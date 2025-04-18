https://ria.ru/20250418/trevoga-2011954336.html

В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА

В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 18.04.2025

В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА

Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Ивановской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T06:22:00+03:00

2025-04-18T06:22:00+03:00

2025-04-18T06:23:00+03:00

ивановская область

безопасность

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Ивановской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. "Оперативный штаб. Ивановская область: В регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Приведена в действие система предупреждения атак", - говорится в сообщении правительства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ивановская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ивановская область, безопасность