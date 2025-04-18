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На управляющую бани в Москве, где прошел рейд, завели дело - РИА Новости, 18.04.2025
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16:50 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/volk-2012123302.html
На управляющую бани в Москве, где прошел рейд, завели дело
На управляющую бани в Москве, где прошел рейд, завели дело - РИА Новости, 18.04.2025
На управляющую бани в Москве, где прошел рейд, завели дело
На управляющую столичного банного комплекса и двух её соучастников возбуждено дело об организации незаконной миграции после рейда силовиков, сообщила... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T16:50:00+03:00
2025-04-18T16:50:00+03:00
происшествия
москва
ирина волк
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мигранты
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. На управляющую столичного банного комплекса и двух её соучастников возбуждено дело об организации незаконной миграции после рейда силовиков, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. Столичный главк МВД сообщал о проверке на прошлой неделе бани в Тимирязевском районе в рамках противодействия незаконной миграции. После рейда силовиков почти 60 мигрантов были доставлены в отделение полиции, 25 из них грозит выдворение из России. После этого МИД Киргизии вручил российской стороне ноту с просьбой объяснить задержание граждан республики в банном комплексе "Бодрость" на севере Москвы. "Следователем Следственного управления УВД по САО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении троих выходцев из ближнего зарубежья. Они подозреваются в организации незаконной миграции", - написала Волк, добавив, что двое фигурантов отправлены под стражу, женщина-предприниматель – под домашний арест. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что управляющая совместно с двумя родственниками оказывала услуги посетителям бани – таксистам из Киргизии. Во время проверки полицейские выяснили, что не только у клиентов комплекса нет необходимых документов, но и у некоторых работников.
https://ria.ru/20250414/peterburg-2011142186.html
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происшествия, москва, ирина волк, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мигранты
Происшествия, Москва, Ирина Волк, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Мигранты
На управляющую бани в Москве, где прошел рейд, завели дело

Волк: на управляющую бани в Москве, где прошел рейд, завели уголовное дело

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияЗадержание граждан Киргизии в бане "Бодрость" в Москве
Задержание граждан Киргизии в бане Бодрость в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Задержание граждан Киргизии в бане "Бодрость" в Москве
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. На управляющую столичного банного комплекса и двух её соучастников возбуждено дело об организации незаконной миграции после рейда силовиков, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.
Столичный главк МВД сообщал о проверке на прошлой неделе бани в Тимирязевском районе в рамках противодействия незаконной миграции. После рейда силовиков почти 60 мигрантов были доставлены в отделение полиции, 25 из них грозит выдворение из России. После этого МИД Киргизии вручил российской стороне ноту с просьбой объяснить задержание граждан республики в банном комплексе "Бодрость" на севере Москвы.
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"Следователем Следственного управления УВД по САО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении троих выходцев из ближнего зарубежья. Они подозреваются в организации незаконной миграции", - написала Волк, добавив, что двое фигурантов отправлены под стражу, женщина-предприниматель – под домашний арест.
В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что управляющая совместно с двумя родственниками оказывала услуги посетителям бани – таксистам из Киргизии. Во время проверки полицейские выяснили, что не только у клиентов комплекса нет необходимых документов, но и у некоторых работников.
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ПроисшествияМоскваИрина ВолкРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Мигранты
 
 
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