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На юго-западе Колумбии повстанцы устроили три теракта - РИА Новости, 18.04.2025
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06:05 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/terakt-2011953200.html
На юго-западе Колумбии повстанцы устроили три теракта
На юго-западе Колумбии повстанцы устроили три теракта - РИА Новости, 18.04.2025
На юго-западе Колумбии повстанцы устроили три теракта
Боевики из числа бывших Революционных вооруженных сил Колумбии организовали взрывы в департаментах Уила и Каука, в результате которых погибли по меньшей мере... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T06:05:00+03:00
2025-04-18T06:05:00+03:00
в мире
колумбия
каука
ла-плата
густаво петро
революционные вооруженные силы колумбии
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МЕХИКО, 18 апр - РИА Новости. Боевики из числа бывших Революционных вооруженных сил Колумбии организовали взрывы в департаментах Уила и Каука, в результате которых погибли по меньшей мере три человека и пострадали еще 26, сообщил директор полиции Карлос Фернандо Триана Бельтран в своем блоге в Х. "Осуждаем нападения в Уиле и Кауке, где трусость преступников, выраженная в терроризме, повергла колумбийцев в траур в эту неделю отдыха и размышлений. Эти безумные действия являются отчаянным ответом на широкомасштабные операции против человека по прозвищу "Иван Мордиско", которые будут продолжаться, пока его местонахождение не будет установлено", - написал генерал Триана. Самым серьезным терактом в четверг стал подрыв заминированного мотоцикла у здания полиции в департаменте Уила, муниципалитет Ла-Плата. В результате нападения, по информации местных СМИ, погибли два человека, еще 25 получили ранения, полицейский участок был уничтожен. Другая атака была совершена в Мондомо в департаменте Каука, где в результате взрыва погибла местная жительница, а ее дочь получила тяжелые травмы. Подрыв заминированного автомобиля в Хамунди, Валье-дель-Каука, по счастливой случайности обошелся без жертв. Группировки повстанцев под руководством полевого командира по прозвищу "Иван Мордиско" действуют в структуре "Центрального генерального штаба", которая сохранилась после демобилизации Революционных вооруженных сил Колумбии. С июля 2024 года правительство Колумбии прекратило действие перемирия с 24 из 40 таких группировок - несмотря на мирные переговоры и двустороннее прекращение огня, часть боевиков, относящихся к "Центральному генштабу", продолжала вооруженную деятельность, а переговоры осложнялись неподконтрольностью части этих структур. Власти Колумбии официально уведомили в четверг еще три группировки из числа бывших боевиков РВСК/FARC о решении не продлевать временный двусторонний режим прекращения огня и возобновили действие ордеров на арест в отношении их переговорщиков. Решение президента Густаво Петро было принято на фоне эскалации насилия со стороны выходцев из РВСК в нескольких регионах страны. Соглашение о прекращении огня, оформленное в декабре 2023 года, утратило силу в полночь 15 апреля. Колумбия более полувека находится в состоянии вооруженного конфликта с участием различных военизированных организаций. За это время погибли более 260 тысяч человек, миллионы были вынуждены покинуть свои дома. В рядах "Революционных вооруженных сил Колумбии" (РВСК), которые были в 1966 году сформированы из отрядов самообороны крестьян-коммунистов, состояли до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения в 2016 году. После "демобилизации" 13 тысяч человек из РВСК на ее основе была создана официальная политическая партия Comunes, однако более 5 тысяч человек вернулись к партизанской деятельности и наркоторговле.
https://ria.ru/20250412/kolumbiya-2010832517.html
https://ria.ru/20241013/kolumbiya-1977797626.html
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в мире, колумбия, каука, ла-плата, густаво петро, революционные вооруженные силы колумбии
В мире, Колумбия, Каука, Ла-Плата, Густаво Петро, Революционные вооруженные силы Колумбии
На юго-западе Колумбии повстанцы устроили три теракта

При взрывах в департаментах Уила и Каука в Колумбии погибли три человека

© AP Photo / Edwin RodriguezПолицейский в Колумбии
Полицейский в Колумбии - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Edwin Rodriguez
Полицейский в Колумбии. Архивное фото
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МЕХИКО, 18 апр - РИА Новости. Боевики из числа бывших Революционных вооруженных сил Колумбии организовали взрывы в департаментах Уила и Каука, в результате которых погибли по меньшей мере три человека и пострадали еще 26, сообщил директор полиции Карлос Фернандо Триана Бельтран в своем блоге в Х.
"Осуждаем нападения в Уиле и Кауке, где трусость преступников, выраженная в терроризме, повергла колумбийцев в траур в эту неделю отдыха и размышлений. Эти безумные действия являются отчаянным ответом на широкомасштабные операции против человека по прозвищу "Иван Мордиско", которые будут продолжаться, пока его местонахождение не будет установлено", - написал генерал Триана.
Полиция в Колумбии - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В Колумбии ликвидировали 12 повстанцев из группировки "Ивана Мордиско"
12 апреля, 02:05
Самым серьезным терактом в четверг стал подрыв заминированного мотоцикла у здания полиции в департаменте Уила, муниципалитет Ла-Плата. В результате нападения, по информации местных СМИ, погибли два человека, еще 25 получили ранения, полицейский участок был уничтожен. Другая атака была совершена в Мондомо в департаменте Каука, где в результате взрыва погибла местная жительница, а ее дочь получила тяжелые травмы. Подрыв заминированного автомобиля в Хамунди, Валье-дель-Каука, по счастливой случайности обошелся без жертв.
Группировки повстанцев под руководством полевого командира по прозвищу "Иван Мордиско" действуют в структуре "Центрального генерального штаба", которая сохранилась после демобилизации Революционных вооруженных сил Колумбии. С июля 2024 года правительство Колумбии прекратило действие перемирия с 24 из 40 таких группировок - несмотря на мирные переговоры и двустороннее прекращение огня, часть боевиков, относящихся к "Центральному генштабу", продолжала вооруженную деятельность, а переговоры осложнялись неподконтрольностью части этих структур.
Власти Колумбии официально уведомили в четверг еще три группировки из числа бывших боевиков РВСК/FARC о решении не продлевать временный двусторонний режим прекращения огня и возобновили действие ордеров на арест в отношении их переговорщиков. Решение президента Густаво Петро было принято на фоне эскалации насилия со стороны выходцев из РВСК в нескольких регионах страны. Соглашение о прекращении огня, оформленное в декабре 2023 года, утратило силу в полночь 15 апреля.
Колумбия более полувека находится в состоянии вооруженного конфликта с участием различных военизированных организаций. За это время погибли более 260 тысяч человек, миллионы были вынуждены покинуть свои дома. В рядах "Революционных вооруженных сил Колумбии" (РВСК), которые были в 1966 году сформированы из отрядов самообороны крестьян-коммунистов, состояли до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения в 2016 году. После "демобилизации" 13 тысяч человек из РВСК на ее основе была создана официальная политическая партия Comunes, однако более 5 тысяч человек вернулись к партизанской деятельности и наркоторговле.
Истребители Kfir ВВС Колумбии - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Президент Колумбии после теракта разрешил бомбардировку повстанцев в Кауке
13 октября 2024, 06:03
 
В миреКолумбияКаукаЛа-ПлатаГуставо ПетроРеволюционные вооруженные силы Колумбии
 
 
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