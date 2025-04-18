https://ria.ru/20250418/trevoga-2011954336.html
В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА
В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 18.04.2025
В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Ивановской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T06:22:00+03:00
2025-04-18T06:22:00+03:00
2025-04-18T06:23:00+03:00
ивановская область
безопасность
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Ивановской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. "Оперативный штаб. Ивановская область: В регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Приведена в действие система предупреждения атак", - говорится в сообщении правительства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ивановская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ивановская область, безопасность
Ивановская область, Безопасность
В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА
На всей территории Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА