https://ria.ru/20250418/ukraina-2011942528.html

Украинский пленный рассказал, почему заключенные идут служить в ВСУ

Украинский пленный рассказал, почему заключенные идут служить в ВСУ - РИА Новости, 18.04.2025

Украинский пленный рассказал, почему заключенные идут служить в ВСУ

Заключённые украинских тюрем идут служить в ВСУ из-за денег и обещанного будущего снятия судимости, рассказал РИА Новости украинский пленный Роман Заяц. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T03:08:00+03:00

2025-04-18T03:08:00+03:00

2025-04-18T03:38:00+03:00

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ДОНЕЦК, 18 апр – РИА Новости. Заключённые украинских тюрем идут служить в ВСУ из-за денег и обещанного будущего снятия судимости, рассказал РИА Новости украинский пленный Роман Заяц. "Идут (в ВСУ- ред.) в основном из-за денег - это раз, и во-вторых, это снятие судимости", - рассказал пленный. По словам пленного, не все заключённые могут попасть на фронт. Возможность распространяется лишь на тех, кому осталось отбыть срок меньше пяти лет, при этом тяжесть преступления, совершенного заключённым, не учитывается. "Например, ему дали 15 лет за убийство, у него три года осталось. Да, он может идти. А если шесть или семь лет, уже не пойдет", - сообщил собеседник агентства. Ранее Заяц рассказал РИА Новости как ТЦК мобилизовало его в первый день после освобождения из тюрьмы во время поиска украденного паспорта на вокзале.

https://ria.ru/20250212/vsu-1998891422.html

https://ria.ru/20240817/plennyy-1966722043.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вооруженные силы украины