Bloomberg раскрыл, что сказали США об Украине на встрече в Париже
Bloomberg: США хотят обеспечить прекращение огня в течение нескольких недель
© AP Photo / Julien de RosaВстреча по вопросам Украины в Париже. 17 апреля 2025
© AP Photo / Julien de Rosa
Встреча по вопросам Украины в Париже. 17 апреля 2025
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. США ожидают значительного прогресса по прекращению огня в ближайшее время, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
"На встрече с европейцами в Париже американские чиновники заявили, что хотят добиться полного прекращения огня на Украине в течение нескольких недель <...>" — говорится в публикации.
"На встрече с европейцами в Париже американские чиновники заявили, что хотят добиться полного прекращения огня на Украине в течение нескольких недель <...>" — говорится в публикации.
В статье отмечается, что на переговорах обсуждения были сосредоточены в основном на том, как можно скорее перейти к прекращению огня и прочному миру.
Президент Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным такую команду. Владимир Зеленский также обещал, что Киев поддержит это предложение.
Президент Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным такую команду. Владимир Зеленский также обещал, что Киев поддержит это предложение.
Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд России и США, продлившаяся более 12 часов. На ней стороны, в частности, договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев, по сути, и не присоединялся к мораторию на нанесение ударов по объектам инфраструктуры и регулярно нарушает договоренности.