https://ria.ru/20250418/uzbekistan-2012116938.html
В Узбекистане стартовала акция "Георгиевская ленточка"
В Узбекистане стартовала акция "Георгиевская ленточка" - РИА Новости, 18.04.2025
В Узбекистане стартовала акция "Георгиевская ленточка"
Традиционная акция "Георгиевская ленточка" стартовала в пятницу в Ташкенте, сообщает представительство Россотрудничества в Узбекистане. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T16:34:00+03:00
2025-04-18T16:34:00+03:00
2025-04-18T16:34:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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владимир путин
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
80-летие победы в великой отечественной войне
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ТАШКЕНТ, 18 апр - РИА Новости. Традиционная акция "Георгиевская ленточка" стартовала в пятницу в Ташкенте, сообщает представительство Россотрудничества в Узбекистане. Первая акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году. С тех пор каждый год миллионы россиян, а также жителей других стран мира накануне Дня Победы прикрепляют на одежду и личный транспорт этот символ памяти. Во всех регионах России в 2024 году она стартует с 24 апреля. "В преддверии Дня памяти и почестей, Дня Победы, мы рады сообщить, что в Узбекистане стартует международная акция "Георгиевская ленточка", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале представительства. По данным пресс-службы, с 18 апреля по 9 мая в Русском доме в Ташкенте каждый желающий может получить ленточку с 8.00 до 19.00 (с 6.00 до 17.00 мск). В Узбекистане 9 мая с 1999 года отмечается как День памяти и почестей. В 2022 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о том, что георгиевская лента приравнивается к символам воинской славы России: ее можно использовать только в целях, связанных с исторической памятью. За ее осквернение может грозить тюремный срок.
https://ria.ru/20250202/posolstvo-1996920830.html
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в мире, узбекистан, россия, ташкент, владимир путин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Узбекистан, Россия, Ташкент, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Узбекистане стартовала акция "Георгиевская ленточка"
Россотрудничество: в Ташкенте стартовала акция Георгиевская ленточка