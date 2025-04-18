Рейтинг@Mail.ru
"Избитая и брошенная": кто и почему ломал судьбу Екатерины Волковой - РИА Новости, 18.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
19:20 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/volkova-2012108876.html
"Избитая и брошенная": кто и почему ломал судьбу Екатерины Волковой
"Избитая и брошенная": кто и почему ломал судьбу Екатерины Волковой - РИА Новости, 18.04.2025
"Избитая и брошенная": кто и почему ломал судьбу Екатерины Волковой
Какая трагедия связывает известную актрису с опасным уголовником? Почему она соглашалась быть третьей в постели своего возлюбленного? Что заставило ее побриться РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T19:20:00+03:00
2025-04-18T19:20:00+03:00
шоубиз
томск
тольятти
гоа
екатерина волкова (актриса)
эдуард лимонов
александр абдулов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22507/43/225074358_0:5:1333:755_1920x0_80_0_0_55ea87fe32a8dabcc002e8efa08f99e6.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Какая трагедия связывает известную актрису с опасным уголовником? Почему она соглашалась быть третьей в постели своего возлюбленного? Что заставило ее побриться наголо в 31 год и как отреагировала на ухаживания Александра Абдулова? Екатерина Волкова, сыгравшая в более чем 80 фильмах, всю жизнь искала настоящую любовь, но вместо этого попадала в водоворот страстей, предательств и потерь.Томская принцесса и тольяттинский уголовникМаленькая Катя из Томска, дочь врача и инженера, грезила о сцене. Музыкальное образование и врожденный талант открыли ей дорогу в актерскую профессию. Но судьба приготовила ей драматический сценарий собственной жизни, гораздо более запутанный, чем любая театральная постановка.Первая роковая ошибка случилась еще в юности. Красивый автомеханик Алексей, считавшийся в Тольятти лучшим в своем деле, покорил сердце юной Кати. Она вышла замуж в 18 лет, вскоре родила дочь Валерию."Я узнала, что у него была судимость. Он с друзьями на спор угонял машины", — так объясняла актриса криминальное прошлое первого мужа. Она быстро поняла: этот брак — ошибка. Однажды Екатерина вышла на балкон и увидела, как муж целуется с ее подругой.Простить измену оказалось проще, чем пережить физическое насилие. Когда у Алексея отобрали машину бандиты, Екатерина сказала, что он сам виноват. В ответ муж избил ее до полусмерти. А узнав о поступлении жены в театральный, отправил ее в больницу с сотрясением мозга. Этот диагноз стал финальной точкой в их отношениях."Третья лишняя" в собственной постелиСледующий роман чуть не стоил Екатерине карьеры и психического здоровья. Влиятельный режиссер Эдуард Бояков предложил ей... стать третьей. Третьей в отношениях, где уже были он и его законная жена Людмила."Мы отдыхали втроем и жили в трехместном номере", — признавалась позже актриса. Эти отношения она сравнивала с рабством: "Я сгорала от ревности, но терпела".Когда Екатерина забеременела, Бояков настоял на аборте. Перечеркнув мечты Волковой о материнстве, он вскоре завел еще одну любовницу. На прямой вопрос режиссер не стал юлить и честно признался в новой интрижке.Униженная таким положением дел, Екатерина решилась на отчаянный шаг. Она спешно вышла замуж за продюсера Сергея Члиянца — лишь бы доказать бывшему любовнику, что счастлива и без него.