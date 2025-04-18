https://ria.ru/20250418/ugledar-2011957579.html
Украинские боевики разграбили Угледар, заявил очевидец
Украинские боевики разграбили Угледар, заявил очевидец - РИА Новости, 18.04.2025
Украинские боевики разграбили Угледар, заявил очевидец
Боевики ВСУ разграбили Угледар в ДНР, а добычу сбыли в секонд-хендах бытовой техники в Киеве и Днепропетровске, рассказал РИА Новости житель Угледара по имени... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T07:26:00+03:00
2025-04-18T07:26:00+03:00
2025-04-18T07:26:00+03:00
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УГЛЕДАР, 18 апр – РИА Новости. Боевики ВСУ разграбили Угледар в ДНР, а добычу сбыли в секонд-хендах бытовой техники в Киеве и Днепропетровске, рассказал РИА Новости житель Угледара по имени Алексей. "Тут гаражи грабили. На "газельках" приезжали с болгарками, вскрывали ворота, квартиры все ломиками. Весь Угледар "чистили", гаражи в основном. А после них уже другие. Военные, по сути, все это разграбили", – сказал Алексей. По его словам, действовали команды грабителей очень слажено, любая металлическая дверь взламывалась, "как консервная банка, за полминуты", и начиналась погрузка добычи. "И все награбленное в Днепр (Днепропетровск - ред.), в Киев в секонд-хенды бытовой техники вывозилось", – добавил Алексей. Минобороны России 3 октября 2024 года сообщило, что в результате решительных действий подразделений российской группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Угледар на территории Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20250417/ukraina-2011727767.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, угледар, донецкая народная республика, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
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Украинские боевики разграбили Угледар, заявил очевидец
ВСУ разграбили Угледар, а добычу увезли в Киев и Днепропетровск