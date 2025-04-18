"Избитая и брошенная": кто и почему ломал судьбу Екатерины Волковой
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Какая трагедия связывает известную актрису с опасным уголовником? Почему она соглашалась быть третьей в постели своего возлюбленного? Что заставило ее побриться наголо в 31 год и как отреагировала на ухаживания Александра Абдулова? Екатерина Волкова, сыгравшая в более чем 80 фильмах, всю жизнь искала настоящую любовь, но вместо этого попадала в водоворот страстей, предательств и потерь.
Томская принцесса и тольяттинский уголовник
Маленькая Катя из Томска, дочь врача и инженера, грезила о сцене. Музыкальное образование и врожденный талант открыли ей дорогу в актерскую профессию. Но судьба приготовила ей драматический сценарий собственной жизни, гораздо более запутанный, чем любая театральная постановка.
Первая роковая ошибка случилась еще в юности. Красивый автомеханик Алексей, считавшийся в Тольятти лучшим в своем деле, покорил сердце юной Кати. Она вышла замуж в 18 лет, вскоре родила дочь Валерию.
РИА Новости. Екатерина Чеснокова
РИА Новости. Екатерина Чеснокова
"Я узнала, что у него была судимость. Он с друзьями на спор угонял машины", — так объясняла актриса криминальное прошлое первого мужа. Она быстро поняла: этот брак — ошибка. Однажды Екатерина вышла на балкон и увидела, как муж целуется с ее подругой.
Простить измену оказалось проще, чем пережить физическое насилие. Когда у Алексея отобрали машину бандиты, Екатерина сказала, что он сам виноват. В ответ муж избил ее до полусмерти. А узнав о поступлении жены в театральный, отправил ее в больницу с сотрясением мозга. Этот диагноз стал финальной точкой в их отношениях.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Екатерина Волкова перед премьерой фильма режиссёра Клима Шипенко "Текст"
Актриса Екатерина Волкова перед премьерой фильма режиссёра Клима Шипенко "Текст"
"Третья лишняя" в собственной постели
Следующий роман чуть не стоил Екатерине карьеры и психического здоровья. Влиятельный режиссер Эдуард Бояков предложил ей... стать третьей. Третьей в отношениях, где уже были он и его законная жена Людмила.
"Мы отдыхали втроем и жили в трехместном номере", — признавалась позже актриса. Эти отношения она сравнивала с рабством: "Я сгорала от ревности, но терпела".
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель МХАТ имени М.Горького Эдуард Бояков во время творческой встречи по случаю его 55-летнего юбилея в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 7 июня 2019
Художественный руководитель МХАТ имени М.Горького Эдуард Бояков во время творческой встречи по случаю его 55-летнего юбилея в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 7 июня 2019
Когда Екатерина забеременела, Бояков настоял на аборте. Перечеркнув мечты Волковой о материнстве, он вскоре завел еще одну любовницу. На прямой вопрос режиссер не стал юлить и честно признался в новой интрижке.
Униженная таким положением дел, Екатерина решилась на отчаянный шаг. Она спешно вышла замуж за продюсера Сергея Члиянца — лишь бы доказать бывшему любовнику, что счастлива и без него.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Екатерина Волкова на приеме по случаю Национального дня государства Катар
Актриса Екатерина Волкова на приеме по случаю Национального дня государства Катар
Когда Абдулов получил отказ
Мало кто знает, но в жизни Екатерины был эпизод, связанный с Александром Абдуловым. Они познакомились на съемках фильма Сергея Соловьева "О любви" в 2003 году, после чего мэтр пригласил красавицу-актрису в свой спектакль "Все проходит".
"Первой на его чувства ко мне обратила внимание Елена Проклова", — вспоминала Волкова. Но сама она воспринимала эти отношения как дружеские и несколько раз отвергла ухаживания Абдулова.
Актер Александр Абдулов
Причина была проста: зная, что Александр встречается с другой женщиной, Екатерина не хотела становиться причиной разлада в паре. Ее травматичный опыт с Бояковым стал хорошим уроком.
Потерянный ребенок и клеймо болезни
Брак с продюсером Сергеем Члиянцем, начавшийся как акт мести бывшему любовнику, быстро дал трещину. Муж действительно любил Екатерину и мечтал о совместном ребенке.
Однако из-за отрицательного резус-фактора беременность оказалась под угрозой. Врачи долго боролись за жизнь малыша, но в итоге спасали уже саму Екатерину. Во время переливания крови актриса заразилась гепатитом С.
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкАктриса Екатерина Волкова на открытии первого Сочинского международного кинофестиваля "Ирида"
Актриса Екатерина Волкова на открытии первого Сочинского международного кинофестиваля "Ирида"
"Муж стал шарахаться от меня после этого", — с болью признавалась Волкова. Они не смогли пережить гибель нерожденного ребенка, и актриса сама приняла решение уйти.
Лысая и влюбленная в Лимонова
Самым ярким романом в жизни Екатерины стали отношения с эпатажным писателем Эдуардом Лимоновым. Разница в возрасте в 31 год не смутила актрису. Он был вдвое старше — ему 62, ей 31.
"Я была влюблена в его талант, в его книги", — признавалась Волкова. После встречи с Лимоновым она сбрила волосы наголо, полностью изменив имидж. Вскоре актриса родила от писателя сына Богдана в ноябре 2006 года.
Волкова и Лимонов. Архивное фото
Идиллия закончилась, когда Екатерина захотела комфорта для семьи: "Я предложила улучшить жилищные условия, установить новые окна, взять ипотеку. Он назвал это мещанством". Лимонов, привыкший к аскетизму, не понимал ее стремлений: "Я жил в одной комнате с родителями, и мне было нормально".
Когда Екатерина забеременела второй раз в 2008 году дочерью Александрой, писатель был категорически против. Волкова уехала в Гоа, спасаясь от зимней тоски и давления со стороны Лимонова. Он презирал такой отдых и отказался ехать. После возвращения из Индии они больше не общались.
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкАктриса Екатерина Волкова на красной дорожке перед началом церемонии закрытия 45-го ММКФ в кинотеатре "Россия" в Москве
Актриса Екатерина Волкова на красной дорожке перед началом церемонии закрытия 45-го ММКФ в кинотеатре "Россия" в Москве
"Я тоже немного умерла"
В марте 2020 года Эдуарда Лимонова не стало. Несмотря на расставание, Екатерина тяжело переживала его уход: "Я тоже немного умерла", — призналась актриса после смерти бывшего мужа.
После расставания с писателем в ее жизни был страстный роман с бизнесменом Василием Дюжевым в 2015 году. Пара не скрывалась, появляясь вместе на светских мероприятиях.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Екатерина Волкова на Звездной дорожке перед церемонией закрытия фестиваля российского кино "Кинотавр"
Актриса Екатерина Волкова на Звездной дорожке перед церемонией закрытия фестиваля российского кино "Кинотавр"
"У нас все вроде сложилось. Не знаю, может, я сумасшедшая. Мне захотелось свободы, и я предложила чуть-чуть расстаться", — рассказывала Волкова о причине разрыва. Чрезмерная ревность и эмоциональность Дюжева утомили актрису.
Сегодня Екатерина Волкова много снимается в кино, ведет собственный бренд одежды Wolka и занимается благотворительностью. Но главное для нее — роль мамы троих детей и бабушки маленького внука, которого подарила ей старшая дочь Валерия. Несмотря на драматичную личную жизнь, 51-летняя Екатерина по-прежнему верит в настоящую любовь и не теряет надежды на счастье.