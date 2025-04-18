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Кабмин утвердил отсрочку по налогам для бизнеса в Краснодарском крае - РИА Новости, 18.04.2025
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10:22 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/tankery-2011983333.html
Кабмин утвердил отсрочку по налогам для бизнеса в Краснодарском крае
Кабмин утвердил отсрочку по налогам для бизнеса в Краснодарском крае - РИА Новости, 18.04.2025
Кабмин утвердил отсрочку по налогам для бизнеса в Краснодарском крае
Правительство утвердило решение об отсрочке по уплате налогов для организаций и предпринимателей в Краснодарском крае, пострадавших от последствий крушения... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T10:22:00+03:00
2025-04-18T10:22:00+03:00
краснодарский край
керченский пролив
виталий савельев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002259447_0:295:2941:1949_1920x0_80_0_0_f9bad60b4dc32c2c3ef21dc16ccac7b4.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Правительство утвердило решение об отсрочке по уплате налогов для организаций и предпринимателей в Краснодарском крае, пострадавших от последствий крушения танкеров в Керченском проливе, соответствующее постановление подписано, сообщила пресс-служба кабмина. "Представители бизнеса в Краснодарском крае, пострадавшие от последствий крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года, получили право на отсрочку от уплаты ряда налогов и страховых взносов. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении. Решение касается налога на имущество организаций и земельного налога, авансовых платежей по ним, страховых взносов, подлежащих уплате за период с февраля по октябрь 2025 года. Срок внесения таких платежей продлевается до 25 декабря 2025 года включительно. Воспользоваться таким правом могут организации и предприниматели, чья деятельность связана с туризмом, санаторно-курортной отраслью, культурой, сферой развлечений, парками отдыха, зоопарками, ботаническими садами, заповедниками и национальными парками. Принятая мера поддержки, как считают в правительстве, позволит бизнесу высвободить оборотные средства для продолжения деятельности. Координацию работ по ликвидации последствий аварии осуществляет специальная правительственная комиссия под руководством вице-премьера Виталия Савельева. Она проводит свои заседания еженедельно. Ежедневный мониторинг обстановки в зоне чрезвычайной ситуации ведёт МЧС и будет продолжать такой контроль до полной ликвидации последствий аварии.
https://ria.ru/20250326/tanker-2007449636.html
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краснодарский край, керченский пролив, виталий савельев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Краснодарский край, Керченский пролив, Виталий Савельев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Кабмин утвердил отсрочку по налогам для бизнеса в Краснодарском крае

Кабмин отсрочил выплату налогов для бизнеса, пострадавшего от крушения танкеров

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВолонтеры ликвидируют последствия разлива мазута на береговой линии Черного моря в Анапе
Волонтеры ликвидируют последствия разлива мазута на береговой линии Черного моря в Анапе - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Волонтеры ликвидируют последствия разлива мазута на береговой линии Черного моря в Анапе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Правительство утвердило решение об отсрочке по уплате налогов для организаций и предпринимателей в Краснодарском крае, пострадавших от последствий крушения танкеров в Керченском проливе, соответствующее постановление подписано, сообщила пресс-служба кабмина.
"Представители бизнеса в Краснодарском крае, пострадавшие от последствий крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года, получили право на отсрочку от уплаты ряда налогов и страховых взносов. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.
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Решение касается налога на имущество организаций и земельного налога, авансовых платежей по ним, страховых взносов, подлежащих уплате за период с февраля по октябрь 2025 года. Срок внесения таких платежей продлевается до 25 декабря 2025 года включительно.
Воспользоваться таким правом могут организации и предприниматели, чья деятельность связана с туризмом, санаторно-курортной отраслью, культурой, сферой развлечений, парками отдыха, зоопарками, ботаническими садами, заповедниками и национальными парками.
Принятая мера поддержки, как считают в правительстве, позволит бизнесу высвободить оборотные средства для продолжения деятельности.
Координацию работ по ликвидации последствий аварии осуществляет специальная правительственная комиссия под руководством вице-премьера Виталия Савельева. Она проводит свои заседания еженедельно.
Ежедневный мониторинг обстановки в зоне чрезвычайной ситуации ведёт МЧС и будет продолжать такой контроль до полной ликвидации последствий аварии.
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Краснодарский крайКерченский проливВиталий СавельевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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