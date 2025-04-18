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Трамп пригрозил выйти из переговоров по Украине в случае их саботажа - РИА Новости, 18.04.2025
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19:59 18.04.2025 (обновлено: 20:55 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/tramp-2012185833.html
Трамп пригрозил выйти из переговоров по Украине в случае их саботажа
Трамп пригрозил выйти из переговоров по Украине в случае их саботажа - РИА Новости, 18.04.2025
Трамп пригрозил выйти из переговоров по Украине в случае их саботажа
США выйдут из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет его саботировать, заявил американский президент Дональд Трамп на церемонии в Белом... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T19:59:00+03:00
2025-04-18T20:55:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. США выйдут из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет его саботировать, заявил американский президент Дональд Трамп на церемонии в Белом доме."Если по какой-то причине одна из двух сторон будет этому сильно мешать, мы просто скажем: "Вы глупцы, вы глупцы, вы ужасные люди", и мы просто бросим это. Но, надеюсь, нам не придется этого делать", — сказал он.На вопрос, прекратит ли Вашингтон оказывать военную помощь киевскому режиму, если Штаты выйдут из мирных переговоров, Трамп ответил, что не хочет этого говорить. "Верю, что нам удастся добиться (разрешения конфликта. — Прим. ред.)", — отметил глава государства. Он уточнил, что США не определяют конкретное число дней для достижения ясности в сделке по Украине, но "хотят договориться быстро".Нарушение договоренностей со стороны ВСУПрезидент Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе участников конфликта от атак на энергоинфраструктуру на 30 дней и дал военным такую команду. Владимир Зеленский также обещал, что киевские власти поддержат это предложение.Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд России и США. На ней стороны договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине. Сейчас срок его действия истек, но, как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, Киев, по сути, и не присоединялся к достигнутому соглашению, и ВСУ продолжали налеты на российские объекты энергетики. Пресс-секретарь президента уточнил, что Путин не давал никаких других указаний по этому вопросу, а в переговорах по Украине наблюдается определенный прогресс, связанный с временным мораторием. Тем не менее впереди еще много обсуждений, добавил чиновник.
https://ria.ru/20250418/ssha-2012110471.html
https://ria.ru/20250409/ukraina-2010201149.html
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сша
украина
вашингтон (штат)
киев
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сша, украина, в мире, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, киев, вооруженные силы украины
США, Украина, В мире, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Киев, Вооруженные силы Украины
Трамп пригрозил выйти из переговоров по Украине в случае их саботажа

Трамп: США выйдут из переговоров по Украине при их саботаже одной из сторон

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. США выйдут из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет его саботировать, заявил американский президент Дональд Трамп на церемонии в Белом доме.
"Если по какой-то причине одна из двух сторон будет этому сильно мешать, мы просто скажем: "Вы глупцы, вы глупцы, вы ужасные люди", и мы просто бросим это. Но, надеюсь, нам не придется этого делать", — сказал он.
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Вчера, 16:18
На вопрос, прекратит ли Вашингтон оказывать военную помощь киевскому режиму, если Штаты выйдут из мирных переговоров, Трамп ответил, что не хочет этого говорить.
"Верю, что нам удастся добиться (разрешения конфликта. — Прим. ред.)", — отметил глава государства.
Он уточнил, что США не определяют конкретное число дней для достижения ясности в сделке по Украине, но "хотят договориться быстро".
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Нарушение договоренностей со стороны ВСУ

Президент Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе участников конфликта от атак на энергоинфраструктуру на 30 дней и дал военным такую команду. Владимир Зеленский также обещал, что киевские власти поддержат это предложение.
Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд России и США. На ней стороны договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.
Сейчас срок его действия истек, но, как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, Киев, по сути, и не присоединялся к достигнутому соглашению, и ВСУ продолжали налеты на российские объекты энергетики.
Пресс-секретарь президента уточнил, что Путин не давал никаких других указаний по этому вопросу, а в переговорах по Украине наблюдается определенный прогресс, связанный с временным мораторием. Тем не менее впереди еще много обсуждений, добавил чиновник.
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