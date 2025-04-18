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Биография Владимира Васильева

Биография Владимира Васильева - РИА Новости, 18.04.2025

Биография Владимира Васильева

Артист балета, хореограф, народный артист СССР Владимир Викторович Васильев родился 18 апреля 1940 года в Москве. Его отец работал шофером на фабрике... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T00:58:00+03:00

2025-04-18T00:58:00+03:00

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Артист балета, хореограф, народный артист СССР Владимир Викторович Васильев родился 18 апреля 1940 года в Москве. Его отец работал шофером на фабрике технического войлока, мать – начальником отдела сбыта на том же предприятии.В 1947 году будущий великий танцовщик случайно оказался на занятии хореографического кружка, которое вела Елена Россе в Кировском доме пионеров. Педагог отметила способности мальчика и предложила ему заниматься сразу в старшей группе. Через некоторое время Россе перешла на работу в Ансамбль песни и пляски Московского городского Дома пионеров и октябрят (ныне в составе ГБОУ "Воробьевы горы"), который впоследствии получил имя своего создателя Владимира Локтева, и забрала своих лучших учеников с собой. Среди них оказался Владимир Васильев.В 1949 году на Всесоюзном смотре художественной самодеятельности Васильев в составе ансамбля Локтева впервые выступил на сцене Большого театра. Незадолго до этого события Елена Россе рекомендовала матери мальчика отдать того в Московское хореографическое училище (ныне Московская государственная академия хореографии). Попасть в это учебное заведение было сложно – необходимо было выдержать огромный конкурс, однако Васильев выдержал все вступительные испытания и был зачислен в класс Eвгении Лапчинской. Уже в годы учебы танцовщик поражал редким сочетанием экспрессии, виртуозной техники с несомненным актерским талантом, умением перевоплощаться. Развить эти качества помогал в том числе народный артист РСФСР Михаил Габович, который обучал Васильева в старших классах. В одном классе с Владимиром Васильевым училась Екатерина Максимова, с которой оказалась связана вся его дальнейшая жизнь – как творческая, так и личная. Эта пара стала одним из лучших сценических дуэтов мира. В 1958 году начался профессиональный путь Васильева на сцене первого театра страны – Большого театра, куда он был принят сразу после окончания училища.Первоначально в театре у Васильева были характерные роли: цыганский танец в опере "Русалка" Александра Даргомыжского, лезгинка в опере "Демон" Антона Рубинштейна. Первой большой сольной партией стала партия Пана в хореографической сцене "Вальпургиева ночь" в опере "Фауст" Шарля Гуно. Однако прима Большого театра Галина Уланова предложила молодому солисту стать ее партнером в классическом балете "Шопениана". В дальнейшем Уланова оказала огромное влияние на профессиональное формирование артиста – под ее руководством Васильев готовил партии, в которых выходил на сцену Большого театра.Талант Васильева заметил балетмейстер Юрий Григорович, который доверил ему центральную партию в своей постановке балета Сергея Прокофьева "Каменный цветок". Позже последовали другие главные партии современного и классического репертуара: Принц в "Золушке" Сергея Прокофьева, Андрей в "Страницах жизни" Андрея Баланчивадзе, Базиль в "Дон Кихоте" Людвига Минкуса, Паганини в одноименной постановке на музыку Сергея Рахманинова, Фрондосо в "Лауренсии" Александра Крейна, Альберт в "Жизели" Адольфа Адана.