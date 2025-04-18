https://ria.ru/20250418/svyaz-2011945403.html

На украинских сайтах продают оптом российские сим-карты

На украинских сайтах продают оптом российские сим-карты - РИА Новости, 18.04.2025

На украинских сайтах продают оптом российские сим-карты

Сим-карты российских операторов, зарегистрированные на подставных лиц, продают оптом на украинских сайтах, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T03:58:00+03:00

2025-04-18T03:58:00+03:00

2025-04-18T12:38:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Сим-карты российских операторов, зарегистрированные на подставных лиц, продают оптом на украинских сайтах, выяснило РИА Новости."Эти сим-карты могут, предположительно, использоваться для телефонных мошеннических операций на территории России", — сказал источник в силовых структурах.На украинских сайтах объявлений размещены сообщения о продаже оптом уже зарегистрированных сим-карт крупнейших российских операторов. Стоимость одной "симки" при оптовой покупке начинается от 150 гривен (300 рублей).Продавцы сим-карт утверждают в объявлениях, что они подходят для регистрации QIWI-кошелька, который мошенники могут использовать для вывода украденных средств. Также подобные сим-карты якобы позволяют зарегистрироваться на российской цифровой площадке "Авито" или в мессенджере WhatsApp.

https://ria.ru/20250329/prodazha-2008078587.html

https://ria.ru/20250416/moshenniki-2011491086.html

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, авито, в мире, украина