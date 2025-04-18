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Трамп несколько месяцев обсуждал увольнение главы ФРС, пишут СМИ - РИА Новости, 18.04.2025
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00:01 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/tramp-2011931107.html
Трамп несколько месяцев обсуждал увольнение главы ФРС, пишут СМИ
Трамп несколько месяцев обсуждал увольнение главы ФРС, пишут СМИ - РИА Новости, 18.04.2025
Трамп несколько месяцев обсуждал увольнение главы ФРС, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп несколько месяцев в частном порядке обсуждал увольнение главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, в том числе с РИА Новости, 18.04.2025
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2025-04-18T00:01:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп несколько месяцев в частном порядке обсуждал увольнение главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, в том числе с его предшественником Кевином Уоршем, которому предлагал занять его место и вновь вернуться на пост, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Президент Трамп в течение месяцев в частном порядке обсуждал увольнение главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, но не принял окончательного решения, пытаться ли отстранить его от должности до того, как срок его полномочий истечет в следующем году... Во время встреч в частном клубе президента в Мар-о-Лаго во Флориде Трамп говорил с Кевином Уоршем, бывшим главой ФРС, о потенциальном увольнении Пауэлла до окончания его срока и возможном выборе Уорша в качестве его замены", - пишет издание со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. По словам собеседников Wall Street Journal, во время диалога, который состоялся в феврале, Уорш посоветовал не смещать Пауэлла. Источники утверждают, что обсуждения возможного увольнения Пауэлла с другими собеседниками продолжались и в марте. В четверг Трамп заявил, что глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл должен был "уже давно" снизить ключевую ставку и призвал его покинуть пост. Ранее Пауэлл на мероприятии Экономического клуба Чикаго заявил, что уровень пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать рост инфляции в стране и замедление роста экономики.
https://ria.ru/20250417/trump-2011797142.html
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сша, флорида, чикаго, джером пауэлл, дональд трамп, федеральная резервная система сша, в мире
США, Флорида, Чикаго, Джером Пауэлл, Дональд Трамп, Федеральная резервная система США, В мире
Трамп несколько месяцев обсуждал увольнение главы ФРС, пишут СМИ

WSJ: Трамп обсуждал увольнение главы ФРС Пауэлла и его замену Уоршем

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп несколько месяцев в частном порядке обсуждал увольнение главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, в том числе с его предшественником Кевином Уоршем, которому предлагал занять его место и вновь вернуться на пост, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Президент Трамп в течение месяцев в частном порядке обсуждал увольнение главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, но не принял окончательного решения, пытаться ли отстранить его от должности до того, как срок его полномочий истечет в следующем году... Во время встреч в частном клубе президента в Мар-о-Лаго во Флориде Трамп говорил с Кевином Уоршем, бывшим главой ФРС, о потенциальном увольнении Пауэлла до окончания его срока и возможном выборе Уорша в качестве его замены", - пишет издание со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
Председатель ФРС Джером Пауэлл - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Трамп призвал главу ФРС Пауэлла покинуть пост
Вчера, 13:26
По словам собеседников Wall Street Journal, во время диалога, который состоялся в феврале, Уорш посоветовал не смещать Пауэлла. Источники утверждают, что обсуждения возможного увольнения Пауэлла с другими собеседниками продолжались и в марте.
В четверг Трамп заявил, что глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл должен был "уже давно" снизить ключевую ставку и призвал его покинуть пост. Ранее Пауэлл на мероприятии Экономического клуба Чикаго заявил, что уровень пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать рост инфляции в стране и замедление роста экономики.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Трамп высмеял людей, критикующих идею требовать отчеты у госслужащих
24 февраля, 14:36
 
СШАФлоридаЧикагоДжером ПауэллДональд ТрампФедеральная резервная система СШАВ мире
 
 
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