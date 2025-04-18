https://ria.ru/20250418/ubiystvo-2011969908.html
Самарский суд оставил под стражей обвиняемую в убийстве экс-мэра Тархова
Самарский суд оставил под стражей обвиняемую в убийстве экс-мэра Тархова - РИА Новости, 18.04.2025
Самарский суд оставил под стражей обвиняемую в убийстве экс-мэра Тархова
Самарский областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу внучке экс-мэра Самары Екатерине Тарховой, обвиняемой в убийстве... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T09:23:00+03:00
2025-04-18T09:23:00+03:00
2025-04-18T09:28:00+03:00
происшествия
виктор тархов
самара
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САМАРА, 18 апр - РИА Новости. Самарский областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу внучке экс-мэра Самары Екатерине Тарховой, обвиняемой в убийстве своих дедушки и бабушки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В конце марта Самарский районный суд Самары продлил Тарховой арест до 2 июня включительно."Постановление Самарского районного суда Самары от 31 марта 2025 года о продлении срока содержания под стражей оставить без изменений, апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения", - сказала судья.Адвокат Тарховой просил изменить меру пресечения своей подзащитной на домашний арест, так как она не нарушала правила в СИЗО и имеет несовершеннолетнего ребенка, который в ней нуждается.Как сообщали в СУСК России по Самарской области, 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. Выяснилось, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Следователи возбудили уголовное дело, по подозрению в совершении преступления была задержана внучка Тарховых. Позже ей предъявили обвинение в двойном убийстве.Известно, что девушка нигде не работала, Тархов с женой содержали внучку и снимали для нее квартиру в центре города. По версии СК, девушка из неприязненных отношений убила дедушку и бабушку, а затем спрятала их тела. Она заранее готовилась к преступлению: купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Несмотря на то, что квартира экс-мэра Самары была обработана химическим веществом, следователям-криминалистам удалось обнаружить следы крови, принадлежащие потерпевшим.При обыске у внучки следователи нашли паспорта и телефоны жертв. Они установили места продажи ювелирных изделий, принадлежавших Тарховым , а также отыскали в Самаре проданный автомобиль, которым владела бабушка обвиняемой. Позже стало известно, что обвиняемая получила причитавшиеся дедушке, как соучредителю организации, дивиденды в миллион рублей.В конце февраля СК РФ сообщил, что внучка дала признательные показания по делу о двойном убийстве, также она рассказала о соучастнике преступления, который объявлен в розыск. В ходе допроса обвиняемая пояснила, что, действуя из корыстных побуждений, отравила родственников, а затем заморозила при помощи азота, после чего мужчина расчленил их тела, части которых они раскидали по мусорным контейнерам в Самаре.Обвиняемой назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза. Также против нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) по факту мошеннических действий с автомобилем ее бабушки.
https://ria.ru/20250211/tela-1998653802.html
https://ria.ru/20250206/kriminal-1997712531.html
https://ria.ru/20250304/samara-2002940386.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, виктор тархов, самара
Происшествия, Виктор Тархов, Самара
Самарский суд оставил под стражей обвиняемую в убийстве экс-мэра Тархова
Суд оставил под стражей обвиняемую в убийстве экс-мэра Самары Тархова его внучку
САМАРА, 18 апр - РИА Новости. Самарский областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу внучке экс-мэра Самары Екатерине Тарховой, обвиняемой в убийстве своих дедушки и бабушки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В конце марта Самарский районный суд Самары
продлил Тарховой арест до 2 июня включительно.
"Постановление Самарского районного суда Самары от 31 марта 2025 года о продлении срока содержания под стражей оставить без изменений, апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения", - сказала судья.
Адвокат Тарховой просил изменить меру пресечения своей подзащитной на домашний арест, так как она не нарушала правила в СИЗО и имеет несовершеннолетнего ребенка, который в ней нуждается.
Как сообщали в СУСК России
по Самарской области
, 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. Выяснилось, что Виктор Тархов
и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Следователи возбудили уголовное дело, по подозрению в совершении преступления была задержана внучка Тарховых. Позже ей предъявили обвинение в двойном убийстве.
Известно, что девушка нигде не работала, Тархов с женой содержали внучку и снимали для нее квартиру в центре города. По версии СК
, девушка из неприязненных отношений убила дедушку и бабушку, а затем спрятала их тела. Она заранее готовилась к преступлению: купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Несмотря на то, что квартира экс-мэра Самары была обработана химическим веществом, следователям-криминалистам удалось обнаружить следы крови, принадлежащие потерпевшим.
При обыске у внучки следователи нашли паспорта и телефоны жертв. Они установили места продажи ювелирных изделий, принадлежавших Тарховым , а также отыскали в Самаре проданный автомобиль, которым владела бабушка обвиняемой. Позже стало известно, что обвиняемая получила причитавшиеся дедушке, как соучредителю организации, дивиденды в миллион рублей.
В конце февраля СК РФ сообщил, что внучка дала признательные показания по делу о двойном убийстве, также она рассказала о соучастнике преступления, который объявлен в розыск. В ходе допроса обвиняемая пояснила, что, действуя из корыстных побуждений, отравила родственников, а затем заморозила при помощи азота, после чего мужчина расчленил их тела, части которых они раскидали по мусорным контейнерам в Самаре.
Обвиняемой назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза. Также против нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) по факту мошеннических действий с автомобилем ее бабушки.