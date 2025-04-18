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Госсекретарь Ватикана призвал к скорейшему прекращению конфликта на Украине - РИА Новости, 18.04.2025
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12:18 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/vatikan-2012032653.html
Госсекретарь Ватикана призвал к скорейшему прекращению конфликта на Украине
Госсекретарь Ватикана призвал к скорейшему прекращению конфликта на Украине - РИА Новости, 18.04.2025
Госсекретарь Ватикана призвал к скорейшему прекращению конфликта на Украине
Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин призвал к скорейшему прекращению конфликта на Украине. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T12:18:00+03:00
2025-04-18T12:18:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин призвал к скорейшему прекращению конфликта на Украине. "Все, что способствует справедливому и прочному миру следует считать полезным и внимательно принимать. Эта война не может продолжаться! Речь идет о трагедии с разрушительными последствиями как на уровне страны, так и на международном уровне. Она уже длится слишком долго. Ее необходимо прекратить как можно скорее!", - заявил он в интервью газете Repubblica. Он добавил, что многое зависит от готовности обеих сторон конфликта "к диалогу без предварительных условий". Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Президент России Владимир Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. С момента объявления Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом этой договоренности ВСУ ни на сутки не прекращали атак на российские энергообъекты, заявило в начале апреля МО РФ. Как подсчитало РИА Новости, Вооруженные силы Украины с 18 марта по 14 апреля 101 раз нарушили принятое решение о прекращении ударов по объектам энергетики. Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250418/nebenzya-2011931402.html
https://ria.ru/20250417/tramp-2011917476.html
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в мире, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, пьетро паролин
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Пьетро Паролин
Госсекретарь Ватикана призвал к скорейшему прекращению конфликта на Украине

Госсекретарь Ватикана Паролин призвал к завершению конфликта на Украине

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПьетро Паролин
Пьетро Паролин - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Пьетро Паролин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин призвал к скорейшему прекращению конфликта на Украине.
"Все, что способствует справедливому и прочному миру следует считать полезным и внимательно принимать. Эта война не может продолжаться! Речь идет о трагедии с разрушительными последствиями как на уровне страны, так и на международном уровне. Она уже длится слишком долго. Ее необходимо прекратить как можно скорее!", - заявил он в интервью газете Repubblica.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
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Он добавил, что многое зависит от готовности обеих сторон конфликта "к диалогу без предварительных условий".
Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Президент России Владимир Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани.
С момента объявления Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом этой договоренности ВСУ ни на сутки не прекращали атак на российские энергообъекты, заявило в начале апреля МО РФ. Как подсчитало РИА Новости, Вооруженные силы Украины с 18 марта по 14 апреля 101 раз нарушили принятое решение о прекращении ударов по объектам энергетики.
Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Трамп заявил, что ждет ответа России по прекращению огня на этой неделе
Вчера, 20:53
 
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