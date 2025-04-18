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Врач предупредил об опасности обострения неврологических заболеваний весной - РИА Новости, 18.04.2025
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03:10 18.04.2025
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Врач предупредил об опасности обострения неврологических заболеваний весной
Врач предупредил об опасности обострения неврологических заболеваний весной - РИА Новости, 18.04.2025
Врач предупредил об опасности обострения неврологических заболеваний весной
Обострения хронических неврологических заболеваний, таких как мигрени, рассеянный склероз, вегетативные расстройства, чаще всего происходят весной и осенью,... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T03:10:00+03:00
2025-04-18T03:10:00+03:00
общество
владимир мартынов
здоровье - общество
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Обострения хронических неврологических заболеваний, таких как мигрени, рассеянный склероз, вегетативные расстройства, чаще всего происходят весной и осенью, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. "Весной и осенью чаще происходят обострения хронических неврологических заболеваний: мигреней, рассеянного склероза, вегетативных расстройств. Изменчивая погода и перепады давления повышают риск инсультов, особенно у людей с гипертонией", - сказал он. Мартынов подчеркнул, что весной особенно важно контролировать артериальное давление, избегать переутомления и следить за самочувствием.
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общество, владимир мартынов, здоровье - общество
Общество, Владимир Мартынов, Здоровье - Общество
Врач предупредил об опасности обострения неврологических заболеваний весной

Невролог Мартынов: обострения мигреней чаще всего происходят весной и осенью

© Depositphotos.com / volkfiat.gmail.comНа приеме у врача
На приеме у врача - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Depositphotos.com / volkfiat.gmail.com
На приеме у врача. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Обострения хронических неврологических заболеваний, таких как мигрени, рассеянный склероз, вегетативные расстройства, чаще всего происходят весной и осенью, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
"Весной и осенью чаще происходят обострения хронических неврологических заболеваний: мигреней, рассеянного склероза, вегетативных расстройств. Изменчивая погода и перепады давления повышают риск инсультов, особенно у людей с гипертонией", - сказал он.
Мартынов подчеркнул, что весной особенно важно контролировать артериальное давление, избегать переутомления и следить за самочувствием.
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