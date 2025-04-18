Рейтинг@Mail.ru
В Раде раскрыли подробности подписания соглашения об ископаемых - РИА Новости, 18.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 18.04.2025 (обновлено: 10:43 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/ukraina-2011985822.html
В Раде раскрыли подробности подписания соглашения об ископаемых
В Раде раскрыли подробности подписания соглашения об ископаемых - РИА Новости, 18.04.2025
В Раде раскрыли подробности подписания соглашения об ископаемых
США и Украина планируют до 26 апреля завершить работу по соглашению об ископаемых, сообщил в пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T10:29:00+03:00
2025-04-18T10:43:00+03:00
в мире
цены на нефть
сша
украина
вашингтон (штат)
денис шмыгаль
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978344171_0:159:3000:1847_1920x0_80_0_0_713dbf20bbf8d15659983a07faf44a8e.jpg
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. США и Украина планируют до 26 апреля завершить работу по соглашению об ископаемых, сообщил в пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на подписанный меморандум о намерениях.Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее сообщала, что США и Украина подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых."Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит Вашингтон, округ Колумбия, в неделю, начинающуюся 21 апреля 2025 года, для встречи с министром финансов США (Скоттом) Бессентом и предоставления высокоуровневой поддержки для завершения технических обсуждений условий соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления. Ожидается, что переговорные группы предоставят отчет о достигнутом прогрессе до 26 апреля 2025 года с целью завершения обсуждений до этой даты и скорейшего подписания соглашения", - приводит выдержки из меморандума Железняк в своем Telegram-канале.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://ria.ru/20250417/sdelka-2011920848.html
https://ria.ru/20250402/ukraina-2008881392.html
сша
украина
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978344171_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_987dc5be87da811cb87e340b798c3918.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, сша, украина, вашингтон (штат), денис шмыгаль, дональд трамп, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Цены на нефть, США, Украина, Вашингтон (штат), Денис Шмыгаль, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
В Раде раскрыли подробности подписания соглашения об ископаемых

Железняк: США и Украина подпишут соглашение об ископаемых до 26 апреля

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. США и Украина планируют до 26 апреля завершить работу по соглашению об ископаемых, сообщил в пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на подписанный меморандум о намерениях.
Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее сообщала, что США и Украина подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых.
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Детали сделки США и Украины по минералам прорабатываются, заявил Бессент
Вчера, 21:18
"Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит Вашингтон, округ Колумбия, в неделю, начинающуюся 21 апреля 2025 года, для встречи с министром финансов США (Скоттом) Бессентом и предоставления высокоуровневой поддержки для завершения технических обсуждений условий соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления. Ожидается, что переговорные группы предоставят отчет о достигнутом прогрессе до 26 апреля 2025 года с целью завершения обсуждений до этой даты и скорейшего подписания соглашения", - приводит выдержки из меморандума Железняк в своем Telegram-канале.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
WSJ: Киев рискует разозлить Трампа, если не подпишет сделку по минералам
2 апреля, 13:47
 
В миреЦены на нефтьСШАУкраинаВашингтон (штат)Денис ШмыгальДональд ТрампВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала