https://ria.ru/20250418/ukraina-2011999605.html

Рубио рассказал, почему ЕС должен участвовать в урегулировании на Украине

Рубио рассказал, почему ЕС должен участвовать в урегулировании на Украине - РИА Новости, 18.04.2025

Рубио рассказал, почему ЕС должен участвовать в урегулировании на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что Европа должна участвовать в урегулировании конфликта на Украине, в частности, из-за санкций ЕС, которые могут стать... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T10:56:00+03:00

2025-04-18T10:56:00+03:00

2025-04-18T10:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио считает, что Европа должна участвовать в урегулировании конфликта на Украине, в частности, из-за санкций ЕС, которые могут стать частью соглашения. "Я всегда всем напоминаю, что часть санкций против России, значительная часть, была введена Европой, мы (США - ред.) не можем их снять. Поэтому они могут быть частью сделки. Они должны быть вовлечены, несмотря ни на что", - заявил он в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube. При этом Рубио напомнил, что украинский конфликт происходит на европейском континенте, из-за чего страны Европы также нельзя не привлечь к его урегулированию.

https://ria.ru/20250417/gaz-2011654087.html

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Ольга Фомченкова

в мире, европа, сша, украина, марко рубио, евросоюз