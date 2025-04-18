https://ria.ru/20250418/uchenik-2012087500.html

Учительница из Люберец рассказала об ученике, ударившем ее молотком

Учительница из Люберец рассказала об ученике, ударившем ее молотком - РИА Новости, 18.04.2025

Учительница из Люберец рассказала об ученике, ударившем ее молотком

Учительница из Люберец, которую ударил молотком по голове шестиклассник, в беседе с главой округа Владимиром Волковым рассказала, что с этим мальчиком у нее... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T15:21:00+03:00

2025-04-18T15:21:00+03:00

2025-04-18T15:26:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Учительница из Люберец, которую ударил молотком по голове шестиклассник, в беседе с главой округа Владимиром Волковым рассказала, что с этим мальчиком у нее никогда не было конфликтов, ребенок был послушный и способный. В четверг 13-летний ученик школы №51 в посёлке Мирный напал на 69-летную учительницу математики на уроке и ударил её молотком по голове. Пострадавшая была госпитализирована в больницу в состоянии средней тяжести. СК возбудил уголовное дело о халатности. "Вперед (мальчика – ред.) сажала, чтобы помочь ему. Он способный, но баловаться хотел, шалил… Он послушный был, никогда с ним не было никаких конфликтов", - рассказала Сумайсат Гаджиевна, слова которой приводятся в Telegram-канале главы Люберец. Волков написал, что опасений для жизни и здоровья учительницы нет, но выходные она проведёт под наблюдением врачей. "С подростком сейчас работают правоохранительные органы, устанавливают мотив и все детали происшествия. Но самое главное, чтобы учитель как можно скорее восстановилась — ученики очень ждут возвращения своего любимого учителя математики", - добавил Волков.

https://ria.ru/20250411/izhevsk-2010700425.html

https://ria.ru/20250410/chelyabinsk-2010434261.html

люберцы

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происшествия, люберцы, следственный комитет россии (ск рф), россия, московская область (подмосковье)