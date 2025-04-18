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Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине - РИА Новости, 18.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:02 18.04.2025 (обновлено: 13:08 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/ukraina-2012048720.html
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине - РИА Новости, 18.04.2025
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине
Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней, до 6 августа, сообщает в пятницу агентство РБК-Украина. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T13:02:00+03:00
2025-04-18T13:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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россия
владимир зеленский
алексей гончаренко
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней, до 6 августа, сообщает в пятницу агентство РБК-Украина. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* в среду сообщал, что украинский парламент продлил режим военного положения и всеобщую мобилизацию в стране на 90 дней, до 6 августа. "Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине. Таким образом, военное положение и всеобщую мобилизацию продлили еще на 90 суток - с 9 мая до 6 августа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.* Внесен в России в список террористов и экстремистов
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, алексей гончаренко, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине на 90 дней

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней, до 6 августа, сообщает в пятницу агентство РБК-Украина.
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* в среду сообщал, что украинский парламент продлил режим военного положения и всеобщую мобилизацию в стране на 90 дней, до 6 августа.
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"Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине. Таким образом, военное положение и всеобщую мобилизацию продлили еще на 90 суток - с 9 мая до 6 августа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоВерховная Рада Украины
 
 
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