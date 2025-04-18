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Киев разорвал еще одно соглашение с Москвой
Киев разорвал еще одно соглашение с Москвой - РИА Новости, 18.04.2025
Киев разорвал еще одно соглашение с Москвой
Украина расторгла соглашение с Россией о гарантиях прав граждан, работавших на Крайнем Севере, в области пенсионного обеспечения, сообщил представитель кабмина... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T15:47:00+03:00
2025-04-18T15:47:00+03:00
2025-04-18T15:48:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Украина расторгла соглашение с Россией о гарантиях прав граждан, работавших на Крайнем Севере, в области пенсионного обеспечения, сообщил представитель кабмина в Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. "Прекращено действие временного соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о гарантиях прав граждан, работавших в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в области пенсионного обеспечения", - написал Мельничук. Соглашение было принято в Минске в январе 1993 года.
https://ria.ru/20250107/zakonoproekt-1992774770.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Украина, Россия, Киев, Москва
Киев разорвал еще одно соглашение с Москвой
Украина расторгла соглашение с РФ о гарантиях для работавших на Крайнем Севере