https://ria.ru/20250418/taurus-2011984415.html

Лидер СДПГ рассказал, как будет приниматься решение по Taurus для Украины

Лидер СДПГ рассказал, как будет приниматься решение по Taurus для Украины - РИА Новости, 18.04.2025

Лидер СДПГ рассказал, как будет приниматься решение по Taurus для Украины

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль, заявил, что решения о поставке крылатых ракет Taurus будут приниматься новым правительством РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T10:25:00+03:00

2025-04-18T10:25:00+03:00

2025-04-18T10:25:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль, заявил, что решения о поставке крылатых ракет Taurus будут приниматься новым правительством на основе консенсуса, у блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) нет единой позиции на этот счет. Ранее лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине. При этом, по его словам, это должно быть согласовано с европейскими партнерами. В свою очередь министр обороны Германии социал-демократ Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. "Важные внешнеполитические решения принимаются в правительстве на основе консенсуса. В ХДС/ХСС также нет единой позиции по этому вопросу", - заявил Клингбайль медиагруппе Funke. Он подчеркнул, что на коалиционных переговорах "не было достигнуто никаких договоренностей по отдельным системам вооружений". "Это никогда не было темой для обсуждения", - сказал он. Отвечая на вопрос, по-прежнему ли социал-демократы выступают против поставки ракет Taurus, Клингбайль заявил, что "позиция СДПГ известна". Кроме того, лидер СДПГ сдержанно высказался по поводу потенциального участия немецких военных в миротворческих силах для Украины. "Это был бы 47-й шаг перед первым... Сейчас речь идет о том, чтобы надежно стоять на стороне Украины. Германия должна продолжать оказывать самую большую военную поддержку Украине в Европе", - отметил он. До выборов в немецкий парламент Мерц многократно критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ от поставок Taurus Украине. Мерц даже обещал выставить ультиматум России, чтобы прекратились удары по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае - поставить Киеву Taurus. Впрочем, впоследствии Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250414/gosduma-2011116484.html

https://ria.ru/20250318/taurus-2005761520.html

https://ria.ru/20250416/germanija-2011572533.html

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в мире, украина, германия, россия, фридрих мерц, борис писториус, олаф шольц, хдс/хсс, нато, ard