https://ria.ru/20250418/ukraina-2012097720.html

Киев разорвал еще одно соглашение с Москвой

Киев разорвал еще одно соглашение с Москвой - РИА Новости, 18.04.2025

Киев разорвал еще одно соглашение с Москвой

Украина расторгла соглашение с Россией о гарантиях прав граждан, работавших на Крайнем Севере, в области пенсионного обеспечения, сообщил представитель кабмина... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T15:47:00+03:00

2025-04-18T15:47:00+03:00

2025-04-18T15:48:00+03:00

в мире

украина

россия

киев

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100038/10/1000381065_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_6afebae4cd7428ca8870c5899c488232.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Украина расторгла соглашение с Россией о гарантиях прав граждан, работавших на Крайнем Севере, в области пенсионного обеспечения, сообщил представитель кабмина в Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. "Прекращено действие временного соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о гарантиях прав граждан, работавших в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в области пенсионного обеспечения", - написал Мельничук. Соглашение было принято в Минске в январе 1993 года.

https://ria.ru/20250107/zakonoproekt-1992774770.html

украина

россия

киев

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, киев, москва