https://ria.ru/20250418/tramp-2011943481.html
Трамп планирует посетить Великобританию в сентябре
Трамп планирует посетить Великобританию в сентябре - РИА Новости, 18.04.2025
Трамп планирует посетить Великобританию в сентябре
Президент США Дональд Трамп сообщил о своём намерении посетить Великобританию в сентябре для встречи с королём Карлом III. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T03:30:00+03:00
2025-04-18T03:30:00+03:00
2025-04-18T03:30:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил о своём намерении посетить Великобританию в сентябре для встречи с королём Карлом III. "Я был приглашен королем (Карлом III - ред.) и страной, великой страной... Как я полагаю, дата визита будет назначена на сентябрь," - сказал Трамп журналистам в Белом доме. В конце февраля 2025 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер передал Трампу личное письмо от монарха. Как сообщает британская газета Telegraph, местом проведения мероприятия станет Виндзорский замок, а не Балморал или Дамфрис-хаус, как предполагалось ранее. Ранее Трамп лишь однажды наносил официальный визит в Великобританию – в 2019 году. В ходе трёхдневной поездки он был принят королевой Елизаветой II.
https://ria.ru/20250417/london-2011922563.html
https://ria.ru/20250416/britanija-2011636977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, сша, дональд трамп, карл iii, кир стармер
В мире, Великобритания, США, Дональд Трамп, Карл III, Кир Стармер
Трамп планирует посетить Великобританию в сентябре
Трамп подтвердил, что его визит в Великобританию может состояться в сентябре