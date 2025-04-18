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СМИ: Уиткофф провел встречу с главой Моссада на тему Ирана
СМИ: Уиткофф провел встречу с главой Моссада на тему Ирана - РИА Новости, 18.04.2025
СМИ: Уиткофф провел встречу с главой Моссада на тему Ирана
Cпецпосланник президента США Стив Уиткофф в пятницу провел необъявленную заранее встречу с прибывшими в Париж главой израильской разведки "Моссад" Давидом... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T17:00:00+03:00
2025-04-18T17:00:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Cпецпосланник президента США Стив Уиткофф в пятницу провел необъявленную заранее встречу с прибывшими в Париж главой израильской разведки "Моссад" Давидом Барнеа и министром стратегического планирования Роном Дермером в преддверии переговоров с Ираном, сообщает портал Axios со ссылкой на израильские источники. Накануне Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио провели в Париже рабочий обед с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также встретились с представителями ФРГ, Великобритании и Украины. По данным портала, израильские чиновники приехали в Париж на неформальную встречу, чтобы повлиять на позицию США в ходе переговоров США и Ирана по ядерной программе, которые состоятся в субботу. В четверг официальный представитель госдепа Тэмми Брюс заявила, что второй раунд переговоров между США и Ираном пройдет 19 апреля в Риме. В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля.
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в мире, сша, иран, париж, стив уиткофф, аббас аракчи, марко рубио, моссад, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
В мире, США, Иран, Париж, Стив Уиткофф, Аббас Аракчи, Марко Рубио, Моссад, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
СМИ: Уиткофф провел встречу с главой Моссада на тему Ирана
Спецпосланник США Уиткофф встретился с главой израильской разведки Барнеа
ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости.
Cпецпосланник президента США Стив Уиткофф в пятницу провел необъявленную заранее встречу с прибывшими в Париж главой израильской разведки "Моссад" Давидом Барнеа и министром стратегического планирования Роном Дермером в преддверии переговоров с Ираном, сообщает портал Axios
со ссылкой на израильские источники.
Накануне Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио провели в Париже рабочий обед с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также встретились с представителями ФРГ, Великобритании и Украины.
По данным портала, израильские чиновники приехали в Париж на неформальную встречу, чтобы повлиять на позицию США в ходе переговоров США и Ирана по ядерной программе, которые состоятся в субботу.
В четверг официальный представитель госдепа Тэмми Брюс заявила, что второй раунд переговоров между США и Ираном пройдет 19 апреля в Риме.
В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля.