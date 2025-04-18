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Появились детали убийства 12-летней давности, в котором сознался москвич - РИА Новости, 18.04.2025
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20:49 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/ubiystvo-2012195761.html
Появились детали убийства 12-летней давности, в котором сознался москвич
Появились детали убийства 12-летней давности, в котором сознался москвич - РИА Новости, 18.04.2025
Появились детали убийства 12-летней давности, в котором сознался москвич
Москвич из-за угрызений совести пришел в полицию повиниться в убийстве, совершенном 12 лет назад, сообщили РИА Новости в Кузьминском суде Москвы. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T20:49:00+03:00
2025-04-18T20:49:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Москвич из-за угрызений совести пришел в полицию повиниться в убийстве, совершенном 12 лет назад, сообщили РИА Новости в Кузьминском суде Москвы. Само убийство произошло в 2013 году, полиция нашла в машине тело водителя такси с множественными ножевыми ранениями. Следователи отрабатывали множество версий, но не смогли найти убийцу. В итоге 17 апреля 2025 года в правоохранительные органы с признанием явился житель столицы. "Он сообщил, что уже продолжительное время его терзают угрызения совести за совершенное деяние. В ходе допроса он детально рассказал об обстоятельствах убийства", - сказали в суде. По его словам, он и второй фигурант дела убили водителя из-за национальной ненависти и корыстных мотивов. "Постановлениями суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании Максиму Андрееву и Василию Волкову меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
https://ria.ru/20250303/taksist-2002711545.html
https://ria.ru/20250222/politsiya-2001022489.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Появились детали убийства 12-летней давности, в котором сознался москвич

Явившийся с повинной москвич в 2013 году убил таксиста из национальной ненависти

© Столичный СК/TelegramСледственные действия по делу об убийстве таксиста в Москве
Следственные действия по делу об убийстве таксиста в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Столичный СК/Telegram
Следственные действия по делу об убийстве таксиста в Москве
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Москвич из-за угрызений совести пришел в полицию повиниться в убийстве, совершенном 12 лет назад, сообщили РИА Новости в Кузьминском суде Москвы.
Само убийство произошло в 2013 году, полиция нашла в машине тело водителя такси с множественными ножевыми ранениями. Следователи отрабатывали множество версий, но не смогли найти убийцу.
Такси - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
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В итоге 17 апреля 2025 года в правоохранительные органы с признанием явился житель столицы. "Он сообщил, что уже продолжительное время его терзают угрызения совести за совершенное деяние. В ходе допроса он детально рассказал об обстоятельствах убийства", - сказали в суде.
По его словам, он и второй фигурант дела убили водителя из-за национальной ненависти и корыстных мотивов. "Постановлениями суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании Максиму Андрееву и Василию Волкову меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
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