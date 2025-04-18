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Врач предупредил об опасности обострения неврологических заболеваний весной
Врач предупредил об опасности обострения неврологических заболеваний весной - РИА Новости, 18.04.2025
Врач предупредил об опасности обострения неврологических заболеваний весной
Обострения хронических неврологических заболеваний, таких как мигрени, рассеянный склероз, вегетативные расстройства, чаще всего происходят весной и осенью,... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T03:10:00+03:00
2025-04-18T03:10:00+03:00
2025-04-18T03:10:00+03:00
общество
владимир мартынов
здоровье - общество
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Обострения хронических неврологических заболеваний, таких как мигрени, рассеянный склероз, вегетативные расстройства, чаще всего происходят весной и осенью, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. "Весной и осенью чаще происходят обострения хронических неврологических заболеваний: мигреней, рассеянного склероза, вегетативных расстройств. Изменчивая погода и перепады давления повышают риск инсультов, особенно у людей с гипертонией", - сказал он. Мартынов подчеркнул, что весной особенно важно контролировать артериальное давление, избегать переутомления и следить за самочувствием.
https://ria.ru/20250327/allergiya-2007596399.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир мартынов, здоровье - общество
Общество, Владимир Мартынов, Здоровье - Общество
Врач предупредил об опасности обострения неврологических заболеваний весной
Невролог Мартынов: обострения мигреней чаще всего происходят весной и осенью