Когда Абдулов получил отказМало кто знает, но в жизни Екатерины был эпизод, связанный с Александром Абдуловым. Они познакомились на съемках фильма Сергея Соловьева "О любви" в 2003 году, после чего мэтр пригласил красавицу-актрису в свой спектакль "Все проходит"."Первой на его чувства ко мне обратила внимание Елена Проклова", — вспоминала Волкова. Но сама она воспринимала эти отношения как дружеские и несколько раз отвергла ухаживания Абдулова.Причина была проста: зная, что Александр встречается с другой женщиной, Екатерина не хотела становиться причиной разлада в паре. Ее травматичный опыт с Бояковым стал хорошим уроком.Потерянный ребенок и клеймо болезниБрак с продюсером Сергеем Члиянцем, начавшийся как акт мести бывшему любовнику, быстро дал трещину. Муж действительно любил Екатерину и мечтал о совместном ребенке.Однако из-за отрицательного резус-фактора беременность оказалась под угрозой. Врачи долго боролись за жизнь малыша, но в итоге спасали уже саму Екатерину. Во время переливания крови актриса заразилась гепатитом С."Муж стал шарахаться от меня после этого", — с болью признавалась Волкова. Они не смогли пережить гибель нерожденного ребенка, и актриса сама приняла решение уйти.Лысая и влюбленная в ЛимоноваСамым ярким романом в жизни Екатерины стали отношения с эпатажным писателем Эдуардом Лимоновым. Разница в возрасте в 31 год не смутила актрису. Он был вдвое старше — ему 62, ей 31."Я была влюблена в его талант, в его книги", — признавалась Волкова. После встречи с Лимоновым она сбрила волосы наголо, полностью изменив имидж. Вскоре актриса родила от писателя сына Богдана в ноябре 2006 года.Идиллия закончилась, когда Екатерина захотела комфорта для семьи: "Я предложила улучшить жилищные условия, установить новые окна, взять ипотеку. Он назвал это мещанством". Лимонов, привыкший к аскетизму, не понимал ее стремлений: "Я жил в одной комнате с родителями, и мне было нормально".Когда Екатерина забеременела второй раз в 2008 году дочерью Александрой, писатель был категорически против. Волкова уехала в Гоа, спасаясь от зимней тоски и давления со стороны Лимонова. Он презирал такой отдых и отказался ехать. После возвращения из Индии они больше не общались."Я тоже немного умерла"В марте 2020 года Эдуарда Лимонова не стало. Несмотря на расставание, Екатерина тяжело переживала его уход: "Я тоже немного умерла", — призналась актриса после смерти бывшего мужа.После расставания с писателем в ее жизни был страстный роман с бизнесменом Василием Дюжевым в 2015 году. Пара не скрывалась, появляясь вместе на светских мероприятиях."У нас все вроде сложилось. Не знаю, может, я сумасшедшая. Мне захотелось свободы, и я предложила чуть-чуть расстаться", — рассказывала Волкова о причине разрыва. Чрезмерная ревность и эмоциональность Дюжева утомили актрису.Сегодня Екатерина Волкова много снимается в кино, ведет собственный бренд одежды Wolka и занимается благотворительностью. Но главное для нее — роль мамы троих детей и бабушки маленького внука, которого подарила ей старшая дочь Валерия. Несмотря на драматичную личную жизнь, 51-летняя Екатерина по-прежнему верит в настоящую любовь и не теряет надежды на счастье.
томск
тольятти
гоа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22507/43/225074358_0:0:1333:1001_1920x0_80_0_0_11a2cf0e627a572dfc0df30e6cbf1b46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
томск, тольятти, гоа, екатерина волкова (актриса), эдуард лимонов, александр абдулов
Шоубиз, Томск, Тольятти, Гоа, Екатерина Волкова (актриса), Эдуард Лимонов, Александр Абдулов

