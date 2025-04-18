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Киев разорвал еще одно соглашение с Москвой - РИА Новости, 18.04.2025
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15:47 18.04.2025 (обновлено: 15:48 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/ukraina-2012097720.html
Киев разорвал еще одно соглашение с Москвой
Киев разорвал еще одно соглашение с Москвой - РИА Новости, 18.04.2025
Киев разорвал еще одно соглашение с Москвой
Украина расторгла соглашение с Россией о гарантиях прав граждан, работавших на Крайнем Севере, в области пенсионного обеспечения, сообщил представитель кабмина... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T15:47:00+03:00
2025-04-18T15:48:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Украина расторгла соглашение с Россией о гарантиях прав граждан, работавших на Крайнем Севере, в области пенсионного обеспечения, сообщил представитель кабмина в Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. "Прекращено действие временного соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о гарантиях прав граждан, работавших в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в области пенсионного обеспечения", - написал Мельничук. Соглашение было принято в Минске в январе 1993 года.
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в мире, украина, россия, киев, москва
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Киев разорвал еще одно соглашение с Москвой

Украина расторгла соглашение с РФ о гарантиях для работавших на Крайнем Севере

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Украина расторгла соглашение с Россией о гарантиях прав граждан, работавших на Крайнем Севере, в области пенсионного обеспечения, сообщил представитель кабмина в Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.
"Прекращено действие временного соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о гарантиях прав граждан, работавших в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в области пенсионного обеспечения", - написал Мельничук.
Соглашение было принято в Минске в январе 1993 года.
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