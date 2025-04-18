https://ria.ru/20250418/volkova-2012108876.html

"Избитая и брошенная": кто и почему ломал судьбу Екатерины Волковой

"Избитая и брошенная": кто и почему ломал судьбу Екатерины Волковой - РИА Новости, 18.04.2025

"Избитая и брошенная": кто и почему ломал судьбу Екатерины Волковой

Какая трагедия связывает известную актрису с опасным уголовником? Почему она соглашалась быть третьей в постели своего возлюбленного? Что заставило ее побриться РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T19:20:00+03:00

2025-04-18T19:20:00+03:00

2025-04-18T19:20:00+03:00

шоубиз

томск

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гоа

екатерина волкова (актриса)

эдуард лимонов

александр абдулов

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Какая трагедия связывает известную актрису с опасным уголовником? Почему она соглашалась быть третьей в постели своего возлюбленного? Что заставило ее побриться наголо в 31 год и как отреагировала на ухаживания Александра Абдулова? Екатерина Волкова, сыгравшая в более чем 80 фильмах, всю жизнь искала настоящую любовь, но вместо этого попадала в водоворот страстей, предательств и потерь.Томская принцесса и тольяттинский уголовникМаленькая Катя из Томска, дочь врача и инженера, грезила о сцене. Музыкальное образование и врожденный талант открыли ей дорогу в актерскую профессию. Но судьба приготовила ей драматический сценарий собственной жизни, гораздо более запутанный, чем любая театральная постановка.Первая роковая ошибка случилась еще в юности. Красивый автомеханик Алексей, считавшийся в Тольятти лучшим в своем деле, покорил сердце юной Кати. Она вышла замуж в 18 лет, вскоре родила дочь Валерию."Я узнала, что у него была судимость. Он с друзьями на спор угонял машины", — так объясняла актриса криминальное прошлое первого мужа. Она быстро поняла: этот брак — ошибка. Однажды Екатерина вышла на балкон и увидела, как муж целуется с ее подругой.Простить измену оказалось проще, чем пережить физическое насилие. Когда у Алексея отобрали машину бандиты, Екатерина сказала, что он сам виноват. В ответ муж избил ее до полусмерти. А узнав о поступлении жены в театральный, отправил ее в больницу с сотрясением мозга. Этот диагноз стал финальной точкой в их отношениях."Третья лишняя" в собственной постелиСледующий роман чуть не стоил Екатерине карьеры и психического здоровья. Влиятельный режиссер Эдуард Бояков предложил ей... стать третьей. Третьей в отношениях, где уже были он и его законная жена Людмила."Мы отдыхали втроем и жили в трехместном номере", — признавалась позже актриса. Эти отношения она сравнивала с рабством: "Я сгорала от ревности, но терпела".Когда Екатерина забеременела, Бояков настоял на аборте. Перечеркнув мечты Волковой о материнстве, он вскоре завел еще одну любовницу. На прямой вопрос режиссер не стал юлить и честно признался в новой интрижке.Униженная таким положением дел, Екатерина решилась на отчаянный шаг. Она спешно вышла замуж за продюсера Сергея Члиянца — лишь бы доказать бывшему любовнику, что счастлива и без него.Когда Абдулов получил отказМало кто знает, но в жизни Екатерины был эпизод, связанный с Александром Абдуловым. Они познакомились на съемках фильма Сергея Соловьева "О любви" в 2003 году, после чего мэтр пригласил красавицу-актрису в свой спектакль "Все проходит"."Первой на его чувства ко мне обратила внимание Елена Проклова", — вспоминала Волкова. Но сама она воспринимала эти отношения как дружеские и несколько раз отвергла ухаживания Абдулова.Причина была проста: зная, что Александр встречается с другой женщиной, Екатерина не хотела становиться причиной разлада в паре. Ее травматичный опыт с Бояковым стал хорошим уроком.Потерянный ребенок и клеймо болезниБрак с продюсером Сергеем Члиянцем, начавшийся как акт мести бывшему любовнику, быстро дал трещину. Муж действительно любил Екатерину и мечтал о совместном ребенке.Однако из-за отрицательного резус-фактора беременность оказалась под угрозой. Врачи долго боролись за жизнь малыша, но в итоге спасали уже саму Екатерину. Во время переливания крови актриса заразилась гепатитом С."Муж стал шарахаться от меня после этого", — с болью признавалась Волкова. Они не смогли пережить гибель нерожденного ребенка, и актриса сама приняла решение уйти.Лысая и влюбленная в ЛимоноваСамым ярким романом в жизни Екатерины стали отношения с эпатажным писателем Эдуардом Лимоновым. Разница в возрасте в 31 год не смутила актрису. Он был вдвое старше — ему 62, ей 31."Я была влюблена в его талант, в его книги", — признавалась Волкова. После встречи с Лимоновым она сбрила волосы наголо, полностью изменив имидж. Вскоре актриса родила от писателя сына Богдана в ноябре 2006 года.Идиллия закончилась, когда Екатерина захотела комфорта для семьи: "Я предложила улучшить жилищные условия, установить новые окна, взять ипотеку. Он назвал это мещанством". Лимонов, привыкший к аскетизму, не понимал ее стремлений: "Я жил в одной комнате с родителями, и мне было нормально".Когда Екатерина забеременела второй раз в 2008 году дочерью Александрой, писатель был категорически против. Волкова уехала в Гоа, спасаясь от зимней тоски и давления со стороны Лимонова. Он презирал такой отдых и отказался ехать. После возвращения из Индии они больше не общались."Я тоже немного умерла"В марте 2020 года Эдуарда Лимонова не стало. Несмотря на расставание, Екатерина тяжело переживала его уход: "Я тоже немного умерла", — призналась актриса после смерти бывшего мужа.После расставания с писателем в ее жизни был страстный роман с бизнесменом Василием Дюжевым в 2015 году. Пара не скрывалась, появляясь вместе на светских мероприятиях."У нас все вроде сложилось. Не знаю, может, я сумасшедшая. Мне захотелось свободы, и я предложила чуть-чуть расстаться", — рассказывала Волкова о причине разрыва. Чрезмерная ревность и эмоциональность Дюжева утомили актрису.Сегодня Екатерина Волкова много снимается в кино, ведет собственный бренд одежды Wolka и занимается благотворительностью. Но главное для нее — роль мамы троих детей и бабушки маленького внука, которого подарила ей старшая дочь Валерия. Несмотря на драматичную личную жизнь, 51-летняя Екатерина по-прежнему верит в настоящую любовь и не теряет надежды на счастье.

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тольятти

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томск, тольятти, гоа, екатерина волкова (актриса), эдуард лимонов, александр абдулов