https://ria.ru/20250418/ubiystvo-2012195761.html

Появились детали убийства 12-летней давности, в котором сознался москвич

Появились детали убийства 12-летней давности, в котором сознался москвич - РИА Новости, 18.04.2025

Появились детали убийства 12-летней давности, в котором сознался москвич

Москвич из-за угрызений совести пришел в полицию повиниться в убийстве, совершенном 12 лет назад, сообщили РИА Новости в Кузьминском суде Москвы. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T20:49:00+03:00

2025-04-18T20:49:00+03:00

2025-04-18T20:49:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Москвич из-за угрызений совести пришел в полицию повиниться в убийстве, совершенном 12 лет назад, сообщили РИА Новости в Кузьминском суде Москвы. Само убийство произошло в 2013 году, полиция нашла в машине тело водителя такси с множественными ножевыми ранениями. Следователи отрабатывали множество версий, но не смогли найти убийцу. В итоге 17 апреля 2025 года в правоохранительные органы с признанием явился житель столицы. "Он сообщил, что уже продолжительное время его терзают угрызения совести за совершенное деяние. В ходе допроса он детально рассказал об обстоятельствах убийства", - сказали в суде. По его словам, он и второй фигурант дела убили водителя из-за национальной ненависти и корыстных мотивов. "Постановлениями суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании Максиму Андрееву и Василию Волкову меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.

https://ria.ru/20250303/taksist-2002711545.html

https://ria.ru/20250222/politsiya-2001022489.html

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происшествия, москва, россия