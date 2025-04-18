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Эксперт рассказал о тренде на отечественное вино - РИА Новости, 18.04.2025
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07:15 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/vino-2011956970.html
Эксперт рассказал о тренде на отечественное вино
Эксперт рассказал о тренде на отечественное вино - РИА Новости, 18.04.2025
Эксперт рассказал о тренде на отечественное вино
Тренд на отечественное вино стал очевиден в последние годы в российских ресторанах и барах, оно появляется в топовых заведениях, включая мишленовские, однако... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T07:15:00+03:00
2025-04-18T07:15:00+03:00
россия
геленджик
общество
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Тренд на отечественное вино стал очевиден в последние годы в российских ресторанах и барах, оно появляется в топовых заведениях, включая мишленовские, однако уже ощущается дефицит хорошего вина, рассказал в интервью РИА Новости руководитель винного города "Белый мыс", основатель Hurma Group of Companies Дмитрий Левицкий. "Тренд на вино очевиден, и российское вино все больше входит в эту культуру. Пять лет назад это было в диковинку. А теперь в винные бары приходят мужские компании - это стало нормой. Вино становится нормальным напитком для мушкетеров! Российское вино сегодня ставят в карты топовых ресторанов, включая мишленовские", - сказал Левицкий, отвечая на вопрос, действительно ли россияне стали больше пить российского вина в ресторанах и барах. Однако он подчеркнул, что сегодня ресторанам не хватает хорошего вина и спрос сильно опережает предложение. "Виноделие - долгий процесс - от посадки лозы до первого урожая проходит несколько лет. Поэтому здесь важно, как государство будет поддерживать отрасль. Потенциал у нас огромный, но все зависит от регулирования и инвестиций", - сказал эксперт. Левицкий также заметил еще один тренд - россияне стали пить игристое не только на праздники. "Раньше игристое воспринималось и покупалось на день рождения и Новый год. Но иностранные бренды, такие как "Просекко", научили нашего человека, что игристое - хороший спутник вечера и это не один бокал, которым нужно чокнуться, загадать желание и перейти на что-то другое. А это напиток, который можно пить на протяжении всего вечера. Оно также стало активно использоваться в коктейлях. Это легкий, доступный напиток, и он быстро набирает популярность. Наши игристые вполне достойно конкурируют с зарубежными", - подчеркнул он. Первый в России и в мире винный город "Белый мыс" сейчас строится в Геленджике. Идея создания принадлежит группе акционерного банка "Россия" (владеет винодельнями "Массандра", "Инкерман", "Новый Свет"). Помимо винотеки проект будет включать рестораны, интерактивный музей, винную лабораторию, школу сомелье и другие объекты. Ожидается, что откроется "винный город" к концу 2025 года.
https://ria.ru/20241110/vino-1982903320.html
https://ria.ru/20250418/vino-2011950618.html
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россия, геленджик, общество
Россия, Геленджик, Общество
Эксперт рассказал о тренде на отечественное вино

Ресторатор Левицкий: в общепите тренд на отечественное вино

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДегустация вина в Краснодарском крае
Дегустация вина в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Дегустация вина в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Тренд на отечественное вино стал очевиден в последние годы в российских ресторанах и барах, оно появляется в топовых заведениях, включая мишленовские, однако уже ощущается дефицит хорошего вина, рассказал в интервью РИА Новости руководитель винного города "Белый мыс", основатель Hurma Group of Companies Дмитрий Левицкий.
"Тренд на вино очевиден, и российское вино все больше входит в эту культуру. Пять лет назад это было в диковинку. А теперь в винные бары приходят мужские компании - это стало нормой. Вино становится нормальным напитком для мушкетеров! Российское вино сегодня ставят в карты топовых ресторанов, включая мишленовские", - сказал Левицкий, отвечая на вопрос, действительно ли россияне стали больше пить российского вина в ресторанах и барах.
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Однако он подчеркнул, что сегодня ресторанам не хватает хорошего вина и спрос сильно опережает предложение. "Виноделие - долгий процесс - от посадки лозы до первого урожая проходит несколько лет. Поэтому здесь важно, как государство будет поддерживать отрасль. Потенциал у нас огромный, но все зависит от регулирования и инвестиций", - сказал эксперт.
Левицкий также заметил еще один тренд - россияне стали пить игристое не только на праздники.
"Раньше игристое воспринималось и покупалось на день рождения и Новый год. Но иностранные бренды, такие как "Просекко", научили нашего человека, что игристое - хороший спутник вечера и это не один бокал, которым нужно чокнуться, загадать желание и перейти на что-то другое. А это напиток, который можно пить на протяжении всего вечера. Оно также стало активно использоваться в коктейлях. Это легкий, доступный напиток, и он быстро набирает популярность. Наши игристые вполне достойно конкурируют с зарубежными", - подчеркнул он.
Первый в России и в мире винный город "Белый мыс" сейчас строится в Геленджике. Идея создания принадлежит группе акционерного банка "Россия" (владеет винодельнями "Массандра", "Инкерман", "Новый Свет"). Помимо винотеки проект будет включать рестораны, интерактивный музей, винную лабораторию, школу сомелье и другие объекты. Ожидается, что откроется "винный город" к концу 2025 года.
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