Когда мы уже познакомились, пообщались, они рассказывали, что у них в Красногоровке был парень … с нервным расстройством. Когда мы (штурмовые отряды ВС РФ – ред.) еще не зашли в Красногоровку, он, бывало, частенько ездил за водой на велосипеде", – сказал "Саб". "И однажды он подъезжал к этой трехэтажке, а в соседнем доме … сидел украинский снайпер. Мирные рассказали: они (ВСУ – ред.) просто взяли и застрелили его – непонятно почему, там и русских не было в этот момент", – указал боец. По его словам, история с убийством мирного гражданина боевиками ВСУ в Красногоровке является далеко не единичной. Красногоровка была важным логистическим узлом обороны ВСУ в 20 километрах от Донецка. В сентябре 2024 года министерство обороны РФ сообщило об освобождении Красногоровки

https://ria.ru/20250416/ukraine-2011632816.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

красногоровка

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, красногоровка, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины