На юго-западе Колумбии повстанцы устроили три теракта
При взрывах в департаментах Уила и Каука в Колумбии погибли три человека
© AP Photo / Edwin RodriguezПолицейский в Колумбии
© AP Photo / Edwin Rodriguez
Полицейский в Колумбии. Архивное фото
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МЕХИКО, 18 апр - РИА Новости. Боевики из числа бывших Революционных вооруженных сил Колумбии организовали взрывы в департаментах Уила и Каука, в результате которых погибли по меньшей мере три человека и пострадали еще 26, сообщил директор полиции Карлос Фернандо Триана Бельтран в своем блоге в Х.
"Осуждаем нападения в Уиле и Кауке, где трусость преступников, выраженная в терроризме, повергла колумбийцев в траур в эту неделю отдыха и размышлений. Эти безумные действия являются отчаянным ответом на широкомасштабные операции против человека по прозвищу "Иван Мордиско", которые будут продолжаться, пока его местонахождение не будет установлено", - написал генерал Триана.
Самым серьезным терактом в четверг стал подрыв заминированного мотоцикла у здания полиции в департаменте Уила, муниципалитет Ла-Плата. В результате нападения, по информации местных СМИ, погибли два человека, еще 25 получили ранения, полицейский участок был уничтожен. Другая атака была совершена в Мондомо в департаменте Каука, где в результате взрыва погибла местная жительница, а ее дочь получила тяжелые травмы. Подрыв заминированного автомобиля в Хамунди, Валье-дель-Каука, по счастливой случайности обошелся без жертв.
Группировки повстанцев под руководством полевого командира по прозвищу "Иван Мордиско" действуют в структуре "Центрального генерального штаба", которая сохранилась после демобилизации Революционных вооруженных сил Колумбии. С июля 2024 года правительство Колумбии прекратило действие перемирия с 24 из 40 таких группировок - несмотря на мирные переговоры и двустороннее прекращение огня, часть боевиков, относящихся к "Центральному генштабу", продолжала вооруженную деятельность, а переговоры осложнялись неподконтрольностью части этих структур.
Власти Колумбии официально уведомили в четверг еще три группировки из числа бывших боевиков РВСК/FARC о решении не продлевать временный двусторонний режим прекращения огня и возобновили действие ордеров на арест в отношении их переговорщиков. Решение президента Густаво Петро было принято на фоне эскалации насилия со стороны выходцев из РВСК в нескольких регионах страны. Соглашение о прекращении огня, оформленное в декабре 2023 года, утратило силу в полночь 15 апреля.
Колумбия более полувека находится в состоянии вооруженного конфликта с участием различных военизированных организаций. За это время погибли более 260 тысяч человек, миллионы были вынуждены покинуть свои дома. В рядах "Революционных вооруженных сил Колумбии" (РВСК), которые были в 1966 году сформированы из отрядов самообороны крестьян-коммунистов, состояли до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения в 2016 году. После "демобилизации" 13 тысяч человек из РВСК на ее основе была создана официальная политическая партия Comunes, однако более 5 тысяч человек вернулись к партизанской деятельности и наркоторговле.
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