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Ярмарка трудоустройства проходит в Перми на нескольких площадках - РИА Новости, 18.04.2025
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16:47 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/trudoustroystvo-2012121672.html
Ярмарка трудоустройства проходит в Перми на нескольких площадках
Ярмарка трудоустройства проходит в Перми на нескольких площадках - РИА Новости, 18.04.2025
Ярмарка трудоустройства проходит в Перми на нескольких площадках
Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" проходит в пятницу в Перми на нескольких площадках, участие в... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T16:47:00+03:00
2025-04-18T16:47:00+03:00
пермский край
дмитрий махонин
пермь
трудоустройство
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" проходит в пятницу в Перми на нескольких площадках, участие в мероприятии принял губернатор Дмитрий Махонин, сообщает пресс-служба краевого правительства. Площадки расположены: в Доме молодежи и на базе Кадрового центра "Работа России". Также на первом этаже ТРЦ "iMall Эспланада" открыта ярмарка вакансий "Есть работа". В мероприятии принял участие губернатор Пермского края. "Пермский край развивается благодаря нашим промышленным предприятиям. Он занимает лидирующие позиции в стране по количеству высокотехнологичных рабочих мест в робототехнике, машиностроении, информационных технологиях и других областях. К нам приезжают студенты со всей страны, чтобы получать современное образование", - сказал Махонин. Губернатор добавил, что соискатели на ярмарке смогут найти себе достойную профессию и работу в разных отраслях. "Наши предприятия ждут молодых амбициозных людей. Желаю вам сделать правильный выбор!" - отметил глава региона. Всероссийская ярмарка трудоустройства – кадровое событие года, которое собирает соискателей и работодателей со всей страны, помогает компаниям и сотрудникам встретить друг друга. В кадровом центре "Работа России" все желающие могут узнать все о трудоустройстве и государственной поддержке, а в ТРЦ "Эспланада" — о действующих вакансиях. Здесь представлено более 1500 предложений от ведущих предприятий региона: от малого и среднего бизнеса до больших корпораций. Мероприятия проходят также во всех муниципалитетах края в офисах кадрового центра "Работа России". Соискатели проходят мастер-классы и тренинги по трудоустройству и карьерному росту.
https://ria.ru/20250320/promturizm-2006161722.html
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пермский край, дмитрий махонин, пермь, трудоустройство
Пермский край, Дмитрий Махонин, Пермь, трудоустройство
Ярмарка трудоустройства проходит в Перми на нескольких площадках

Ярмарка трудоустройства проходит в Перми на разных площадках

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" проходит в пятницу в Перми на нескольких площадках, участие в мероприятии принял губернатор Дмитрий Махонин, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Площадки расположены: в Доме молодежи и на базе Кадрового центра "Работа России". Также на первом этаже ТРЦ "iMall Эспланада" открыта ярмарка вакансий "Есть работа".
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В мероприятии принял участие губернатор Пермского края.
"Пермский край развивается благодаря нашим промышленным предприятиям. Он занимает лидирующие позиции в стране по количеству высокотехнологичных рабочих мест в робототехнике, машиностроении, информационных технологиях и других областях. К нам приезжают студенты со всей страны, чтобы получать современное образование", - сказал Махонин.
Губернатор добавил, что соискатели на ярмарке смогут найти себе достойную профессию и работу в разных отраслях.
"Наши предприятия ждут молодых амбициозных людей. Желаю вам сделать правильный выбор!" - отметил глава региона.
Всероссийская ярмарка трудоустройства – кадровое событие года, которое собирает соискателей и работодателей со всей страны, помогает компаниям и сотрудникам встретить друг друга.
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Мероприятия проходят также во всех муниципалитетах края в офисах кадрового центра "Работа России". Соискатели проходят мастер-классы и тренинги по трудоустройству и карьерному росту.
 
Пермский крайДмитрий МахонинПермьтрудоустройство
 
 
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