"Избитая и брошенная": кто и почему ломал судьбу Екатерины Волковой

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВручение премии журнала Hello! "Самые стильные в России"
Вручение премии журнала Hello! Самые стильные в России - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Какая трагедия связывает известную актрису с опасным уголовником? Почему она соглашалась быть третьей в постели своего возлюбленного? Что заставило ее побриться наголо в 31 год и как отреагировала на ухаживания Александра Абдулова? Екатерина Волкова, сыгравшая в более чем 80 фильмах, всю жизнь искала настоящую любовь, но вместо этого попадала в водоворот страстей, предательств и потерь.

Томская принцесса и тольяттинский уголовник

Маленькая Катя из Томска, дочь врача и инженера, грезила о сцене. Музыкальное образование и врожденный талант открыли ей дорогу в актерскую профессию. Но судьба приготовила ей драматический сценарий собственной жизни, гораздо более запутанный, чем любая театральная постановка.
Первая роковая ошибка случилась еще в юности. Красивый автомеханик Алексей, считавшийся в Тольятти лучшим в своем деле, покорил сердце юной Кати. Она вышла замуж в 18 лет, вскоре родила дочь Валерию.
РИА Новости. Екатерина Чеснокова
РИА Новости. Екатерина Чеснокова - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
РИА Новости. Екатерина Чеснокова
"Я узнала, что у него была судимость. Он с друзьями на спор угонял машины", — так объясняла актриса криминальное прошлое первого мужа. Она быстро поняла: этот брак — ошибка. Однажды Екатерина вышла на балкон и увидела, как муж целуется с ее подругой.
Простить измену оказалось проще, чем пережить физическое насилие. Когда у Алексея отобрали машину бандиты, Екатерина сказала, что он сам виноват. В ответ муж избил ее до полусмерти. А узнав о поступлении жены в театральный, отправил ее в больницу с сотрясением мозга. Этот диагноз стал финальной точкой в их отношениях.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Екатерина Волкова перед премьерой фильма режиссёра Клима Шипенко "Текст"
Актриса Екатерина Волкова перед премьерой фильма режиссёра Клима Шипенко Текст - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актриса Екатерина Волкова перед премьерой фильма режиссёра Клима Шипенко "Текст"

"Третья лишняя" в собственной постели

Следующий роман чуть не стоил Екатерине карьеры и психического здоровья. Влиятельный режиссер Эдуард Бояков предложил ей... стать третьей. Третьей в отношениях, где уже были он и его законная жена Людмила.
"Мы отдыхали втроем и жили в трехместном номере", — признавалась позже актриса. Эти отношения она сравнивала с рабством: "Я сгорала от ревности, но терпела".
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель МХАТ имени М.Горького Эдуард Бояков во время творческой встречи по случаю его 55-летнего юбилея в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 7 июня 2019
Художественный руководитель МХАТ имени М.Горького Эдуард Бояков во время творческой встречи по случаю его 55-летнего юбилея в ММПЦ МИА Россия сегодня. 7 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Художественный руководитель МХАТ имени М.Горького Эдуард Бояков во время творческой встречи по случаю его 55-летнего юбилея в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 7 июня 2019
Когда Екатерина забеременела, Бояков настоял на аборте. Перечеркнув мечты Волковой о материнстве, он вскоре завел еще одну любовницу. На прямой вопрос режиссер не стал юлить и честно признался в новой интрижке.
Униженная таким положением дел, Екатерина решилась на отчаянный шаг. Она спешно вышла замуж за продюсера Сергея Члиянца — лишь бы доказать бывшему любовнику, что счастлива и без него.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Екатерина Волкова на приеме по случаю Национального дня государства Катар
Актриса Екатерина Волкова на приеме по случаю Национального дня государства Катар - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актриса Екатерина Волкова на приеме по случаю Национального дня государства Катар

Когда Абдулов получил отказ

Мало кто знает, но в жизни Екатерины был эпизод, связанный с Александром Абдуловым. Они познакомились на съемках фильма Сергея Соловьева "О любви" в 2003 году, после чего мэтр пригласил красавицу-актрису в свой спектакль "Все проходит".
"Первой на его чувства ко мне обратила внимание Елена Проклова", — вспоминала Волкова. Но сама она воспринимала эти отношения как дружеские и несколько раз отвергла ухаживания Абдулова.
© РИА Новости / Виталий Арутюнов | Перейти в медиабанкАктер Александр Абдулов
Актер Александр Абдулов - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Виталий Арутюнов
Перейти в медиабанк
Актер Александр Абдулов
Причина была проста: зная, что Александр встречается с другой женщиной, Екатерина не хотела становиться причиной разлада в паре. Ее травматичный опыт с Бояковым стал хорошим уроком.

