Рейтинг@Mail.ru
Трамп планирует посетить Великобританию в сентябре - РИА Новости, 18.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:30 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/tramp-2011943481.html
Трамп планирует посетить Великобританию в сентябре
Трамп планирует посетить Великобританию в сентябре - РИА Новости, 18.04.2025
Трамп планирует посетить Великобританию в сентябре
Президент США Дональд Трамп сообщил о своём намерении посетить Великобританию в сентябре для встречи с королём Карлом III. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T03:30:00+03:00
2025-04-18T03:30:00+03:00
в мире
великобритания
сша
дональд трамп
карл iii
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил о своём намерении посетить Великобританию в сентябре для встречи с королём Карлом III. "Я был приглашен королем (Карлом III - ред.) и страной, великой страной... Как я полагаю, дата визита будет назначена на сентябрь," - сказал Трамп журналистам в Белом доме. В конце февраля 2025 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер передал Трампу личное письмо от монарха. Как сообщает британская газета Telegraph, местом проведения мероприятия станет Виндзорский замок, а не Балморал или Дамфрис-хаус, как предполагалось ранее. Ранее Трамп лишь однажды наносил официальный визит в Великобританию – в 2019 году. В ходе трёхдневной поездки он был принят королевой Елизаветой II.
https://ria.ru/20250417/london-2011922563.html
https://ria.ru/20250416/britanija-2011636977.html
великобритания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, сша, дональд трамп, карл iii, кир стармер
В мире, Великобритания, США, Дональд Трамп, Карл III, Кир Стармер
Трамп планирует посетить Великобританию в сентябре

Трамп подтвердил, что его визит в Великобританию может состояться в сентябре

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил о своём намерении посетить Великобританию в сентябре для встречи с королём Карлом III.
"Я был приглашен королем (Карлом III - ред.) и страной, великой страной... Как я полагаю, дата визита будет назначена на сентябрь," - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
США, Британия, Франция, ФРГ и Украина проведут встречу в Лондоне
Вчера, 21:52
В конце февраля 2025 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер передал Трампу личное письмо от монарха. Как сообщает британская газета Telegraph, местом проведения мероприятия станет Виндзорский замок, а не Балморал или Дамфрис-хаус, как предполагалось ранее.
Ранее Трамп лишь однажды наносил официальный визит в Великобританию – в 2019 году. В ходе трёхдневной поездки он был принят королевой Елизаветой II.
Эд Дейви - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
В Британии призвали парламент рассмотреть любую экономическую сделку с США
16 апреля, 17:29
 
В миреВеликобританияСШАДональд ТрампКарл IIIКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала