https://ria.ru/20250418/voyna-2011924032.html

Не в мае. Мировая война пока откладывается

Не в мае. Мировая война пока откладывается - РИА Новости, 18.04.2025

Не в мае. Мировая война пока откладывается

Авиация бомбит ядерные объекты, а спецназ зачищает их на земле. Такой нехитрый план, если верить New York Times, вынашивал Биньямин Нетаньяху в отношении Ирана. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T08:00:00+03:00

2025-04-18T08:00:00+03:00

2025-04-18T08:00:00+03:00

израиль

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Авиация бомбит ядерные объекты, а спецназ зачищает их на земле. Такой нехитрый план, если верить New York Times, вынашивал Биньямин Нетаньяху в отношении Ирана. Более того, премьер-министр Израиля настаивал, что реализовать его нужно уже в мае при прямом участии американских ВВС. Но стараниями главного миротворца современности — пока авансом — от его реализации отказались.В Тель-Авиве такую весть встретили с разочарованием. На поддержку со стороны США там надеялись особо: американскими руками из ближневосточного огня каштаны таскать все же поприятнее.Правда, вчера Трамп поспешил успокоить партнеров: силовой вариант просто поставили на паузу, но он все еще находится на столе.Какие цели при этом преследуют Израиль и его нынешнее руководство, в целом понятно. Более подходящего момента для реализации самых смелых чаяний, пожалуй, не найти во всей без малого 80-летней истории страны. Соседи — они же извечные противники — ослаблены: "Хезболла" и ХАМАС понесли тяжелые потери, династия Асадов исчезла, так что Сирия не представляет угрозы, а возможности Тегерана по использованию против Израиля своих прокси на этом фоне весьма ограниченны. И конечно, затеянное Нетаньяху истребление палестинцев в Газе, за которым почти молчаливо наблюдает весь мир, окончательно продемонстрировало простую истину: идеи арабского единства и защиты соотечественников не бередят сердца нынешних ближневосточных лидеров.А тут еще и в стране — союзнице номер один к власти приходит Трамп, готовый потакать едва ли не любым прихотям Тель-Авива.Подобная ситуация располагает к решению самых амбициозных задач, будь то восстановление ветхозаветных границ Эрец Исраэль "от реки Египетской до великой реки Евфрат" или устранение главной угрозы безопасности — иранского ядерного потенциала, а то и вовсе Ирана в его нынешнем виде.Да и лидер сейчас в Израиле весьма подходящий. Нетаньяху уже давно стал человеком, который провел в кресле премьера больше, чем кто бы то ни было. Памятуя, что пересесть из него он может прямо на скамью подсудимых, глава правительства стремится поддерживать военные конфликты по периметру, чтобы его не поменяли на переправе, а заодно ставит перед собой масштабные задачи, выполнение которых впишет его имя в историю страны с пометкой "победителей не судят".Однако политический ландшафт Ближнего Востока довольно быстро может измениться: ни ХАМАС, ни "Хезболла" не уничтожены, а Тель-Авив своими руками делает все, чтобы на поколения вперед обеспечить почву для радикалов всех мастей на пострадавших территориях. Так что эти на первый взгляд благоприятные для Израиля условия могут измениться, и тогда момент будет упущен. Поэтому Нетаньяху и спешит действовать сейчас.Вот только у самого Трампа другие планы. Ему нужно положить конец как минимум двум войнам — все в той же Газе и на Украине — и предотвратить третью — за Тайвань. И дело здесь вовсе не в Нобелевской премии мира.Опытом полководца нынешний американский президент похвастать не может, а вот в сфере экономики у него знаний явно побольше. Именно поэтому он хочет воевать за господство американцев на привычном для него поле боя и затевает войну торговую. Только так можно провести решоринг и возродить американскую промышленность. И эта война может обойтись США дороже, чем все три вышеперечисленные.Да и в отношении Ирана в Вашингтоне нет единства. Часть команды Трампа всерьез рассматривает возможность удара по ядерным объектам, пока другая — в первую очередь Вэнс и Уиткофф — настаивает на необходимости переговоров.За последними сейчас преимущество: дипломатическая работа продолжается и дает надежду на то, что конфликта удастся избежать. Даже из самого ястребиного гнезда быстрый взгляд на ситуацию проясняет бессмысленность силового сценария. Для полномасштабной операции у США нет ни сил, ни времени — при подготовке кампаний против куда более слабого и хуже вооруженного Ирака только переброска сил длилась полгода. Создавались плацдармы на территории стран-соседей, чтобы вести наступление с нескольких направлений. А контингент, который привлекали к боевым действиям, составлял от полумиллиона до 800 тысяч человек. И на вопрос, где сейчас взять хотя бы такие ресурсы и условия, в Пентагоне едва ли найдут вразумительный ответ. А ведь сил потребуется гораздо больше. Не говоря уже о том, что пост-иракский опыт Исламского государства* должен надолго отбить охоту американцам к подобного рода инициативам.Что же касается ограниченного удара, то он попросту не способен поставить крест на иранской ядерной программе. Подобный опыт (сугубо силами Израиля) уже был — замедлить ее удалось, а вот положить конец, как мы можем убедиться сегодня, нет.Зато это станет последним американским предупреждением: суверенитет и безопасность — привилегии, доступные только членам ядерного клуба. И тогда о дипломатическом способе выхода из этого кризиса придется забыть. И большая война на Ближнем Востоке — и, как результат, в мире — станет лишь вопросом времени.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20250403/tramp-2008975779.html

https://ria.ru/20250118/iran-1994303699.html

https://ria.ru/20250408/rossiya-2009916574.html

https://ria.ru/20250414/kiev-2011025354.html

https://ria.ru/20250405/pobeditel-2009461671.html

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израиль, иран, хамас, хезболла, министерство обороны сша, сша, в мире, ближний восток, сирия, дональд трамп, аналитика