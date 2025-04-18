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Трасса А-289 от Краснодара к Крымскому мосту станет платной - РИА Новости, 18.04.2025
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20:17 18.04.2025 (обновлено: 21:59 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/trassa-2012190333.html
Трасса А-289 от Краснодара к Крымскому мосту станет платной
Трасса А-289 от Краснодара к Крымскому мосту станет платной - РИА Новости, 18.04.2025
Трасса А-289 от Краснодара к Крымскому мосту станет платной
Федеральная трасса А-289 с 22 апреля перейдет под управление ГК "Автодор" и станет платной, сообщила пресс-служба госкомпании. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T20:17:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Федеральная трасса А-289 с 22 апреля перейдет под управление ГК "Автодор" и станет платной, сообщила пресс-служба госкомпании. "Трасса А-289 с 22 апреля в доверительном управлении госкомпании "Автодор". &lt;...&gt; С декабря 2024 года дорога эксплуатировалась в бесплатном режиме и обустраивалась для оказания пользователям инфраструктурной услуги. С 22 апреля 2025 года дорога начнет эксплуатироваться в платном режиме", — говорится в заявлении. Как уточняется, на трассе действует безбарьерная система оплаты "Свободный поток". Для владельцев легковых машин и мотоциклов проезд будет стоить от 170 до 750 рублей в зависимости от участка.В "Автодоре" добавили, что в качестве альтернативы можно пользоваться федеральной трассой А-146 "Краснодар — Верхнебаканский", а также автодорогой, которая проходит через станицу Новомышастовскую и город Темрюк.В декабре прошлого года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на церемонии открытия трассы А-289 сообщил, что эта дорога позволит водителям доезжать от Краснодара до Крымского моста в три раза быстрее — за два часа вместо шести.
https://ria.ru/20250217/shtraf-1999732643.html
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авто, краснодар, крымский мост, республика крым, россия, общество
Авто, Краснодар, Крымский мост, Республика Крым, Россия, Общество
Трасса А-289 от Краснодара к Крымскому мосту станет платной

Автодор: трасса А-289 от Краснодара к Крымскому мосту станет платной с 22 апреля

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДорога Краснодар-Крым
Дорога Краснодар-Крым - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Дорога Краснодар-Крым. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Федеральная трасса А-289 с 22 апреля перейдет под управление ГК "Автодор" и станет платной, сообщила пресс-служба госкомпании.
«
"Трасса А-289 с 22 апреля в доверительном управлении госкомпании "Автодор". <...> С декабря 2024 года дорога эксплуатировалась в бесплатном режиме и обустраивалась для оказания пользователям инфраструктурной услуги. С 22 апреля 2025 года дорога начнет эксплуатироваться в платном режиме", — говорится в заявлении.
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Как уточняется, на трассе действует безбарьерная система оплаты "Свободный поток". Для владельцев легковых машин и мотоциклов проезд будет стоить от 170 до 750 рублей в зависимости от участка.
В "Автодоре" добавили, что в качестве альтернативы можно пользоваться федеральной трассой А-146 "Краснодар — Верхнебаканский", а также автодорогой, которая проходит через станицу Новомышастовскую и город Темрюк.
В декабре прошлого года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на церемонии открытия трассы А-289 сообщил, что эта дорога позволит водителям доезжать от Краснодара до Крымского моста в три раза быстрее — за два часа вместо шести.
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АвтоКраснодарКрымский мостРеспублика КрымРоссияОбщество
 
 
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