https://ria.ru/20250418/ukraina-2012048720.html

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине - РИА Новости, 18.04.2025

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине

Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней, до 6 августа, сообщает в пятницу агентство РБК-Украина. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T13:02:00+03:00

2025-04-18T13:02:00+03:00

2025-04-18T13:08:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней, до 6 августа, сообщает в пятницу агентство РБК-Украина. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* в среду сообщал, что украинский парламент продлил режим военного положения и всеобщую мобилизацию в стране на 90 дней, до 6 августа. "Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине. Таким образом, военное положение и всеобщую мобилизацию продлили еще на 90 суток - с 9 мая до 6 августа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.* Внесен в России в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250417/zelenskiy-2011701790.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, владимир зеленский, алексей гончаренко, верховная рада украины