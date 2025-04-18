https://ria.ru/20250418/ukraina-2012128564.html

Минобороны Украины признало проблему насильственной мобилизации

Минобороны Украины признало проблему насильственной мобилизации - РИА Новости, 18.04.2025

Минобороны Украины признало проблему насильственной мобилизации

Минобороны Украины признало проблему насильственной мобилизации и нехватки военнослужащих в ВСУ, ведомство пытается решить ее при помощи набора молодежи и... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T17:02:00+03:00

2025-04-18T17:02:00+03:00

2025-04-18T17:02:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Минобороны Украины признало проблему насильственной мобилизации и нехватки военнослужащих в ВСУ, ведомство пытается решить ее при помощи набора молодежи и иностранных наемников, следует из заявления первого заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка. В ходе проведения в пятницу часа вопросов правительству Украины в Верховной раде один из депутатов призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля и министерство обороны остановить насильственную уличную мобилизацию, в ходе которой украинских мужчин похищают с работники военкомата и полиции на микроавтобусах. Депутат потребовал прекратить ограничение прав и свобод граждан. " Это (насильственная мобилизация – ред.) позорное явление, и мы делаем все для того, чтобы избежать этого", - заявил находящийся в Раде Гаврилюк, комментируя призыв депутата. По словам чиновника, минобороны Украины ведет работу по восполнению нехватки личного состава в ВСУ, в том числе при помощи открытия рекрутинговых центров, кампании по набору военнослужащих по "молодежному" контракту для людей в возрасте от 18 до 24 лет и даже привлечения иностранных наемников. Позднее в пятницу представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что кабмин Украины уволил Гаврилюка с должности первого заместителя министра обороны. На этой неделе кабинет министров Украины разрешил центрам рекрутинга вербовать и доставлять в страну из-за рубежа иностранцев и лиц без гражданства, желающих служить в ВСУ. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

https://ria.ru/20250417/odessity-2011713314.html

https://ria.ru/20250408/rada-2010106050.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины