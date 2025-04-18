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Рубио рассказал, почему ЕС должен участвовать в урегулировании на Украине - РИА Новости, 18.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:56 18.04.2025 (обновлено: 10:59 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/ukraina-2011999605.html
Рубио рассказал, почему ЕС должен участвовать в урегулировании на Украине
Рубио рассказал, почему ЕС должен участвовать в урегулировании на Украине - РИА Новости, 18.04.2025
Рубио рассказал, почему ЕС должен участвовать в урегулировании на Украине
Госсекретарь США Марко Рубио считает, что Европа должна участвовать в урегулировании конфликта на Украине, в частности, из-за санкций ЕС, которые могут стать... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T10:56:00+03:00
2025-04-18T10:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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сша
украина
марко рубио
евросоюз
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио считает, что Европа должна участвовать в урегулировании конфликта на Украине, в частности, из-за санкций ЕС, которые могут стать частью соглашения. "Я всегда всем напоминаю, что часть санкций против России, значительная часть, была введена Европой, мы (США - ред.) не можем их снять. Поэтому они могут быть частью сделки. Они должны быть вовлечены, несмотря ни на что", - заявил он в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube. При этом Рубио напомнил, что украинский конфликт происходит на европейском континенте, из-за чего страны Европы также нельзя не привлечь к его урегулированию.
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в мире, европа, сша, украина, марко рубио, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, США, Украина, Марко Рубио, Евросоюз
Рубио рассказал, почему ЕС должен участвовать в урегулировании на Украине

Рубио: ЕС должен участвовать в урегулировании на Украине из-за своих санкций

© AP Photo / Julien de RosaГоссекретарь США Марко Рубио после переговоров по Украине в Париже. 17 апреля 2025
Госсекретарь США Марко Рубио после переговоров по Украине в Париже. 17 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Julien de Rosa
Госсекретарь США Марко Рубио после переговоров по Украине в Париже. 17 апреля 2025
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио считает, что Европа должна участвовать в урегулировании конфликта на Украине, в частности, из-за санкций ЕС, которые могут стать частью соглашения.
«
"Я всегда всем напоминаю, что часть санкций против России, значительная часть, была введена Европой, мы (США - ред.) не можем их снять. Поэтому они могут быть частью сделки. Они должны быть вовлечены, несмотря ни на что", - заявил он в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube.
При этом Рубио напомнил, что украинский конфликт происходит на европейском континенте, из-за чего страны Европы также нельзя не привлечь к его урегулированию.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаСШАУкраинаМарко РубиоЕвросоюз
 
 
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