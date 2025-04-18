Украинский пленный рассказал, почему заключенные идут служить в ВСУ
Пленный Заяц: заключенные идут служить в ВСУ из-за денег и снятия судимости
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 апр – РИА Новости. Заключённые украинских тюрем идут служить в ВСУ из-за денег и обещанного будущего снятия судимости, рассказал РИА Новости украинский пленный Роман Заяц.
"Идут (в ВСУ- ред.) в основном из-за денег - это раз, и во-вторых, это снятие судимости", - рассказал пленный.
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По словам пленного, не все заключённые могут попасть на фронт. Возможность распространяется лишь на тех, кому осталось отбыть срок меньше пяти лет, при этом тяжесть преступления, совершенного заключённым, не учитывается.
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"Например, ему дали 15 лет за убийство, у него три года осталось. Да, он может идти. А если шесть или семь лет, уже не пойдет", - сообщил собеседник агентства.
Ранее Заяц рассказал РИА Новости как ТЦК мобилизовало его в первый день после освобождения из тюрьмы во время поиска украденного паспорта на вокзале.
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