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В Кирове спасли ребенка, проткнувшего глаз шампуром - РИА Новости, 18.04.2025
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16:28 18.04.2025 (обновлено: 16:32 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/travma-2012114659.html
В Кирове спасли ребенка, проткнувшего глаз шампуром
В Кирове спасли ребенка, проткнувшего глаз шампуром - РИА Новости, 18.04.2025
В Кирове спасли ребенка, проткнувшего глаз шампуром
Врачи Центра травматологии в Кирове спасли 9-летнего мальчика, проткнувшего глазницу и повредившего мозг шампуром, сообщает Минздрав региона. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T16:28:00+03:00
2025-04-18T16:32:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Врачи Центра травматологии в Кирове спасли 9-летнего мальчика, проткнувшего глазницу и повредившего мозг шампуром, сообщает Минздрав региона. Несчастный случай произошел в Котельниче в марте. Во время игр на улице мальчик упал и по неосторожности получил травму – шампур проткнул область глазницы над верхним веком и вонзился в череп. В тяжелом состоянии бригадой скорой помощи ребенок был доставлен в Котельничскую ЦРБ и в этот же день бортом санавиации перевезен в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии в Кирове. Ситуация осложнилась тем, что долгое время обстоятельства травмы оставались невыясненными. По словам родственницы пострадавшего, дети играли в саду одни, а случившегося никто из взрослых не видел. Сначала они не поверили словам детей, что мальчику вонзился в глаз шампур, поскольку тот сам сразу его выдернул. Сам пострадавший говорить не мог. В больнице мальчику диагностировали открытую проникающую рану головы и головного мозга, ушиб головного мозга, внутримозговую гематому вдоль полости раневого канала, перелом основания черепа, параорбитальную гематому. "В головном мозге определялся раневой канал шириной до 7 мм, идущий от верхней стенки левой орбиты через левую лобную долю. Каким-то чудом шампур, проткнув глазницу, не задел сам глаз, зрение сохранено. Но из-за повреждения мозга у мальчика начался правосторонний гемипарез – ослабленность мышц с одной стороны туловища. Движения правой руки и правой ноги были ограничены", - сообщила лечащий врач мальчика Анна Некрасова.Ребенок месяц провел в больнице, где его лечили и занимались с ним лечебной физкультурой. "В состоянии улучшения юного пациента перевели на дальнейшее лечение в Кировскую областную детскую клиническую больницу. Сейчас главная задача – постепенно вернуться к нормальной бытовой жизни. Сегодня ребенок уже сжимает руку и потихоньку ходит с поддержкой. И если сначала на все вопросы он отвечал односложно, то сейчас разговаривает более охотно и даже улыбается", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240903/kirov-1970306393.html
https://ria.ru/20240817/vrachi-1966757625.html
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происшествия, киров, котельнич
Происшествия, Киров, Котельнич
В Кирове спасли ребенка, проткнувшего глаз шампуром

В Кирове врачи спасли проткнувшего глазницу шампуром 9-летнего мальчика

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Врачи Центра травматологии в Кирове спасли 9-летнего мальчика, проткнувшего глазницу и повредившего мозг шампуром, сообщает Минздрав региона.
Несчастный случай произошел в Котельниче в марте. Во время игр на улице мальчик упал и по неосторожности получил травму – шампур проткнул область глазницы над верхним веком и вонзился в череп. В тяжелом состоянии бригадой скорой помощи ребенок был доставлен в Котельничскую ЦРБ и в этот же день бортом санавиации перевезен в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии в Кирове.
© Минздрав Кировской области/TelegramВ Кирове спасли ребенка, проткнувшего глаз шампуром
В Кирове спасли ребенка, проткнувшего глаз шампуром - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Минздрав Кировской области/Telegram
В Кирове спасли ребенка, проткнувшего глаз шампуром
Ситуация осложнилась тем, что долгое время обстоятельства травмы оставались невыясненными. По словам родственницы пострадавшего, дети играли в саду одни, а случившегося никто из взрослых не видел. Сначала они не поверили словам детей, что мальчику вонзился в глаз шампур, поскольку тот сам сразу его выдернул. Сам пострадавший говорить не мог.
В больнице мальчику диагностировали открытую проникающую рану головы и головного мозга, ушиб головного мозга, внутримозговую гематому вдоль полости раневого канала, перелом основания черепа, параорбитальную гематому.
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"В головном мозге определялся раневой канал шириной до 7 мм, идущий от верхней стенки левой орбиты через левую лобную долю. Каким-то чудом шампур, проткнув глазницу, не задел сам глаз, зрение сохранено. Но из-за повреждения мозга у мальчика начался правосторонний гемипарез – ослабленность мышц с одной стороны туловища. Движения правой руки и правой ноги были ограничены", - сообщила лечащий врач мальчика Анна Некрасова.
Ребенок месяц провел в больнице, где его лечили и занимались с ним лечебной физкультурой. "В состоянии улучшения юного пациента перевели на дальнейшее лечение в Кировскую областную детскую клиническую больницу. Сейчас главная задача – постепенно вернуться к нормальной бытовой жизни. Сегодня ребенок уже сжимает руку и потихоньку ходит с поддержкой. И если сначала на все вопросы он отвечал односложно, то сейчас разговаривает более охотно и даже улыбается", - отмечается в сообщении.
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