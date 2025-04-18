https://ria.ru/20250418/tramp-2011943481.html

Трамп планирует посетить Великобританию в сентябре

Трамп планирует посетить Великобританию в сентябре - РИА Новости, 18.04.2025

Трамп планирует посетить Великобританию в сентябре

Президент США Дональд Трамп сообщил о своём намерении посетить Великобританию в сентябре для встречи с королём Карлом III. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T03:30:00+03:00

2025-04-18T03:30:00+03:00

2025-04-18T03:30:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил о своём намерении посетить Великобританию в сентябре для встречи с королём Карлом III. "Я был приглашен королем (Карлом III - ред.) и страной, великой страной... Как я полагаю, дата визита будет назначена на сентябрь," - сказал Трамп журналистам в Белом доме. В конце февраля 2025 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер передал Трампу личное письмо от монарха. Как сообщает британская газета Telegraph, местом проведения мероприятия станет Виндзорский замок, а не Балморал или Дамфрис-хаус, как предполагалось ранее. Ранее Трамп лишь однажды наносил официальный визит в Великобританию – в 2019 году. В ходе трёхдневной поездки он был принят королевой Елизаветой II.

https://ria.ru/20250417/london-2011922563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, сша, дональд трамп, карл iii, кир стармер