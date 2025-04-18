https://ria.ru/20250418/superjet-2012180615.html

Superjet "России" сел во "Внуково" после сообщений о проблемах с шасси

Superjet "России" сел во "Внуково" после сообщений о проблемах с шасси - РИА Новости, 18.04.2025

Superjet "России" сел во "Внуково" после сообщений о проблемах с шасси

Самолет Superjet 100 авиакомпании "Россия" благополучную сел в аэропорту "Внуково", проблем с шасси не было, сообщила представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T19:41:00+03:00

2025-04-18T19:41:00+03:00

2025-04-18T21:04:00+03:00

происшествия

sukhoi superjet 100 (ssj100)

внуково (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Самолет Superjet 100 авиакомпании "Россия" благополучную сел в аэропорту "Внуково", проблем с шасси не было, сообщила представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Ранее ряд СМИ сообщали, что самолет готовится к аварийной посадке в "Шереметьево", предположительно, из-за проблем с шасси. "Самолет Superjet 100 произвел благополучную посадку в аэропорту Внуково", - говорится в сообщении. Как сообщили в ведомстве, самолет совершил несколько заходов на посадку для выбора правильной глиссады, посадка прошла штатно. "Проблем с шасси, как утверждают анонимные источники ТГ-каналов, не было", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250328/mak-2008029513.html

https://ria.ru/20250418/samolet-2012130284.html

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происшествия, sukhoi superjet 100 (ssj100), внуково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия