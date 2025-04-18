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Украинские боевики разграбили Угледар, заявил очевидец - РИА Новости, 18.04.2025
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07:26 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/ugledar-2011957579.html
Украинские боевики разграбили Угледар, заявил очевидец
Украинские боевики разграбили Угледар, заявил очевидец - РИА Новости, 18.04.2025
Украинские боевики разграбили Угледар, заявил очевидец
Боевики ВСУ разграбили Угледар в ДНР, а добычу сбыли в секонд-хендах бытовой техники в Киеве и Днепропетровске, рассказал РИА Новости житель Угледара по имени... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T07:26:00+03:00
2025-04-18T07:26:00+03:00
в мире
угледар
донецкая народная республика
киев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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УГЛЕДАР, 18 апр – РИА Новости. Боевики ВСУ разграбили Угледар в ДНР, а добычу сбыли в секонд-хендах бытовой техники в Киеве и Днепропетровске, рассказал РИА Новости житель Угледара по имени Алексей. "Тут гаражи грабили. На "газельках" приезжали с болгарками, вскрывали ворота, квартиры все ломиками. Весь Угледар "чистили", гаражи в основном. А после них уже другие. Военные, по сути, все это разграбили", – сказал Алексей. По его словам, действовали команды грабителей очень слажено, любая металлическая дверь взламывалась, "как консервная банка, за полминуты", и начиналась погрузка добычи. "И все награбленное в Днепр (Днепропетровск - ред.), в Киев в секонд-хенды бытовой техники вывозилось", – добавил Алексей. Минобороны России 3 октября 2024 года сообщило, что в результате решительных действий подразделений российской группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Угледар на территории Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20250417/ukraina-2011727767.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
угледар
донецкая народная республика
киев
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в мире, угледар, донецкая народная республика, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Угледар, Донецкая Народная Республика, Киев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Украинские боевики разграбили Угледар, заявил очевидец

ВСУ разграбили Угледар, а добычу увезли в Киев и Днепропетровск

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУгледар после освобождения российской армией
Угледар после освобождения российской армией - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
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Угледар после освобождения российской армией . Архивное фото
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УГЛЕДАР, 18 апр – РИА Новости. Боевики ВСУ разграбили Угледар в ДНР, а добычу сбыли в секонд-хендах бытовой техники в Киеве и Днепропетровске, рассказал РИА Новости житель Угледара по имени Алексей.
"Тут гаражи грабили. На "газельках" приезжали с болгарками, вскрывали ворота, квартиры все ломиками. Весь Угледар "чистили", гаражи в основном. А после них уже другие. Военные, по сути, все это разграбили", – сказал Алексей.
Украинский военнослужащий в Угледаре - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Житель Угледара рассказал о перестрелках между подразделениями ВСУ
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По его словам, действовали команды грабителей очень слажено, любая металлическая дверь взламывалась, "как консервная банка, за полминуты", и начиналась погрузка добычи.
"И все награбленное в Днепр (Днепропетровск - ред.), в Киев в секонд-хенды бытовой техники вывозилось", – добавил Алексей.
Минобороны России 3 октября 2024 года сообщило, что в результате решительных действий подразделений российской группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Угледар на территории Донецкой Народной Республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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В миреУгледарДонецкая Народная РеспубликаКиевВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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