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Мужчина пытался бежать с Украины в Молдавию в цистерне с маслом
Мужчина пытался бежать с Украины в Молдавию в цистерне с маслом - РИА Новости, 18.04.2025
Мужчина пытался бежать с Украины в Молдавию в цистерне с маслом
Мужчина пытался сбежать с Украины в Молдавию, пробравшись в цистерну с растительным маслом, сообщили в пятницу в украинской госпогранслужбе. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T19:21:00+03:00
2025-04-18T19:21:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мужчина пытался сбежать с Украины в Молдавию, пробравшись в цистерну с растительным маслом, сообщили в пятницу в украинской госпогранслужбе. "На границе с Молдавией пограничники обнаружили очень необычный груз. В цистерне с растительным маслом, среди специально сделанных креплений, на страховочных ремнях висел мужчина. По договоренности с водителем он погрузился в отсек с маслом по грудь и преодолел путь от Винницы до границы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинской госпогранслужбы. Как уточнили в ведомстве, мужчине не удалось ускользнуть. Водителя автомобиля, буксировавшего цистерну, также задержали. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В конце марта госпогранслужба Украины усилила охрану границы в Закарпатской области на участках с Румынией и Венгрией, для этого привлечены дополнительные силы и средства, включая авиацию. Ранее представитель подпольного пророссийского движения Stop Grave рассказал РИА Новости, что с 1 апреля суммы взяток за уклонение от мобилизации на Украине неуклонно растут из-за сокращения мобилизационного ресурса и новых правил продления отсрочки, утвержденных кабмином. Как заявил РИА Новости пленный 110-й бригады ВСУ Василий Потапенко, для того, чтобы покинуть Украину мужчинам призывного возраста необходимо заплатить около 10 тысяч долларов.
https://ria.ru/20250417/zhitel-2011723509.html
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в мире, украина, молдавия, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Молдавия, Вооруженные силы Украины
Мужчина пытался бежать с Украины в Молдавию в цистерне с маслом
Пограничники нашли в цистерне с маслом пытавшегося бежать в Молдавию украинца
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мужчина пытался сбежать с Украины в Молдавию, пробравшись в цистерну с растительным маслом, сообщили в пятницу в украинской госпогранслужбе.
"На границе с Молдавией пограничники обнаружили очень необычный груз. В цистерне с растительным маслом, среди специально сделанных креплений, на страховочных ремнях висел мужчина. По договоренности с водителем он погрузился в отсек с маслом по грудь и преодолел путь от Винницы до границы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинской госпогранслужбы.
Как уточнили в ведомстве, мужчине не удалось ускользнуть. Водителя автомобиля, буксировавшего цистерну, также задержали.
Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В конце марта госпогранслужба Украины усилила охрану границы в Закарпатской области на участках с Румынией и Венгрией, для этого привлечены дополнительные силы и средства, включая авиацию.
Ранее представитель подпольного пророссийского движения Stop Grave рассказал РИА Новости, что с 1 апреля суммы взяток за уклонение от мобилизации на Украине
неуклонно растут из-за сокращения мобилизационного ресурса и новых правил продления отсрочки, утвержденных кабмином. Как заявил РИА Новости пленный 110-й бригады ВСУ
Василий Потапенко, для того, чтобы покинуть Украину мужчинам призывного возраста необходимо заплатить около 10 тысяч долларов.