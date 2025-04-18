https://ria.ru/20250418/ukraina-2012043208.html

Песков осудил призывы европейских стран милитаризировать Украину

Песков осудил призывы европейских стран милитаризировать Украину - РИА Новости, 18.04.2025

Песков осудил призывы европейских стран милитаризировать Украину

Заявления о милитаризации Европы и Украины, которые слышны из европейских стран, вряд ли могут способствовать мирному урегулированию на Украине, заявил... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T12:47:00+03:00

2025-04-18T12:47:00+03:00

2025-04-18T12:56:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Заявления о милитаризации Европы и Украины, которые слышны из европейских стран, вряд ли могут способствовать мирному урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы никаких призывов к миру от Европы за последнее время не слышали. Там есть, наоборот, призывы к дальнейшей милитаризации - милитаризации самой Европы, милитаризации Украины и так далее. Вот то, что мы слышали за последнее время до сих пор от европейцев, вряд ли может поспособствовать поискам путей урегулирования", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250321/peskov-2006434774.html

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в мире, украина, европа, россия, дмитрий песков, евросоюз