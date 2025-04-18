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Военкома в Полтавской области заподозрили в незаконном обогащении - РИА Новости, 18.04.2025
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15:02 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/ukraina-2012080402.html
Военкома в Полтавской области заподозрили в незаконном обогащении
Военкома в Полтавской области заподозрили в незаконном обогащении - РИА Новости, 18.04.2025
Военкома в Полтавской области заподозрили в незаконном обогащении
Обыски проходят в районном военкомате города Кременчуг Полтавской области на Украине, военкома подозревают в незаконном обогащении, сообщает "Кременчугская... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T15:02:00+03:00
2025-04-18T15:02:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Обыски проходят в районном военкомате города Кременчуг Полтавской области на Украине, военкома подозревают в незаконном обогащении, сообщает "Кременчугская газета". "В Кременчугском военкомате проводят обыски. Сегодня в кабинете руководителя Кременчугского районного военкомата проводятся обыски. Следственные действия проводятся в отношении вероятно незаконного обогащения начальника Кременчугского военкомата подполковника Александра Мазницкого", - говорится в материале, опубликованном на сайте издания. Отмечается, что обыски проводятся и по месту жительства Мазницкого и на других объектах, которые имеют к нему отношение. Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
https://ria.ru/20250417/zhitel-2011723509.html
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в мире, украина, кременчуг, полтавская область, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Кременчуг, Полтавская область, Вооруженные силы Украины
Военкома в Полтавской области заподозрили в незаконном обогащении

Военкома Мазницкого в Кременчуге заподозрили в незаконном обогащении

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники украинской полиции
Сотрудники украинской полиции - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Обыски проходят в районном военкомате города Кременчуг Полтавской области на Украине, военкома подозревают в незаконном обогащении, сообщает "Кременчугская газета".
"В Кременчугском военкомате проводят обыски. Сегодня в кабинете руководителя Кременчугского районного военкомата проводятся обыски. Следственные действия проводятся в отношении вероятно незаконного обогащения начальника Кременчугского военкомата подполковника Александра Мазницкого", - говорится в материале, опубликованном на сайте издания.
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Отмечается, что обыски проводятся и по месту жительства Мазницкого и на других объектах, которые имеют к нему отношение.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
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