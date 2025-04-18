https://ria.ru/20250418/udobreniya-2011964114.html
Россия увеличила на четверть поставки удобрений в Индию
Россия увеличила на четверть поставки удобрений в Индию - РИА Новости, 18.04.2025
Россия увеличила на четверть поставки удобрений в Индию
Россия в январе текущего года впервые за восемь месяцев увеличила поставки удобрений в Индию - сразу на четверть, следует из расчетов РИА Новости по данным... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T08:56:00+03:00
2025-04-18T08:56:00+03:00
2025-04-18T08:56:00+03:00
экономика
россия
индия
саудовская аравия
минеральные удобрения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22215/68/222156888_0:624:1337:1376_1920x0_80_0_0_4a708927cd7cf17457de203c8ccb96df.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россия в январе текущего года впервые за восемь месяцев увеличила поставки удобрений в Индию - сразу на четверть, следует из расчетов РИА Новости по данным индийской статслужбы. Индия в январе приобрела у России удобрений на 183 миллиона долларов, что на 25% больше показателя годом ранее. Последний раз поставки год к году росли в апреле 2024 года - на 35%, при этом следующие восемь месяцев годовые темпы роста снижались. Второй месяц подряд Россия остается основным поставщиком удобрений на индийский рынок. При этом на фоне общего роста поставок удобрений в Индию вдвое за год - до 668 миллионов долларов, доля российских компаний снизилась до 27,4% с 43% в январе прошлого года. Другими крупными поставщиками были Саудовская Аравия, увеличившая экспорт вдвое - до 100 миллионов долларов, и Оман с ростом в 2,6 раза - до 96 миллионов долларов.
https://ria.ru/20241216/polsha-1989393814.html
россия
индия
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22215/68/222156888_0:499:1337:1502_1920x0_80_0_0_0d59e7a4895dda4420f0556c387fda52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, индия, саудовская аравия, минеральные удобрения
Экономика, Россия, Индия, Саудовская Аравия, Минеральные удобрения
Россия увеличила на четверть поставки удобрений в Индию
Россия в январе впервые за 8 месяцев увеличила поставки удобрений в Индию на 25%