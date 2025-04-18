Лидер СДПГ рассказал, как будет приниматься решение по Taurus для Украины
Лидер СДПГ Клингбайль: решения по Taurus будут приниматься на основе консенсуса
© AP Photo / Markus SchreiberЛарс Клингбайль
© AP Photo / Markus Schreiber
Ларс Клингбайль. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль, заявил, что решения о поставке крылатых ракет Taurus будут приниматься новым правительством на основе консенсуса, у блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) нет единой позиции на этот счет.
Ранее лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине. При этом, по его словам, это должно быть согласовано с европейскими партнерами. В свою очередь министр обороны Германии социал-демократ Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага.
"Важные внешнеполитические решения принимаются в правительстве на основе консенсуса. В ХДС/ХСС также нет единой позиции по этому вопросу", - заявил Клингбайль медиагруппе Funke.
Он подчеркнул, что на коалиционных переговорах "не было достигнуто никаких договоренностей по отдельным системам вооружений".
"Это никогда не было темой для обсуждения", - сказал он.
Отвечая на вопрос, по-прежнему ли социал-демократы выступают против поставки ракет Taurus, Клингбайль заявил, что "позиция СДПГ известна".
Кроме того, лидер СДПГ сдержанно высказался по поводу потенциального участия немецких военных в миротворческих силах для Украины.
"Это был бы 47-й шаг перед первым... Сейчас речь идет о том, чтобы надежно стоять на стороне Украины. Германия должна продолжать оказывать самую большую военную поддержку Украине в Европе", - отметил он.
До выборов в немецкий парламент Мерц многократно критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ от поставок Taurus Украине. Мерц даже обещал выставить ультиматум России, чтобы прекратились удары по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае - поставить Киеву Taurus. Впрочем, впоследствии Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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