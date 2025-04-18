Трамп несколько месяцев обсуждал увольнение главы ФРС, пишут СМИ
WSJ: Трамп обсуждал увольнение главы ФРС Пауэлла и его замену Уоршем
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп несколько месяцев в частном порядке обсуждал увольнение главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, в том числе с его предшественником Кевином Уоршем, которому предлагал занять его место и вновь вернуться на пост, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Президент Трамп в течение месяцев в частном порядке обсуждал увольнение главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, но не принял окончательного решения, пытаться ли отстранить его от должности до того, как срок его полномочий истечет в следующем году... Во время встреч в частном клубе президента в Мар-о-Лаго во Флориде Трамп говорил с Кевином Уоршем, бывшим главой ФРС, о потенциальном увольнении Пауэлла до окончания его срока и возможном выборе Уорша в качестве его замены", - пишет издание со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
Трамп призвал главу ФРС Пауэлла покинуть пост
Вчера, 13:26
По словам собеседников Wall Street Journal, во время диалога, который состоялся в феврале, Уорш посоветовал не смещать Пауэлла. Источники утверждают, что обсуждения возможного увольнения Пауэлла с другими собеседниками продолжались и в марте.
В четверг Трамп заявил, что глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл должен был "уже давно" снизить ключевую ставку и призвал его покинуть пост. Ранее Пауэлл на мероприятии Экономического клуба Чикаго заявил, что уровень пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать рост инфляции в стране и замедление роста экономики.
Трамп высмеял людей, критикующих идею требовать отчеты у госслужащих
24 февраля, 14:36