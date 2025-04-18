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Врач предупредил об опасности обострения неврологических заболеваний весной

Врач предупредил об опасности обострения неврологических заболеваний весной - РИА Новости, 18.04.2025

Врач предупредил об опасности обострения неврологических заболеваний весной

Обострения хронических неврологических заболеваний, таких как мигрени, рассеянный склероз, вегетативные расстройства, чаще всего происходят весной и осенью,... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T03:10:00+03:00

2025-04-18T03:10:00+03:00

2025-04-18T03:10:00+03:00

общество

владимир мартынов

здоровье - общество

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Обострения хронических неврологических заболеваний, таких как мигрени, рассеянный склероз, вегетативные расстройства, чаще всего происходят весной и осенью, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. "Весной и осенью чаще происходят обострения хронических неврологических заболеваний: мигреней, рассеянного склероза, вегетативных расстройств. Изменчивая погода и перепады давления повышают риск инсультов, особенно у людей с гипертонией", - сказал он. Мартынов подчеркнул, что весной особенно важно контролировать артериальное давление, избегать переутомления и следить за самочувствием.

https://ria.ru/20250327/allergiya-2007596399.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир мартынов, здоровье - общество