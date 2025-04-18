https://ria.ru/20250418/ugledar-2011957579.html

Украинские боевики разграбили Угледар, заявил очевидец

Украинские боевики разграбили Угледар, заявил очевидец - РИА Новости, 18.04.2025

Украинские боевики разграбили Угледар, заявил очевидец

Боевики ВСУ разграбили Угледар в ДНР, а добычу сбыли в секонд-хендах бытовой техники в Киеве и Днепропетровске, рассказал РИА Новости житель Угледара по имени... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T07:26:00+03:00

2025-04-18T07:26:00+03:00

2025-04-18T07:26:00+03:00

в мире

угледар

донецкая народная республика

киев

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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УГЛЕДАР, 18 апр – РИА Новости. Боевики ВСУ разграбили Угледар в ДНР, а добычу сбыли в секонд-хендах бытовой техники в Киеве и Днепропетровске, рассказал РИА Новости житель Угледара по имени Алексей. "Тут гаражи грабили. На "газельках" приезжали с болгарками, вскрывали ворота, квартиры все ломиками. Весь Угледар "чистили", гаражи в основном. А после них уже другие. Военные, по сути, все это разграбили", – сказал Алексей. По его словам, действовали команды грабителей очень слажено, любая металлическая дверь взламывалась, "как консервная банка, за полминуты", и начиналась погрузка добычи. "И все награбленное в Днепр (Днепропетровск - ред.), в Киев в секонд-хенды бытовой техники вывозилось", – добавил Алексей. Минобороны России 3 октября 2024 года сообщило, что в результате решительных действий подразделений российской группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Угледар на территории Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20250417/ukraina-2011727767.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

киев

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, угледар, донецкая народная республика, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)