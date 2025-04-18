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Россия увеличила на четверть поставки удобрений в Индию - РИА Новости, 18.04.2025
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08:56 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/udobreniya-2011964114.html
Россия увеличила на четверть поставки удобрений в Индию
Россия увеличила на четверть поставки удобрений в Индию - РИА Новости, 18.04.2025
Россия увеличила на четверть поставки удобрений в Индию
Россия в январе текущего года впервые за восемь месяцев увеличила поставки удобрений в Индию - сразу на четверть, следует из расчетов РИА Новости по данным... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T08:56:00+03:00
2025-04-18T08:56:00+03:00
экономика
россия
индия
саудовская аравия
минеральные удобрения
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россия в январе текущего года впервые за восемь месяцев увеличила поставки удобрений в Индию - сразу на четверть, следует из расчетов РИА Новости по данным индийской статслужбы. Индия в январе приобрела у России удобрений на 183 миллиона долларов, что на 25% больше показателя годом ранее. Последний раз поставки год к году росли в апреле 2024 года - на 35%, при этом следующие восемь месяцев годовые темпы роста снижались. Второй месяц подряд Россия остается основным поставщиком удобрений на индийский рынок. При этом на фоне общего роста поставок удобрений в Индию вдвое за год - до 668 миллионов долларов, доля российских компаний снизилась до 27,4% с 43% в январе прошлого года. Другими крупными поставщиками были Саудовская Аравия, увеличившая экспорт вдвое - до 100 миллионов долларов, и Оман с ростом в 2,6 раза - до 96 миллионов долларов.
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индия
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экономика, россия, индия, саудовская аравия, минеральные удобрения
Экономика, Россия, Индия, Саудовская Аравия, Минеральные удобрения
Россия увеличила на четверть поставки удобрений в Индию

Россия в январе впервые за 8 месяцев увеличила поставки удобрений в Индию на 25%

© РИА Новости / И. Носов | Перейти в медиабанкМашина с мешками с удобрениями
Машина с мешками с удобрениями - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / И. Носов
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Машина с мешками с удобрениями. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россия в январе текущего года впервые за восемь месяцев увеличила поставки удобрений в Индию - сразу на четверть, следует из расчетов РИА Новости по данным индийской статслужбы.
Индия в январе приобрела у России удобрений на 183 миллиона долларов, что на 25% больше показателя годом ранее. Последний раз поставки год к году росли в апреле 2024 года - на 35%, при этом следующие восемь месяцев годовые темпы роста снижались.
Второй месяц подряд Россия остается основным поставщиком удобрений на индийский рынок. При этом на фоне общего роста поставок удобрений в Индию вдвое за год - до 668 миллионов долларов, доля российских компаний снизилась до 27,4% с 43% в январе прошлого года.
Другими крупными поставщиками были Саудовская Аравия, увеличившая экспорт вдвое - до 100 миллионов долларов, и Оман с ростом в 2,6 раза - до 96 миллионов долларов.
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16 декабря 2024, 11:01
 
ЭкономикаРоссияИндияСаудовская АравияМинеральные удобрения
 
 
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