https://ria.ru/20250418/ubiystvo-2011969908.html

Самарский суд оставил под стражей обвиняемую в убийстве экс-мэра Тархова

Самарский суд оставил под стражей обвиняемую в убийстве экс-мэра Тархова - РИА Новости, 18.04.2025

Самарский суд оставил под стражей обвиняемую в убийстве экс-мэра Тархова

Самарский областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу внучке экс-мэра Самары Екатерине Тарховой, обвиняемой в убийстве... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T09:23:00+03:00

2025-04-18T09:23:00+03:00

2025-04-18T09:28:00+03:00

происшествия

виктор тархов

самара

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008352034_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_d454b3f1bb30068aeddf378122f3335f.jpg

САМАРА, 18 апр - РИА Новости. Самарский областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу внучке экс-мэра Самары Екатерине Тарховой, обвиняемой в убийстве своих дедушки и бабушки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В конце марта Самарский районный суд Самары продлил Тарховой арест до 2 июня включительно."Постановление Самарского районного суда Самары от 31 марта 2025 года о продлении срока содержания под стражей оставить без изменений, апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения", - сказала судья.Адвокат Тарховой просил изменить меру пресечения своей подзащитной на домашний арест, так как она не нарушала правила в СИЗО и имеет несовершеннолетнего ребенка, который в ней нуждается.Как сообщали в СУСК России по Самарской области, 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. Выяснилось, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Следователи возбудили уголовное дело, по подозрению в совершении преступления была задержана внучка Тарховых. Позже ей предъявили обвинение в двойном убийстве.Известно, что девушка нигде не работала, Тархов с женой содержали внучку и снимали для нее квартиру в центре города. По версии СК, девушка из неприязненных отношений убила дедушку и бабушку, а затем спрятала их тела. Она заранее готовилась к преступлению: купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Несмотря на то, что квартира экс-мэра Самары была обработана химическим веществом, следователям-криминалистам удалось обнаружить следы крови, принадлежащие потерпевшим.При обыске у внучки следователи нашли паспорта и телефоны жертв. Они установили места продажи ювелирных изделий, принадлежавших Тарховым , а также отыскали в Самаре проданный автомобиль, которым владела бабушка обвиняемой. Позже стало известно, что обвиняемая получила причитавшиеся дедушке, как соучредителю организации, дивиденды в миллион рублей.В конце февраля СК РФ сообщил, что внучка дала признательные показания по делу о двойном убийстве, также она рассказала о соучастнике преступления, который объявлен в розыск. В ходе допроса обвиняемая пояснила, что, действуя из корыстных побуждений, отравила родственников, а затем заморозила при помощи азота, после чего мужчина расчленил их тела, части которых они раскидали по мусорным контейнерам в Самаре.Обвиняемой назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза. Также против нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) по факту мошеннических действий с автомобилем ее бабушки.

https://ria.ru/20250211/tela-1998653802.html

https://ria.ru/20250206/kriminal-1997712531.html

https://ria.ru/20250304/samara-2002940386.html

самара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, виктор тархов, самара