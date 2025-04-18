https://ria.ru/20250418/volk-2012123302.html

На управляющую бани в Москве, где прошел рейд, завели дело

На управляющую бани в Москве, где прошел рейд, завели дело - РИА Новости, 18.04.2025

На управляющую бани в Москве, где прошел рейд, завели дело

На управляющую столичного банного комплекса и двух её соучастников возбуждено дело об организации незаконной миграции после рейда силовиков, сообщила... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T16:50:00+03:00

2025-04-18T16:50:00+03:00

2025-04-18T16:50:00+03:00

происшествия

москва

ирина волк

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

мигранты

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. На управляющую столичного банного комплекса и двух её соучастников возбуждено дело об организации незаконной миграции после рейда силовиков, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. Столичный главк МВД сообщал о проверке на прошлой неделе бани в Тимирязевском районе в рамках противодействия незаконной миграции. После рейда силовиков почти 60 мигрантов были доставлены в отделение полиции, 25 из них грозит выдворение из России. После этого МИД Киргизии вручил российской стороне ноту с просьбой объяснить задержание граждан республики в банном комплексе "Бодрость" на севере Москвы. "Следователем Следственного управления УВД по САО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении троих выходцев из ближнего зарубежья. Они подозреваются в организации незаконной миграции", - написала Волк, добавив, что двое фигурантов отправлены под стражу, женщина-предприниматель – под домашний арест. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что управляющая совместно с двумя родственниками оказывала услуги посетителям бани – таксистам из Киргизии. Во время проверки полицейские выяснили, что не только у клиентов комплекса нет необходимых документов, но и у некоторых работников.

https://ria.ru/20250414/peterburg-2011142186.html

https://ria.ru/20250414/kamchatka-2011070334.html

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происшествия, москва, ирина волк, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мигранты