Балетмейстеры не только предлагали Васильеву главные роли, но и ставили специально для него. Он был первым исполнителем сольной партии в "Танцевальной сюите" на музыку Дмитрия Шостаковича, партии Иванушки в балете Родиона Щедрина "Конек-Горбунок", Раба в "Спартаке" Арама Хачатуряна в постановке Леонида Якобсона, Лукаша в "Лесной песне" Германа Жуковского, Солиста в "Класс-концерте" на музыку Александра Глазунова, исполнителем Батыра в "Шурале" Фарида Яруллина.В 1964 году Васильев исполнил две противоположные по характеру партии – Меджнуна в постановке Касьяна Голейзовского "Лейли и Меджнун" на музыку Сергея Баласаняна и Петрушки в одноименном балете Игоря Стравинского.На протяжении 1960-1970-х годов Васильев – непревзойденный исполнитель рассчитанных специально на него центральных партий в балетах Юрия Григоровича: Щелкунчик-принц в "Щелкунчике" Петра Чайковского, Спартак в одноименном балете Арама Хачатуряна, Иван IV в "Иване Грозном" на музыку Сергея Прокофьева, Сергей в "Ангаре" Андрея Эшпая. Во многом благодаря этому сотрудничеству в 1960-е годы формировался новый взгляд на роль балетного танцовщика, ставшего равноправным с балериной. В 1970-е годы Васильев пополнил свой репертуар академическими партиями Принца Дезире в балете "Спящая красавица" Чайковского, Ромео в "Ромео и Джульетте" Прокофьева.В конце 1970-х годов, несмотря на то что Васильев был первым исполнителем партий во многих постановках Григоровича, между ними постепенно наметилось серьезное различие в творческих позициях, переросшее в конфликт, в результате которого в 1988 году Васильев и Максимова расстались с Большим театром. Впрочем, вскоре, в 1995 году, танцовщик вернулся в театр в качестве художественного руководителя – директора. На этой должности он пробыл пять лет.Расставшись на время с Большим театром, Васильев продолжил творческую деятельность. Еще будучи премьером главного театра страны, он много и с успехом выступал за рубежом – в Парижской опере (Франция), Ла Скала (Италия), Метрополитен-опере (США), Ковент-Гардене (Великобритания), Римской опере (Италия), театре "Колон" (Аргентина) и др. В 1977 году хореограф Морис Бежар поставил специально для него свою версию балета Стравинского "Петрушка", где Васильев исполнил партию Юноши. Позднее на концертах Владимир Васильев совместно с Екатериной Максимовой неоднократно исполнял фрагмент из балета Бежара "Ромео и Юлия" на музыку Гектора Берлиоза. Как приглашенный солист Васильев исполнил партии профессора Унрата в балете "Голубой ангел" Мариуса Констана, Пульчинеллы в одноименном балете Стравинского.В 1988 году специально для Васильева Лоркой Мясиным, сыном знаменитого дягилевского хореографа Леонида Мясина, был поставлен балет "Грек Зорба" Микиса Теодоракиса. В этом же году танцовщик исполнил главные партии в балетах Леонида Мясина "Парижское веселье" на музыку Жака Оффенбаха. В 1989 году Беппе Менегатти поставил спектакль "Нижинский" с Васильевым в главной роли, в 2000 году – "Долгое путешествие в Рождественскую ночь" на музыку Чайковского и Стравинского, в котором танцовщик исполнил роль Маэстро (Чайковского), в 2009 году – "Дягилев Мусагет. Венеция, август 1929" на сборную музыку с Васильевым в партиях Дягилева и Нижинского. В 2014 году Владимир Васильев выступил на церемонии открытия XXII Олимпийских зимних игр в Сочи, исполнив роль Ильи Андреевича Ростова в хореографической картине "Первый бал Наташи Ростовой".