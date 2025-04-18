https://ria.ru/20250418/tramp-2012184886.html

Трамп не исключил возможность прекращения военной помощи Украине

Трамп не исключил возможность прекращения военной помощи Украине - РИА Новости, 18.04.2025

Трамп не исключил возможность прекращения военной помощи Украине

Американский президент Дональд Трамп не исключил, что Вашингтон впредь не будет поставлять Киеву военную помощь, если усилия по урегулированию украинского... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T19:56:00+03:00

2025-04-18T19:56:00+03:00

2025-04-18T20:28:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп не исключил, что Вашингтон впредь не будет поставлять Киеву военную помощь, если усилия по урегулированию украинского конфликта на увенчаются успехом."Я не хочу этого говорить, поскольку верю, что нам удастся добиться (разрешения конфликта - ред.)", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, намерен ли он прекратить оказание помощи военного характера Киеву, если США выйдут из мирных переговоров.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250319/tramp-2005858030.html

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сша, украина, в мире, россия, киев, дональд трамп, сергей лавров, нато