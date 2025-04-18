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Superjet "России" сел во "Внуково" после сообщений о проблемах с шасси - РИА Новости, 18.04.2025
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19:41 18.04.2025 (обновлено: 21:04 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/superjet-2012180615.html
Superjet "России" сел во "Внуково" после сообщений о проблемах с шасси
Superjet "России" сел во "Внуково" после сообщений о проблемах с шасси - РИА Новости, 18.04.2025
Superjet "России" сел во "Внуково" после сообщений о проблемах с шасси
Самолет Superjet 100 авиакомпании "Россия" благополучную сел в аэропорту "Внуково", проблем с шасси не было, сообщила представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T19:41:00+03:00
2025-04-18T21:04:00+03:00
происшествия
sukhoi superjet 100 (ssj100)
внуково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Самолет Superjet 100 авиакомпании "Россия" благополучную сел в аэропорту "Внуково", проблем с шасси не было, сообщила представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Ранее ряд СМИ сообщали, что самолет готовится к аварийной посадке в "Шереметьево", предположительно, из-за проблем с шасси. "Самолет Superjet 100 произвел благополучную посадку в аэропорту Внуково", - говорится в сообщении. Как сообщили в ведомстве, самолет совершил несколько заходов на посадку для выбора правильной глиссады, посадка прошла штатно. "Проблем с шасси, как утверждают анонимные источники ТГ-каналов, не было", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250328/mak-2008029513.html
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происшествия, sukhoi superjet 100 (ssj100), внуково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия
Происшествия, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Внуково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия
Superjet "России" сел во "Внуково" после сообщений о проблемах с шасси

Superjet 100 "России" благополучно сел во "Внуково", проблем с шасси не было

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Sukhoy Superjet 100 авиакомпании "Россия"
Самолет Sukhoy Superjet 100 авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет Sukhoy Superjet 100 авиакомпании "Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Самолет Superjet 100 авиакомпании "Россия" благополучную сел в аэропорту "Внуково", проблем с шасси не было, сообщила представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Ранее ряд СМИ сообщали, что самолет готовится к аварийной посадке в "Шереметьево", предположительно, из-за проблем с шасси.
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"Самолет Superjet 100 произвел благополучную посадку в аэропорту Внуково", - говорится в сообщении.
Как сообщили в ведомстве, самолет совершил несколько заходов на посадку для выбора правильной глиссады, посадка прошла штатно.
"Проблем с шасси, как утверждают анонимные источники ТГ-каналов, не было", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияSukhoi Superjet 100 (SSJ100)Внуково (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Россия
 
 
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