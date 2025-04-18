https://ria.ru/20250418/tramp-2012185833.html

Трамп пригрозил выйти из переговоров по Украине в случае их саботажа

Трамп пригрозил выйти из переговоров по Украине в случае их саботажа - РИА Новости, 18.04.2025

Трамп пригрозил выйти из переговоров по Украине в случае их саботажа

США выйдут из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет его саботировать, заявил американский президент Дональд Трамп на церемонии в Белом... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T19:59:00+03:00

2025-04-18T19:59:00+03:00

2025-04-18T20:55:00+03:00

сша

украина

в мире

вашингтон (штат)

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg

ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. США выйдут из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет его саботировать, заявил американский президент Дональд Трамп на церемонии в Белом доме."Если по какой-то причине одна из двух сторон будет этому сильно мешать, мы просто скажем: "Вы глупцы, вы глупцы, вы ужасные люди", и мы просто бросим это. Но, надеюсь, нам не придется этого делать", — сказал он.На вопрос, прекратит ли Вашингтон оказывать военную помощь киевскому режиму, если Штаты выйдут из мирных переговоров, Трамп ответил, что не хочет этого говорить. "Верю, что нам удастся добиться (разрешения конфликта. — Прим. ред.)", — отметил глава государства. Он уточнил, что США не определяют конкретное число дней для достижения ясности в сделке по Украине, но "хотят договориться быстро".Нарушение договоренностей со стороны ВСУПрезидент Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе участников конфликта от атак на энергоинфраструктуру на 30 дней и дал военным такую команду. Владимир Зеленский также обещал, что киевские власти поддержат это предложение.Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд России и США. На ней стороны договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине. Сейчас срок его действия истек, но, как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, Киев, по сути, и не присоединялся к достигнутому соглашению, и ВСУ продолжали налеты на российские объекты энергетики. Пресс-секретарь президента уточнил, что Путин не давал никаких других указаний по этому вопросу, а в переговорах по Украине наблюдается определенный прогресс, связанный с временным мораторием. Тем не менее впереди еще много обсуждений, добавил чиновник.

https://ria.ru/20250418/ssha-2012110471.html

https://ria.ru/20250409/ukraina-2010201149.html

https://ria.ru/20250417/zelenskiy-2011701790.html

сша

украина

вашингтон (штат)

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, украина, в мире, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, киев, вооруженные силы украины