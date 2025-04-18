https://ria.ru/20250418/uchenik-2012123647.html

Ученику московской школы стало плохо на занятии в актовом зале

Ученику московской школы стало плохо на занятии в актовом зале - РИА Новости, 18.04.2025

Ученику московской школы стало плохо на занятии в актовом зале

Ученику московской школы стало плохо во время занятий в актовом зале, его госпитализировали, сообщил РИА Новости директор столичной школы № 2115 Павел... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T16:52:00+03:00

2025-04-18T16:52:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ученику московской школы стало плохо во время занятий в актовом зале, его госпитализировали, сообщил РИА Новости директор столичной школы № 2115 Павел Рукавицын. Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что старшекласснику одной из московских школ стало плохо во время репетиции последнего звонка, якобы из-за употребления алкоголя. "Шестнадцатого апреля ученик девятого класса во время занятий в актовом зале почувствовал себя плохо. Учитель заметила симптомы и незамедлительно вызвала скорую помощь. Подросток был госпитализирован, ему была оказана вся необходимая медицинская помощь", - рассказал Рукавицын. Директор отметил, что школьника уже выписали из больницы, с ним все в порядке. Школа ведет внутреннее расследование для установления обстоятельств случившегося.

https://ria.ru/20250418/uchenik-2012087500.html

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