Васильев вместе с Максимовой много гастролировал по США, Франции, Италии, Аргентине с группой, которую организовал и для которой создал свой репертуар как хореограф. Его первый опыт на балетмейстерским поприще состоялся еще в 1969 году в спектакле "Принцесса и дровосек" театра "Современник". Первой балетной постановкой стал "Икар" Сергея Слонимского на сцене Большого театра в 1971 году. Среди других его постановок – "Макбет" Кирилла Молчанова, "Анюта" и "Дом у дороги" на музыку Валерия Гаврилина, "Балда" на музыку Дмитрия Шостаковича, "Эти чарующие звуки..." на музыку европейских композиторов, "Я хочу танцевать" ("Ностальгия") на фортепьянную музыку русских композиторов и "Фрагменты одной биографии" на музыку аргентинских композиторов, "Заклятие рода Эшеров" на музыку Гордона Гетти, "Франческа да Римини" на музыку Петра Чайковского, Dona Nobis Pacem на музыку Иоганна Себастьяна Баха, "И воссияет вечный свет" на музыку "Реквиема" Вольфганга Амадея Моцарта; хореографические сцены в операх Джузеппе Верди "Аида" и "Травиата", опере-балете "Тахир и Зухра" на музыку Тохтасына Джалилова, "Хованщина" Модеста Мусоргского и др. Васильев также поставил свои версии балетов "Дон Кихот" Людвига Минкуса, "Лебединое озеро" и "Щелкунчик" Петра Чайковского, "Жизель" Адольфа Адана, "Ромео и Джульетта" и "Золушка" Сергея Прокофьева, "Красный мак" Рейнгольда Глиэра.Как драматический актер Васильев снимался в художественных фильмах "Жиголо и Жиголетта" (1980), "Фуэте" (1986), "Евангелие для лукавого" (1992) и др., выступая также хореографом и режиссером-постановщиком. Снимался в экранизациях балетов "Сказка о Коньке-Горбунке" (1961) и "Спартак" (1977), оригинальных телебалетах "Трапеция" (1970), "Анюта" (1981), музыкальном фильме "Гран па в белую ночь" (1988) и др. Владимир Васильев пробовал себя как педагог. В 1982 году он окончил балетмейстерский факультет Государственного института театрального искусства (ныне Российский институт театрального искусства – ГИТИС) и с этого же года начал там преподавать. В 1985-1995 годах Васильев был заведующим кафедрой хореографии ГИТИСа (РАТИ), профессор (1990).В 2000 году стал одним из инициаторов создания Школы Большого театра в Жоинвили (Бразилия). Владимиру Васильеву посвящены документальные кино- и телефильмы: "Дуэт" (1973), "Катя и Володя" (1989), "И осталось, как всегда, недосказанное что-то..." (1990), "Отражения" (2000), "Танец и время" (2005), "Владимир Васильев. Большой балет" (2005), "Васильев и Максимова. Танец судьбы" (2010), "Владимир Васильев как он есть" (2011) и др.Является президентом Фонда Галины Улановой, художественным руководителем и председателем жюри Конкурса артистов балета имени Екатерины Максимовой "Арабеск". Владимир Васильев – автор стихотворных сборников "Цепочка дней" (2001), "Между Да или Нет" (2015), "До и После" (2020), сборника рассказов "Картинки памяти" (2010), а также живописных работ, которые демонстрируются на множестве персональных выставок.Творчество Васильева отмечено многочисленными государственными и профессиональными наградами: народный артист СССР (1973), лауреат Ленинской премии (1970), Государственной премии СССР (1977), Государственной премии РСФСР (1984), Государственной премии России (1991), премии имени Ленинского комсомола (1968), театральной премии "Хрустальная Турандот" (специальный приз "Хрустальная роза" совместно с Екатериной Максимовой, 1991; номинация "За честь и достоинство", 2001) и др. Награжден орденами Ленина (1976), Трудового Красного Знамени (1986), Дружбы народов (1981), "За заслуги перед Отечеством" IV (2000) и III (2008) степеней и др.Васильев является обладателем первой премии и золотой медали VII Международного фестиваля молодежи и студентов в Вене (1959), Гран-при и Золотой медали I Международного конкурса артистов балета в Варне (Болгария, 1964); премии имени В. Нижинского Парижской академии танца (1964), премии имени Мариуса Петипа "Лучший дуэт мира" (совместно с Екатериной Максимовой, 1972, Парижская академия танца), премии Римского муниципалитета "Европа-1972" (Италия) и др. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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