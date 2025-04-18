https://ria.ru/20250418/tarkhova-2011988769.html
Внучка экс-мэра Самары заявила, что сотрудничает со следствием
Внучка экс-мэра Самары заявила, что сотрудничает со следствием - РИА Новости, 18.04.2025
Внучка экс-мэра Самары заявила, что сотрудничает со следствием
Внучка экс-мэра Самары Екатерина Тархова заявила в Самарском областном суде, что активно сотрудничает со следствием по делу об убийстве своих дедушки и бабушки, РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T10:40:00+03:00
2025-04-18T10:40:00+03:00
2025-04-18T10:42:00+03:00
происшествия
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САМАРА, 18 апр - РИА Новости. Внучка экс-мэра Самары Екатерина Тархова заявила в Самарском областном суде, что активно сотрудничает со следствием по делу об убийстве своих дедушки и бабушки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В пятницу Самарский облсуд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Тарховой на меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 июня и оставил в силе решение Самарского районного суда Самары. "Я активно сотрудничаю (со следствием - ред.), и все, что возможно от меня, я следствию предоставляю и буду предоставлять", - сказала Тархова. Обвиняемая отметила, что с бывшим мужем, который живет в другой стране, у нее "специфические отношения", они не общались до этого происшествия. Поэтому в случае замены меры пресечения на более мягкую у нее бы не было возможности скрываться за границей, добавила Тархова. Как сообщали в СУСК России по Самарской области, 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. Выяснилось, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Следователи возбудили уголовное дело, по подозрению в совершении преступления была задержана внучка Тарховых. Позже ей предъявили обвинение в двойном убийстве. Известно, что девушка нигде не работала, Тархов с женой содержали внучку и снимали для нее квартиру в центре города. По версии СК, девушка из неприязненных отношений убила дедушку и бабушку, а затем спрятала их тела. Она заранее готовилась к преступлению: купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Несмотря на то, что квартира экс-мэра Самары была обработана химическим веществом, следователям-криминалистам удалось обнаружить следы крови, принадлежащие потерпевшим. При обыске у внучки следователи нашли паспорта и телефоны жертв. Они установили места продажи ювелирных изделий, принадлежавших Тарховым , а также отыскали в Самаре проданный автомобиль, которым владела бабушка обвиняемой. Позже стало известно, что обвиняемая получила причитавшиеся дедушке, как соучредителю организации, дивиденды в миллион рублей. В конце февраля СК РФ сообщил, что внучка дала признательные показания по делу о двойном убийстве, также она рассказала о соучастнике преступления, который объявлен в розыск. В ходе допроса обвиняемая пояснила, что, действуя из корыстных побуждений, отравила родственников, а затем заморозила при помощи азота, после чего мужчина расчленил их тела, части которых они раскидали по мусорным контейнерам в Самаре. Обвиняемой назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза. Также против нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) по факту мошеннических действий с автомобилем ее бабушки.
https://ria.ru/20250331/tarhova-2008373638.html
https://ria.ru/20250417/namin-2011757190.html
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происшествия, самара, россия, самарская область, виктор тархов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самара, Россия, Самарская область, Виктор Тархов, Следственный комитет России (СК РФ)
Внучка экс-мэра Самары заявила, что сотрудничает со следствием
Тархова заявила, что сотрудничает со следствием по делу об убийстве дедушки
САМАРА, 18 апр - РИА Новости. Внучка экс-мэра Самары Екатерина Тархова заявила в Самарском областном суде, что активно сотрудничает со следствием по делу об убийстве своих дедушки и бабушки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В пятницу Самарский облсуд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Тарховой на меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 июня и оставил в силе решение Самарского районного суда Самары
.
"Я активно сотрудничаю (со следствием - ред.), и все, что возможно от меня, я следствию предоставляю и буду предоставлять", - сказала Тархова.
Обвиняемая отметила, что с бывшим мужем, который живет в другой стране, у нее "специфические отношения", они не общались до этого происшествия. Поэтому в случае замены меры пресечения на более мягкую у нее бы не было возможности скрываться за границей, добавила Тархова.
Как сообщали в СУСК России
по Самарской области
, 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. Выяснилось, что Виктор Тархов
и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Следователи возбудили уголовное дело, по подозрению в совершении преступления была задержана внучка Тарховых. Позже ей предъявили обвинение в двойном убийстве.
Известно, что девушка нигде не работала, Тархов с женой содержали внучку и снимали для нее квартиру в центре города. По версии СК
, девушка из неприязненных отношений убила дедушку и бабушку, а затем спрятала их тела. Она заранее готовилась к преступлению: купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Несмотря на то, что квартира экс-мэра Самары была обработана химическим веществом, следователям-криминалистам удалось обнаружить следы крови, принадлежащие потерпевшим.
При обыске у внучки следователи нашли паспорта и телефоны жертв. Они установили места продажи ювелирных изделий, принадлежавших Тарховым , а также отыскали в Самаре проданный автомобиль, которым владела бабушка обвиняемой. Позже стало известно, что обвиняемая получила причитавшиеся дедушке, как соучредителю организации, дивиденды в миллион рублей.
В конце февраля СК РФ сообщил, что внучка дала признательные показания по делу о двойном убийстве, также она рассказала о соучастнике преступления, который объявлен в розыск. В ходе допроса обвиняемая пояснила, что, действуя из корыстных побуждений, отравила родственников, а затем заморозила при помощи азота, после чего мужчина расчленил их тела, части которых они раскидали по мусорным контейнерам в Самаре.
Обвиняемой назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза. Также против нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) по факту мошеннических действий с автомобилем ее бабушки.