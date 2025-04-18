https://ria.ru/20250418/ukraina-2011946286.html

Пленный рассказал о процессе мобилизации украинцев

Пленный рассказал о процессе мобилизации украинцев - РИА Новости, 18.04.2025

Пленный рассказал о процессе мобилизации украинцев

В одном из учебных центров ВСУ среди 800 солдат, проходящих подготовку перед отправкой на фронт, большинство были пойманы сотрудниками ТЦК (военкомата - ред.),... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T04:15:00+03:00

2025-04-18T04:15:00+03:00

2025-04-18T04:15:00+03:00

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ДОНЕЦК, 18 апр – РИА Новости. В одном из учебных центров ВСУ среди 800 солдат, проходящих подготовку перед отправкой на фронт, большинство были пойманы сотрудниками ТЦК (военкомата - ред.), рассказал РИА Новости 19-летний пленный Николай Чебанов. "У нас было 800 человек на учебке… Большинство там были, кого поймали ТЦК, и мобилизованные", - рассказал собеседник агентства. Кроме того, со слов Чебанова, из 800 человек в учебном центре находилось не менее 25 его сверстников, а также около 50 контрактников. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250407/ukraina-2009894721.html

https://ria.ru/20250417/kiev-2011879955.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, вооруженные силы украины