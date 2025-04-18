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В Киеве задержали подростков, напавших на военного - РИА Новости, 18.04.2025
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22:42 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/ukraina-2012205685.html
В Киеве задержали подростков, напавших на военного
В Киеве задержали подростков, напавших на военного - РИА Новости, 18.04.2025
В Киеве задержали подростков, напавших на военного
Полиция Киева заявила, что в Гидропарке группа подростков избила ногами военнослужащего, задержаны двое нападавших. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T22:42:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Полиция Киева заявила, что в Гидропарке группа подростков избила ногами военнослужащего, задержаны двое нападавших. По предварительной информации, группа молодых людей подошла к мужчине в военной форме и якобы спровоцировала конфликт. Затем, как утверждает полиция, подростки повалили его на землю, стали бить ногами и руками. "Полицейские задержали двух подростков, избивших военного в Гидропарке", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции. Уточняется, что полицейские продолжают поиск остальных. Решается вопрос об открытии уголовного дела по статье "хулиганство". Потерпевшему, чье имя не указывается, была оказана медицинская помощь, Как отмечает украинское издание "Страна.ua", судя по видео, именно военный повалил на землю одного из подростков, после чего остальные стали бить его ногами.
https://ria.ru/20250322/nikolaev-2006691247.html
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в мире, киев, украина, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины
В Киеве задержали подростков, напавших на военного

Полиция Киева задержала двоих подростков, напавших на военного в Гидропарке

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники украинской полиции
Сотрудники украинской полиции - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Полиция Киева заявила, что в Гидропарке группа подростков избила ногами военнослужащего, задержаны двое нападавших.
По предварительной информации, группа молодых людей подошла к мужчине в военной форме и якобы спровоцировала конфликт. Затем, как утверждает полиция, подростки повалили его на землю, стали бить ногами и руками.
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"Полицейские задержали двух подростков, избивших военного в Гидропарке", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
Уточняется, что полицейские продолжают поиск остальных. Решается вопрос об открытии уголовного дела по статье "хулиганство". Потерпевшему, чье имя не указывается, была оказана медицинская помощь,
Как отмечает украинское издание "Страна.ua", судя по видео, именно военный повалил на землю одного из подростков, после чего остальные стали бить его ногами.
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