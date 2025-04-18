https://ria.ru/20250418/ukraina-2011964826.html

Bloomberg раскрыл, что сказали США об Украине на встрече в Париже

Bloomberg раскрыл, что сказали США об Украине на встрече в Париже - РИА Новости, 18.04.2025

Bloomberg раскрыл, что сказали США об Украине на встрече в Париже

США ожидают значительного прогресса по прекращению огня в ближайшее время, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. "На встрече с европейцами в Париже... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T09:05:00+03:00

2025-04-18T09:05:00+03:00

2025-04-18T12:36:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. США ожидают значительного прогресса по прекращению огня в ближайшее время, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. "На встрече с европейцами в Париже американские чиновники заявили, что хотят добиться полного прекращения огня на Украине в течение нескольких недель <...>" — говорится в публикации.В статье отмечается, что на переговорах обсуждения были сосредоточены в основном на том, как можно скорее перейти к прекращению огня и прочному миру. Президент Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным такую команду. Владимир Зеленский также обещал, что Киев поддержит это предложение.Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд России и США, продлившаяся более 12 часов. На ней стороны, в частности, договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев, по сути, и не присоединялся к мораторию на нанесение ударов по объектам инфраструктуры и регулярно нарушает договоренности.

https://ria.ru/20250418/shrayver-2011962143.html

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