https://ria.ru/20250418/ukraina-2012103179.html

Украина ввела санкции против 51 российской компаний

Украина ввела санкции против 51 российской компаний - РИА Новости, 18.04.2025

Украина ввела санкции против 51 российской компаний

Владимир Зеленский ввел санкции против 51 российской компаний и одного белорусского предприятия, следует из указа, опубликованного в пятницу на его сайте. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T16:00:00+03:00

2025-04-18T16:00:00+03:00

2025-04-18T16:00:00+03:00

экономика

технологии

россия

саранск

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции против 51 российской компаний и одного белорусского предприятия, следует из указа, опубликованного в пятницу на его сайте. На сайте Зеленского в пятницу был опубликован текст дополнений к указу о применении государственных санкций в отношении ряда компаний и физических лиц, среди которых 51 зарегистрированная в России компания. Упомянутые в документе предприятия работают, в частности, в сферах металлургии, химической промышленности и связи. Среди попавших под санкции Зеленского, в частности, компания "103 Арсенал" из Саранска, выпускающая мебель для госучреждений и офисов, завод "Алтайский Химпром", выпускающий реагенты, фармацевтические препараты и средства дезинфекции, "Балтийская промышленная компания", занимающаяся станкостроением, и металлургический завод "Электросталь" и другие. Также документом вводятся санкции в отношении белорусской компании "СветлогорскХимволокно", производящей продукцию из полиэфирных нитей, нетканых материалов и пластика. Этим же указом вводятся персональные санкции в отношении 39 граждан России, упомянутых в одном из приложений. Согласно документу, санкции включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.

https://ria.ru/20250418/sanktsii--2012078102.html

https://rsport.ria.ru/20250418/zelenskiy-2012093648.html

россия

саранск

украина

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экономика, технологии, россия, саранск, украина, владимир зеленский