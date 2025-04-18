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Bloomberg рассказал, почему Трамп не сможет купить Гренландию - РИА Новости, 18.04.2025
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15:20 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/tramp-2012087054.html
Bloomberg рассказал, почему Трамп не сможет купить Гренландию
Bloomberg рассказал, почему Трамп не сможет купить Гренландию - РИА Новости, 18.04.2025
Bloomberg рассказал, почему Трамп не сможет купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп не сможет купить Гренландию, поскольку цена будет слишком высока, и сделка не получит одобрения сената, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T15:20:00+03:00
2025-04-18T15:20:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
парламентские выборы в гренландии
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не сможет купить Гренландию, поскольку цена будет слишком высока, и сделка не получит одобрения сената, передает агентство Блумберг. По мнению профессоров права Джозефа Блокера и Миту Гулати, международное право позволяет США приобрести Гренландию, однако цена вопроса будет очень высока. По предположению ученых, если американские власти гипотетически раздадут каждому из 57 тысяч гренландцев по миллиону долларов и так называемой "золотой карте", взамен попросив проголосовать за присоединение к Штатам, стоимость этой затеи составит триллионы долларов. По мнению Блокера и Гулати, конгресс США, скорее всего, никогда не одобрит подобные траты, которые повлекут за собой вынужденное повышение налогов или взятие займа. "Банальная покупка банально невозможна, хотя бы даже по финансовой причине", - говорится в сообщении агентства. По мнению профессоров, Трамп пытается не купить Гренландию, а скорее забрать ее через своего рода отчуждение имущества. Отмечается, что это было излюбленным методом действующего президента США в его бытность застройщиком. Кроме того, как считают Блокер и Гулати, регулярные заявления от лидеров Гренландии о том, что остров не принадлежит никому и сам определяет свое будущее, необязательно означают, что остров не может "перейти из рук в руки". По мнению профессоров, это значит лишь то, что условия "перехода", включая цену вопроса, будут определяться жителями Гренландии. В этом заключается отличие данной сделки от обычного отчуждения имущества, при котором цена определяется государством. Ранее газета Newsweek подсчитала, что покупка Гренландии у Дании может обойтись США в более чем 2,2 миллиарда долларов первого платежа с последующими ежегодными выплатами. Трамп заявил в конце февраля, что США вскоре начнут выдавать в качестве вида на жительство так называемые "золотые карты" за 5 миллионов долларов. В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.
https://ria.ru/20250126/britanija-1995519625.html
https://ria.ru/20250305/grenlandiya-2003218425.html
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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, парламентские выборы в гренландии
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Парламентские выборы в Гренландии
Bloomberg рассказал, почему Трамп не сможет купить Гренландию

Блумберг: Трамп не сможет купить Гренландию из-за слишком высокой цены

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не сможет купить Гренландию, поскольку цена будет слишком высока, и сделка не получит одобрения сената, передает агентство Блумберг.
По мнению профессоров права Джозефа Блокера и Миту Гулати, международное право позволяет США приобрести Гренландию, однако цена вопроса будет очень высока. По предположению ученых, если американские власти гипотетически раздадут каждому из 57 тысяч гренландцев по миллиону долларов и так называемой "золотой карте", взамен попросив проголосовать за присоединение к Штатам, стоимость этой затеи составит триллионы долларов. По мнению Блокера и Гулати, конгресс США, скорее всего, никогда не одобрит подобные траты, которые повлекут за собой вынужденное повышение налогов или взятие займа.
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"Банальная покупка банально невозможна, хотя бы даже по финансовой причине", - говорится в сообщении агентства.
По мнению профессоров, Трамп пытается не купить Гренландию, а скорее забрать ее через своего рода отчуждение имущества. Отмечается, что это было излюбленным методом действующего президента США в его бытность застройщиком.
Кроме того, как считают Блокер и Гулати, регулярные заявления от лидеров Гренландии о том, что остров не принадлежит никому и сам определяет свое будущее, необязательно означают, что остров не может "перейти из рук в руки". По мнению профессоров, это значит лишь то, что условия "перехода", включая цену вопроса, будут определяться жителями Гренландии. В этом заключается отличие данной сделки от обычного отчуждения имущества, при котором цена определяется государством.
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Ранее газета Newsweek подсчитала, что покупка Гренландии у Дании может обойтись США в более чем 2,2 миллиарда долларов первого платежа с последующими ежегодными выплатами.
Трамп заявил в конце февраля, что США вскоре начнут выдавать в качестве вида на жительство так называемые "золотые карты" за 5 миллионов долларов.
В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.
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В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампПарламентские выборы в Гренландии
 
 
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