https://ria.ru/20250418/ukraina-2011985822.html

В Раде раскрыли подробности подписания соглашения об ископаемых

В Раде раскрыли подробности подписания соглашения об ископаемых - РИА Новости, 18.04.2025

В Раде раскрыли подробности подписания соглашения об ископаемых

США и Украина планируют до 26 апреля завершить работу по соглашению об ископаемых, сообщил в пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T10:29:00+03:00

2025-04-18T10:29:00+03:00

2025-04-18T10:43:00+03:00

в мире

цены на нефть

сша

украина

вашингтон (штат)

денис шмыгаль

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978344171_0:159:3000:1847_1920x0_80_0_0_713dbf20bbf8d15659983a07faf44a8e.jpg

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. США и Украина планируют до 26 апреля завершить работу по соглашению об ископаемых, сообщил в пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на подписанный меморандум о намерениях.Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее сообщала, что США и Украина подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых."Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит Вашингтон, округ Колумбия, в неделю, начинающуюся 21 апреля 2025 года, для встречи с министром финансов США (Скоттом) Бессентом и предоставления высокоуровневой поддержки для завершения технических обсуждений условий соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления. Ожидается, что переговорные группы предоставят отчет о достигнутом прогрессе до 26 апреля 2025 года с целью завершения обсуждений до этой даты и скорейшего подписания соглашения", - приводит выдержки из меморандума Железняк в своем Telegram-канале.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

https://ria.ru/20250417/sdelka-2011920848.html

https://ria.ru/20250402/ukraina-2008881392.html

сша

украина

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, сша, украина, вашингтон (штат), денис шмыгаль, дональд трамп, владимир зеленский, верховная рада украины