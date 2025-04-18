https://ria.ru/20250418/tramp-2012164095.html
Трамп изучает возможность увольнения Пауэлла, заявил Хассетт
Трамп изучает возможность увольнения Пауэлла, заявил Хассетт - РИА Новости, 18.04.2025
Трамп изучает возможность увольнения Пауэлла, заявил Хассетт
Президент США Дональд Трамп вместе со своей командой продолжает изучать возможность увольнения главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, заявил... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T18:40:00+03:00
2025-04-18T18:40:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вместе со своей командой продолжает изучать возможность увольнения главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, заявил директор Национального экономического совета администрации Кевин Хассетт. В четверг Трамп заявил, что глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл должен был "уже давно" снизить ключевую ставку и призвал его покинуть пост. Ранее Пауэлл на мероприятии Экономического клуба Чикаго заявил, что уровень пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать рост инфляции в стране и замедление роста экономики. “Президент и его команда продолжат изучать это”, - сказал Хассетт журналистам в ответ на вопрос о том, рассматривает ли Трамп возможность увольнения Пауэлла. Кадры общения Хассетта с прессой транслировали СМИ.
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цены на нефть, сша, чикаго, дональд трамп, джером пауэлл
Цены на нефть, США, Чикаго, Дональд Трамп, Джером Пауэлл
Трамп изучает возможность увольнения Пауэлла, заявил Хассетт
Хассетт: Трамп продолжает изучать возможность увольнения главы ФРС Пауэлла