https://ria.ru/20250418/tramp-2011931107.html

Трамп несколько месяцев обсуждал увольнение главы ФРС, пишут СМИ

Трамп несколько месяцев обсуждал увольнение главы ФРС, пишут СМИ - РИА Новости, 18.04.2025

Трамп несколько месяцев обсуждал увольнение главы ФРС, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп несколько месяцев в частном порядке обсуждал увольнение главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, в том числе с РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T00:01:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп несколько месяцев в частном порядке обсуждал увольнение главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, в том числе с его предшественником Кевином Уоршем, которому предлагал занять его место и вновь вернуться на пост, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Президент Трамп в течение месяцев в частном порядке обсуждал увольнение главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, но не принял окончательного решения, пытаться ли отстранить его от должности до того, как срок его полномочий истечет в следующем году... Во время встреч в частном клубе президента в Мар-о-Лаго во Флориде Трамп говорил с Кевином Уоршем, бывшим главой ФРС, о потенциальном увольнении Пауэлла до окончания его срока и возможном выборе Уорша в качестве его замены", - пишет издание со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. По словам собеседников Wall Street Journal, во время диалога, который состоялся в феврале, Уорш посоветовал не смещать Пауэлла. Источники утверждают, что обсуждения возможного увольнения Пауэлла с другими собеседниками продолжались и в марте. В четверг Трамп заявил, что глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл должен был "уже давно" снизить ключевую ставку и призвал его покинуть пост. Ранее Пауэлл на мероприятии Экономического клуба Чикаго заявил, что уровень пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать рост инфляции в стране и замедление роста экономики.

https://ria.ru/20250417/trump-2011797142.html

https://ria.ru/20250224/tramp-2001284358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, флорида, чикаго, джером пауэлл, дональд трамп, федеральная резервная система сша, в мире