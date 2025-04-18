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Сукачев рассказал о реакции на санкции Зеленского - РИА Новости, 18.04.2025
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Шоубиз
 
16:36 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/sukachev-2012117520.html
Сукачев рассказал о реакции на санкции Зеленского
Сукачев рассказал о реакции на санкции Зеленского - РИА Новости, 18.04.2025
Сукачев рассказал о реакции на санкции Зеленского
Рок-музыкант и певец Гарик Сукачев в беседе с РИА Новости отреагировал на попадание под санкции Владимира Зеленского, отметив, что испытывает чувство... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T16:36:00+03:00
2025-04-18T16:36:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Рок-музыкант и певец Гарик Сукачев в беседе с РИА Новости отреагировал на попадание под санкции Владимира Зеленского, отметив, что испытывает чувство удовлетворения. Владимир Зеленский подписал в пятницу указ о введении санкций в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта, среди которых российские исполнители Гарик Сукачев, Ярослав Дронов (Shaman), Николай Расторгуев, Александр Розенбаум, актеры Александр Панкратов-Черный, Никита Джигурда, Оскар Кучера, артист цирка Юрий Куклачев артисты балета Николай Цискаридзе и Сергей Полунин, а также актер театра и кино Евгений Миронов. "Испытываю чувство глубокого удовлетворения, находясь в компании приличных и уважаемых людей!" - сказал собеседник агентства. Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
https://ria.ru/20250417/zelenskiy-2011760603.html
https://ria.ru/20250416/zelenskiy-2011489765.html
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украина, владимир зеленский, гарик сукачев, в мире, россия
Шоубиз, Украина, Владимир Зеленский, Гарик Сукачев, В мире, Россия
Сукачев рассказал о реакции на санкции Зеленского

Сукачев признался, что удовлетворен попаданием под санкции Зеленского

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРок-музыкант Гарик Сукачев
Рок-музыкант Гарик Сукачев - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Рок-музыкант Гарик Сукачев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Рок-музыкант и певец Гарик Сукачев в беседе с РИА Новости отреагировал на попадание под санкции Владимира Зеленского, отметив, что испытывает чувство удовлетворения.
Владимир Зеленский подписал в пятницу указ о введении санкций в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта, среди которых российские исполнители Гарик Сукачев, Ярослав Дронов (Shaman), Николай Расторгуев, Александр Розенбаум, актеры Александр Панкратов-Черный, Никита Джигурда, Оскар Кучера, артист цирка Юрий Куклачев артисты балета Николай Цискаридзе и Сергей Полунин, а также актер театра и кино Евгений Миронов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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"Испытываю чувство глубокого удовлетворения, находясь в компании приличных и уважаемых людей!" - сказал собеседник агентства.
Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
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ШоубизУкраинаВладимир ЗеленскийГарик СукачевВ миреРоссия
 
 
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