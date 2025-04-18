https://ria.ru/20250418/ubiystvo-2012128782.html

Житель Москвы сознался в убийстве таксиста 12 лет назад

Житель Москвы сознался в убийстве таксиста 12 лет назад - РИА Новости, 18.04.2025

Житель Москвы сознался в убийстве таксиста 12 лет назад

Не выдержавший угрызений совести мужчина признался в убийстве таксиста, совершенном 12 лет назад в Москве, по делу установлен второй фигурант, следствие... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T17:02:00+03:00

2025-04-18T17:02:00+03:00

2025-04-18T17:02:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Не выдержавший угрызений совести мужчина признался в убийстве таксиста, совершенном 12 лет назад в Москве, по делу установлен второй фигурант, следствие намерено ходатайствовать об их аресте, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК. По данным следствия, 8 августа 2013 года в автомобиле марки "ВАЗ-21099", припаркованном на Институтской улице в Москве, было обнаружено тело водителя, которому нанесли 42 ножевых ранения. "Семнадцатого апреля 2025 года в правоохранительные органы с признанием в указанном преступлении явился житель столицы. Он сообщил, что уже продолжительное время его терзают угрызения совести за совершённое деяние. В ходе допроса мужчина детально рассказал об обстоятельствах убийства водителя такси", - говорится в сообщении. Добавляется, что правоохранители установили причастность второго фигуранта преступления, им предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об их аресте.

https://ria.ru/20250303/taksist-2002711545.html

https://ria.ru/20250123/ubiystvo-1995083313.html

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия