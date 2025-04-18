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Учительница из Люберец рассказала об ученике, ударившем ее молотком - РИА Новости, 18.04.2025
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15:21 18.04.2025 (обновлено: 15:26 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/uchenik-2012087500.html
Учительница из Люберец рассказала об ученике, ударившем ее молотком
Учительница из Люберец рассказала об ученике, ударившем ее молотком - РИА Новости, 18.04.2025
Учительница из Люберец рассказала об ученике, ударившем ее молотком
Учительница из Люберец, которую ударил молотком по голове шестиклассник, в беседе с главой округа Владимиром Волковым рассказала, что с этим мальчиком у нее... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T15:21:00+03:00
2025-04-18T15:26:00+03:00
происшествия
люберцы
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Учительница из Люберец, которую ударил молотком по голове шестиклассник, в беседе с главой округа Владимиром Волковым рассказала, что с этим мальчиком у нее никогда не было конфликтов, ребенок был послушный и способный. В четверг 13-летний ученик школы №51 в посёлке Мирный напал на 69-летную учительницу математики на уроке и ударил её молотком по голове. Пострадавшая была госпитализирована в больницу в состоянии средней тяжести. СК возбудил уголовное дело о халатности. "Вперед (мальчика – ред.) сажала, чтобы помочь ему. Он способный, но баловаться хотел, шалил… Он послушный был, никогда с ним не было никаких конфликтов", - рассказала Сумайсат Гаджиевна, слова которой приводятся в Telegram-канале главы Люберец. Волков написал, что опасений для жизни и здоровья учительницы нет, но выходные она проведёт под наблюдением врачей. "С подростком сейчас работают правоохранительные органы, устанавливают мотив и все детали происшествия. Но самое главное, чтобы учитель как можно скорее восстановилась — ученики очень ждут возвращения своего любимого учителя математики", - добавил Волков.
https://ria.ru/20250411/izhevsk-2010700425.html
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происшествия, люберцы, следственный комитет россии (ск рф), россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Люберцы, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Московская область (Подмосковье)
Учительница из Люберец рассказала об ученике, ударившем ее молотком

Учитель из Люберец рассказала, что ударивший ее молотком ученик был послушным

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Учительница из Люберец, которую ударил молотком по голове шестиклассник, в беседе с главой округа Владимиром Волковым рассказала, что с этим мальчиком у нее никогда не было конфликтов, ребенок был послушный и способный.
В четверг 13-летний ученик школы №51 в посёлке Мирный напал на 69-летную учительницу математики на уроке и ударил её молотком по голове. Пострадавшая была госпитализирована в больницу в состоянии средней тяжести. СК возбудил уголовное дело о халатности.
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"Вперед (мальчика – ред.) сажала, чтобы помочь ему. Он способный, но баловаться хотел, шалил… Он послушный был, никогда с ним не было никаких конфликтов", - рассказала Сумайсат Гаджиевна, слова которой приводятся в Telegram-канале главы Люберец.
Волков написал, что опасений для жизни и здоровья учительницы нет, но выходные она проведёт под наблюдением врачей.
"С подростком сейчас работают правоохранительные органы, устанавливают мотив и все детали происшествия. Но самое главное, чтобы учитель как можно скорее восстановилась — ученики очень ждут возвращения своего любимого учителя математики", - добавил Волков.
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ПроисшествияЛюберцыСледственный комитет России (СК РФ)РоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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