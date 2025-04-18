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Замминистра экономики Украины обозначил дату переговоров с США по минералам - РИА Новости, 18.04.2025
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11:47 18.04.2025 (обновлено: 11:54 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/ukraina-2012016279.html
Замминистра экономики Украины обозначил дату переговоров с США по минералам
Замминистра экономики Украины обозначил дату переговоров с США по минералам - РИА Новости, 18.04.2025
Замминистра экономики Украины обозначил дату переговоров с США по минералам
Украина и США начнут новый раунд переговоров по соглашению об ископаемых 24 апреля, сообщил украинский заместитель министра экономики Тарас Качка. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T11:47:00+03:00
2025-04-18T11:54:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Украина и США начнут новый раунд переговоров по соглашению об ископаемых 24 апреля, сообщил украинский заместитель министра экономики Тарас Качка. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на подписанный меморандум о намерениях ранее в пятницу сообщал, что США и Украина планируют до 26 апреля завершить работу по соглашению об ископаемых. "Новый раунд переговоров начнется 24 апреля, мы сейчас работаем с юридическими командами – нашей и американской. Даже в онлайн и письменном порядке хотим снять технические вопросы, чтобы их сузить до наиболее чувствительных. Можно ли это будет закончить 26 апреля или нет, будет зависеть от того, насколько пройдут переговоры. Никто не обещает, что 26 апреля все закончится, такая амбиция есть. Есть понимание, чего хотят США – получить доход от инвестиций в Украину, для нас важно привлечение инвестиций, помощи, ищем, как эффективно это отобразить", - сказал Качка в эфире телеканала "Рада". Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее сообщала, что США и Украина подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://ria.ru/20250402/ukraina-2008881392.html
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цены на нефть, украина, сша, вашингтон (штат), тарас качка, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины
Цены на нефть, Украина, США, Вашингтон (штат), Тарас Качка, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины
Замминистра экономики Украины обозначил дату переговоров с США по минералам

Качка: переговоры Украины и США по соглашению об ископаемых начнутся 24 апреля

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Украина и США начнут новый раунд переговоров по соглашению об ископаемых 24 апреля, сообщил украинский заместитель министра экономики Тарас Качка.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на подписанный меморандум о намерениях ранее в пятницу сообщал, что США и Украина планируют до 26 апреля завершить работу по соглашению об ископаемых.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
WSJ: Киев рискует разозлить Трампа, если не подпишет сделку по минералам
2 апреля, 13:47
"Новый раунд переговоров начнется 24 апреля, мы сейчас работаем с юридическими командами – нашей и американской. Даже в онлайн и письменном порядке хотим снять технические вопросы, чтобы их сузить до наиболее чувствительных. Можно ли это будет закончить 26 апреля или нет, будет зависеть от того, насколько пройдут переговоры. Никто не обещает, что 26 апреля все закончится, такая амбиция есть. Есть понимание, чего хотят США – получить доход от инвестиций в Украину, для нас важно привлечение инвестиций, помощи, ищем, как эффективно это отобразить", - сказал Качка в эфире телеканала "Рада".
Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее сообщала, что США и Украина подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
В Раде раскрыли подробности подписания соглашения об ископаемых
10:29
 
Цены на нефтьУкраинаСШАВашингтон (штат)Тарас КачкаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВерховная Рада Украины
 
 
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