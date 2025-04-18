https://ria.ru/20250418/udobreniya-2011964114.html

Россия увеличила на четверть поставки удобрений в Индию

Россия увеличила на четверть поставки удобрений в Индию - РИА Новости, 18.04.2025

Россия увеличила на четверть поставки удобрений в Индию

Россия в январе текущего года впервые за восемь месяцев увеличила поставки удобрений в Индию - сразу на четверть, следует из расчетов РИА Новости по данным... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T08:56:00+03:00

2025-04-18T08:56:00+03:00

2025-04-18T08:56:00+03:00

экономика

россия

индия

саудовская аравия

минеральные удобрения

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россия в январе текущего года впервые за восемь месяцев увеличила поставки удобрений в Индию - сразу на четверть, следует из расчетов РИА Новости по данным индийской статслужбы. Индия в январе приобрела у России удобрений на 183 миллиона долларов, что на 25% больше показателя годом ранее. Последний раз поставки год к году росли в апреле 2024 года - на 35%, при этом следующие восемь месяцев годовые темпы роста снижались. Второй месяц подряд Россия остается основным поставщиком удобрений на индийский рынок. При этом на фоне общего роста поставок удобрений в Индию вдвое за год - до 668 миллионов долларов, доля российских компаний снизилась до 27,4% с 43% в январе прошлого года. Другими крупными поставщиками были Саудовская Аравия, увеличившая экспорт вдвое - до 100 миллионов долларов, и Оман с ростом в 2,6 раза - до 96 миллионов долларов.

https://ria.ru/20241216/polsha-1989393814.html

россия

индия

саудовская аравия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, индия, саудовская аравия, минеральные удобрения