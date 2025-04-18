Рейтинг@Mail.ru
Житель Москвы сознался в убийстве таксиста 12 лет назад - РИА Новости, 18.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/ubiystvo-2012128782.html
Житель Москвы сознался в убийстве таксиста 12 лет назад
Житель Москвы сознался в убийстве таксиста 12 лет назад - РИА Новости, 18.04.2025
Житель Москвы сознался в убийстве таксиста 12 лет назад
Не выдержавший угрызений совести мужчина признался в убийстве таксиста, совершенном 12 лет назад в Москве, по делу установлен второй фигурант, следствие... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T17:02:00+03:00
2025-04-18T17:02:00+03:00
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012126379_2:0:1270:713_1920x0_80_0_0_ca497e5cd18c2295c09fd7d0386d69c5.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Не выдержавший угрызений совести мужчина признался в убийстве таксиста, совершенном 12 лет назад в Москве, по делу установлен второй фигурант, следствие намерено ходатайствовать об их аресте, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК. По данным следствия, 8 августа 2013 года в автомобиле марки "ВАЗ-21099", припаркованном на Институтской улице в Москве, было обнаружено тело водителя, которому нанесли 42 ножевых ранения. "Семнадцатого апреля 2025 года в правоохранительные органы с признанием в указанном преступлении явился житель столицы. Он сообщил, что уже продолжительное время его терзают угрызения совести за совершённое деяние. В ходе допроса мужчина детально рассказал об обстоятельствах убийства водителя такси", - говорится в сообщении. Добавляется, что правоохранители установили причастность второго фигуранта преступления, им предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об их аресте.
https://ria.ru/20250303/taksist-2002711545.html
https://ria.ru/20250123/ubiystvo-1995083313.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012126379_160:0:1111:713_1920x0_80_0_0_b42f24da84cd0c5a3e3cd11f59c0aa81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Житель Москвы сознался в убийстве таксиста 12 лет назад

Не выдержавший мук совести москвич сознался в убийстве таксиста в 2013 году

© Столичный СК/TelegramСледственные действия по делу об убийстве таксиста в Москве
Следственные действия по делу об убийстве таксиста в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Столичный СК/Telegram
Следственные действия по делу об убийстве таксиста в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Не выдержавший угрызений совести мужчина признался в убийстве таксиста, совершенном 12 лет назад в Москве, по делу установлен второй фигурант, следствие намерено ходатайствовать об их аресте, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК.
По данным следствия, 8 августа 2013 года в автомобиле марки "ВАЗ-21099", припаркованном на Институтской улице в Москве, было обнаружено тело водителя, которому нанесли 42 ножевых ранения.
Такси - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Таксист, обстрелявший пассажира из пневматики, пришел в полицию с повинной
3 марта, 11:24
"Семнадцатого апреля 2025 года в правоохранительные органы с признанием в указанном преступлении явился житель столицы. Он сообщил, что уже продолжительное время его терзают угрызения совести за совершённое деяние. В ходе допроса мужчина детально рассказал об обстоятельствах убийства водителя такси", - говорится в сообщении.
Добавляется, что правоохранители установили причастность второго фигуранта преступления, им предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об их аресте.
Наручники - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Источник: в Амурской области задержали подозреваемого в убийствах в 90-х
23 января, 10:02
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала