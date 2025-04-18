https://ria.ru/20250418/tramp-2011931498.html

Трамп заявил, что не хотел бы повышения пошлин на товары из Китая

Трамп заявил, что не хотел бы повышения пошлин на товары из Китая - РИА Новости, 18.04.2025

Трамп заявил, что не хотел бы повышения пошлин на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп на фоне торговой войны заявил, что сделка с Китаем может быть заключена в ближайшие три-четыре недели. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T00:05:00+03:00

2025-04-18T00:05:00+03:00

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китай

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сша

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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне торговой войны заявил, что сделка с Китаем может быть заключена в ближайшие три-четыре недели."Я думаю, мы заключим сделку с Китаем... Я думаю в течение следующих трех или четырех недель, я думаю, что, возможно, все это можно будет завершить", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о возможной торговой сделки с Китаем."Я не хочу, чтобы они были выше. В какой-то момент достигается такой уровень, что люди перестанут покупать. Может быть, я не стану поднимать, может быть даже до их уровня или меньше. Потому что хочу, чтобы люди покупали", - сказал Трамп журналистам в Белом доме о перспективах ответа США в случае дальнейших контрмер Пекина.Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками

https://ria.ru/20250417/tramp-2011900777.html

https://ria.ru/20250416/knr-2011603817.html

китай

сша

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, введение трампом пошлин на импорт, в мире, сша, пекин, дональд трамп