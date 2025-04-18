Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg раскрыл, что сказали США об Украине на встрече в Париже - РИА Новости, 18.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:05 18.04.2025 (обновлено: 12:36 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/ukraina-2011964826.html
Bloomberg раскрыл, что сказали США об Украине на встрече в Париже
Bloomberg раскрыл, что сказали США об Украине на встрече в Париже - РИА Новости, 18.04.2025
Bloomberg раскрыл, что сказали США об Украине на встрече в Париже
США ожидают значительного прогресса по прекращению огня в ближайшее время, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. "На встрече с европейцами в Париже... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T09:05:00+03:00
2025-04-18T12:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2011973824_0:226:3072:1954_1920x0_80_0_0_a47d79527c5b452f2d91b50d7e2facf9.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. США ожидают значительного прогресса по прекращению огня в ближайшее время, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. "На встрече с европейцами в Париже американские чиновники заявили, что хотят добиться полного прекращения огня на Украине в течение нескольких недель &lt;...&gt;" — говорится в публикации.В статье отмечается, что на переговорах обсуждения были сосредоточены в основном на том, как можно скорее перейти к прекращению огня и прочному миру. Президент Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным такую команду. Владимир Зеленский также обещал, что Киев поддержит это предложение.Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд России и США, продлившаяся более 12 часов. На ней стороны, в частности, договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев, по сути, и не присоединялся к мораторию на нанесение ударов по объектам инфраструктуры и регулярно нарушает договоренности.
https://ria.ru/20250418/shrayver-2011962143.html
https://ria.ru/20250418/koshkovich-2011983521.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2011973824_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_00354cb1fbf3af7450de23bbe7f8213f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина
Bloomberg раскрыл, что сказали США об Украине на встрече в Париже

Bloomberg: США хотят обеспечить прекращение огня в течение нескольких недель

© AP Photo / Julien de RosaВстреча по вопросам Украины в Париже. 17 апреля 2025
Встреча по вопросам Украины в Париже. 17 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Julien de Rosa
Встреча по вопросам Украины в Париже. 17 апреля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. США ожидают значительного прогресса по прекращению огня в ближайшее время, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

"На встрече с европейцами в Париже американские чиновники заявили, что хотят добиться полного прекращения огня на Украине в течение нескольких недель <...>" — говорится в публикации.
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
В США неожиданно высказались об уникальном российском оружии
08:34
В статье отмечается, что на переговорах обсуждения были сосредоточены в основном на том, как можно скорее перейти к прекращению огня и прочному миру.

Президент Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным такую команду. Владимир Зеленский также обещал, что Киев поддержит это предложение.
Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд России и США, продлившаяся более 12 часов. На ней стороны, в частности, договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев, по сути, и не присоединялся к мораторию на нанесение ударов по объектам инфраструктуры и регулярно нарушает договоренности.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
"Киев выбрал". Заявление Зеленского о переговорах вызвало ярость на Западе
10:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала