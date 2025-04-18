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Украинский пленный рассказал, почему заключенные идут служить в ВСУ - РИА Новости, 18.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:08 18.04.2025 (обновлено: 03:38 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/ukraina-2011942528.html
Украинский пленный рассказал, почему заключенные идут служить в ВСУ
Украинский пленный рассказал, почему заключенные идут служить в ВСУ - РИА Новости, 18.04.2025
Украинский пленный рассказал, почему заключенные идут служить в ВСУ
Заключённые украинских тюрем идут служить в ВСУ из-за денег и обещанного будущего снятия судимости, рассказал РИА Новости украинский пленный Роман Заяц. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T03:08:00+03:00
2025-04-18T03:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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ДОНЕЦК, 18 апр – РИА Новости. Заключённые украинских тюрем идут служить в ВСУ из-за денег и обещанного будущего снятия судимости, рассказал РИА Новости украинский пленный Роман Заяц. "Идут (в ВСУ- ред.) в основном из-за денег - это раз, и во-вторых, это снятие судимости", - рассказал пленный. По словам пленного, не все заключённые могут попасть на фронт. Возможность распространяется лишь на тех, кому осталось отбыть срок меньше пяти лет, при этом тяжесть преступления, совершенного заключённым, не учитывается. "Например, ему дали 15 лет за убийство, у него три года осталось. Да, он может идти. А если шесть или семь лет, уже не пойдет", - сообщил собеседник агентства. Ранее Заяц рассказал РИА Новости как ТЦК мобилизовало его в первый день после освобождения из тюрьмы во время поиска украденного паспорта на вокзале.
https://ria.ru/20250212/vsu-1998891422.html
https://ria.ru/20240817/plennyy-1966722043.html
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в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Украинский пленный рассказал, почему заключенные идут служить в ВСУ

Пленный Заяц: заключенные идут служить в ВСУ из-за денег и снятия судимости

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 апр – РИА Новости. Заключённые украинских тюрем идут служить в ВСУ из-за денег и обещанного будущего снятия судимости, рассказал РИА Новости украинский пленный Роман Заяц.
"Идут (в ВСУ- ред.) в основном из-за денег - это раз, и во-вторых, это снятие судимости", - рассказал пленный.
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По словам пленного, не все заключённые могут попасть на фронт. Возможность распространяется лишь на тех, кому осталось отбыть срок меньше пяти лет, при этом тяжесть преступления, совершенного заключённым, не учитывается.
«
"Например, ему дали 15 лет за убийство, у него три года осталось. Да, он может идти. А если шесть или семь лет, уже не пойдет", - сообщил собеседник агентства.
Ранее Заяц рассказал РИА Новости как ТЦК мобилизовало его в первый день после освобождения из тюрьмы во время поиска украденного паспорта на вокзале.
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