Потерянный ребенок и клеймо болезни

Брак с продюсером Сергеем Члиянцем, начавшийся как акт мести бывшему любовнику, быстро дал трещину. Муж действительно любил Екатерину и мечтал о совместном ребенке.
Однако из-за отрицательного резус-фактора беременность оказалась под угрозой. Врачи долго боролись за жизнь малыша, но в итоге спасали уже саму Екатерину. Во время переливания крови актриса заразилась гепатитом С.
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкАктриса Екатерина Волкова на открытии первого Сочинского международного кинофестиваля "Ирида"
Актриса Екатерина Волкова на открытии первого Сочинского международного кинофестиваля Ирида - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Актриса Екатерина Волкова на открытии первого Сочинского международного кинофестиваля "Ирида"
"Муж стал шарахаться от меня после этого", — с болью признавалась Волкова. Они не смогли пережить гибель нерожденного ребенка, и актриса сама приняла решение уйти.

Лысая и влюбленная в Лимонова

Самым ярким романом в жизни Екатерины стали отношения с эпатажным писателем Эдуардом Лимоновым. Разница в возрасте в 31 год не смутила актрису. Он был вдвое старше — ему 62, ей 31.
"Я была влюблена в его талант, в его книги", — признавалась Волкова. После встречи с Лимоновым она сбрила волосы наголо, полностью изменив имидж. Вскоре актриса родила от писателя сына Богдана в ноябре 2006 года.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВолкова и Лимонов
Мосгорсуд признал НБП экстремистской организацией - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Волкова и Лимонов. Архивное фото
Идиллия закончилась, когда Екатерина захотела комфорта для семьи: "Я предложила улучшить жилищные условия, установить новые окна, взять ипотеку. Он назвал это мещанством". Лимонов, привыкший к аскетизму, не понимал ее стремлений: "Я жил в одной комнате с родителями, и мне было нормально".
Когда Екатерина забеременела второй раз в 2008 году дочерью Александрой, писатель был категорически против. Волкова уехала в Гоа, спасаясь от зимней тоски и давления со стороны Лимонова. Он презирал такой отдых и отказался ехать. После возвращения из Индии они больше не общались.
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкАктриса Екатерина Волкова на красной дорожке перед началом церемонии закрытия 45-го ММКФ в кинотеатре "Россия" в Москве
Актриса Екатерина Волкова на красной дорожке перед началом церемонии закрытия 45-го ММКФ в кинотеатре Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Актриса Екатерина Волкова на красной дорожке перед началом церемонии закрытия 45-го ММКФ в кинотеатре "Россия" в Москве

"Я тоже немного умерла"

В марте 2020 года Эдуарда Лимонова не стало. Несмотря на расставание, Екатерина тяжело переживала его уход: "Я тоже немного умерла", — призналась актриса после смерти бывшего мужа.
После расставания с писателем в ее жизни был страстный роман с бизнесменом Василием Дюжевым в 2015 году. Пара не скрывалась, появляясь вместе на светских мероприятиях.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Екатерина Волкова на Звездной дорожке перед церемонией закрытия фестиваля российского кино "Кинотавр"
Актриса Екатерина Волкова на Звездной дорожке перед церемонией закрытия фестиваля российского кино Кинотавр - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актриса Екатерина Волкова на Звездной дорожке перед церемонией закрытия фестиваля российского кино "Кинотавр"
"У нас все вроде сложилось. Не знаю, может, я сумасшедшая. Мне захотелось свободы, и я предложила чуть-чуть расстаться", — рассказывала Волкова о причине разрыва. Чрезмерная ревность и эмоциональность Дюжева утомили актрису.
Сегодня Екатерина Волкова много снимается в кино, ведет собственный бренд одежды Wolka и занимается благотворительностью. Но главное для нее — роль мамы троих детей и бабушки маленького внука, которого подарила ей старшая дочь Валерия. Несмотря на драматичную личную жизнь, 51-летняя Екатерина по-прежнему верит в настоящую любовь и не теряет надежды на счастье.
 
ШоубизТомскТольяттиГоаЕкатерина Волкова (актриса)Эдуард ЛимоновАлександр Абдулов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала